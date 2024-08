Hevder Ukraina driver med «vilkårlig bombing av sivile»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tirsdag skal Ukraina ha lansert et kraftig overraskelsesangrep i Kursk-regionen i sør i Russland. Angrepene pågikk fortsatt ved lunsjtid onsdag. Ukraina har foreløpig ikke kommentert angrepet.

– Det er mye usikkerhet fortsatt rundt hva som har skjedd, og omfanget av det. Om det stemmer, så gjetter jeg at Ukraina ønsker å binde opp russiske styrker andre steder enn fronten, altså tvinge Russland til å flytte styrker dit for å hindre flere ukrainske initiativ, skriver Karsten Friis, forsker ved Nupi og leder av forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, til Dagsavisen i en e-post.

Mens utviklingen av krigen på bakken har vært uklar, stiller det tilsynelatende angrepet på Kursk-regionen i Russland spørsmål ved Kremls forsvarsevne, og om Ukrainas mål på et avgjørende øyeblikk i krigen, skriver NBC News.

– Det er også en liten moralsk boost for de ukrainske bakkestyrkene, som har slitt veldig det siste året, og tvinger Russland til å tenke defensivt og ikke bare offensivt, skriver Friis.

Les også: Dagsavisen mener: Andre land gir langt mer til Ukraina enn oss (+)

Karsten Friis er forsker 1 ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Pressefoto)

Ukraina gjennomfører «vilkårlig bombing av sivile», hevder Russlands president Vladimir Putin. Friis mener det er lite sannsynlig at det er tilfellet.

– Folkerettslig er det helt greit å angripe militære mål i Russland så lenge det er Russland som er aggressoren. Men det må selvsagt være militære mål. Det er neppe en «vilkårlig bombing av sivile», slik Putin hevder, og selv bedriver, for Ukraina er avhengig av fortsatt internasjonal støtte, skriver Friis.

– Er det sannsynlig at Russland nå trapper opp, og begynner med massive angrep andre steder i Ukraina?

– Russland har ikke enorme ressurser i bakhånd som de kan bruke til å eskalere med. De bruker opp omtrent det de får tilført av personell. Rundt 30.000 soldater, og utstyr hver måned. Det samme gjelder i og for seg Ukraina. Derfor er nok dette primært bevegelser av taktisk natur, som ikke endrer krigens gang i særlig grad, skriver Friis.

Russland har pøst på med soldater i Ukraina. Styrken i landet anslås å være omtrent 520.000 soldater, noe som er to til tre ganger så stor som ved den opprinnelige invasjonen. Ukraina, på sin side, sliter med å mobilisere nye rekrutter, og blir presset tilbake i visse deler av den østlige fronten, særlig i sentrale Donbas mot Pokrovsk, skriver The Guardian.

Putin sier at han nå skal møte tjenestemenn fra det russiske militæret og andre sikkerhetsstyrker for å diskutere situasjonen.

Les også: Blodrøde børstall verden over – hvorfor skjer det? (+)

---

Om krigen mellom Russland og Ukraina

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De okkuperte områdene utgjør nå rundt 17 prosent av landet.

Ifølge enkelte anslag er 50.000 russiske soldater drept og over 260.000 såret i krigen.

(NTB)

---





Russia Ukaraine Dette bildet utgitt av fungerende guvernør i Kursk-regionen, Alexei Smirnov, på Telegram tirsdag 6. august 2024, viser et skadet hus etter beskytning fra ukrainsk side i byen Sudzja, Kursk-regionen som grenser til Ukraina. (guvernør i Kursk-regionens Telegram-kanal via AP/AP)

Les også: Republikanske senatorer bekymret over Trumps sikkerhetspolitikk (+)

Russland bekrefter angrep

Offisielle og uoffisielle russiske kilder rapporterte onsdag at en styrke på flere hundre soldater hadde krysset en lett forsvart del av grensen mot Russland tirsdag morgen. Russlands forsvarsdepartement sa onsdag at angrepet var i ferd med å bli nøytralisert, skriver avisen The Guardian.

Flere tusen mennesker er evakuert i den russiske regionen, ifølge guvernør Aleksej Smirnov.

– Med vår hjelp har flere tusen mennesker forlatt områdene som er utsatt for artilleriangrep, sier Smirnov i en video postet på Telegram.

Statsministermøte i Stockholm Det har foreløpig vært stille fra Ukraina om angrepene. Nå sier Putin at han skal møte med militær- og sikkerhetspersoner for å diskutere dem. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Les også: Angriper Donald Trump: – Han er en redd, gammel mann

Anklager Ukraina for terrorangrep

Angrepet som traff den russiske ambulansen, skjedde nær byen Sudzja, ifølge Smirnov. Byen ligger rundt 10 kilometer fra grensen mot Ukraina.

I tillegg ble to ukrainske raketter og fire droner skutt ned av russisk luftvern over Kursk i løpet av natten, ifølge guvernøren.

– Dette er nok et terrorangrep. Det er åpenbart rettet mot en fredelig sivilbefolkning, sier det russiske utenriksdepartementets talsperson Maria Zakharova ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax meldte onsdag morgen at 24 mennesker var skadet i angrep i regionen, blant dem seks barn, skriver NTB.

Les også: Venstres Ola Elvestuen reagerer på utvisning: – Helt uforståelig (+)

Les også: Forsikringstips før ferien: – Tre ting som er viktig å huske på (+)