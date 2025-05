Her skal barna på Oslo Øst lære å svømme

– Det er et kjempeproblem at så mange ikke kan svømme i Oslo. Det gjelder både barn og voksne. Og dette nye badet vil være et stort bidrag til å øke svømmeferdighetene, sier Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring i Oslo, til Dagsavisen.

Nå vil et nytt bad øst i Oslo kunne gi enda flere svømmeopplæring.

Det går mange år mellom hver gang Oslo får et helt nytt tilskudd til svømmehaller. Sist var i 1983, da Holmlia bad sto ferdig. De siste årene er det riktignok bygget nye bad på blant annet Manglerud og Tøyen, men som en utvidet erstatning for eksisterende tilbud.

Da det nye Tøyenbadet ble bygget, ble det satt opp midlertidig bad på Økern. Et bad som blir stående enn så lenge.

Kan ikke svømme

I ti av Oslos 15 bydeler har andelen svømmedyktige fjerdeklassinger falt sammenlignet med for fem år siden. For å bli ansett som svømmedyktig, må elever på 4. trinn bestå en svømmetest som inkluderer svømming, dykking og flyting på mage og rygg.

I bydel Stovner besto bare fem prosent av elevene svømmetesten i 2024, mens i Nordre Aker besto 88 prosent, skrev Aftenposten for under ett år siden.

Bare i bydelene Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka, Nordre Aker og Vestre Aker var det flere elever som besto testen enn i 2019.

Kommunerevisjonen laget i 2018 rapport om svømmeundervisninga i Oslo-skolen. Tallenes tale er skremmende, særlig om du bor i Oslo sør eller øst. Her viste tallene at bare ett av tre barn kan svømme 200 meter etter fjerde klasse. De får rett og slett ikke nok timer i vannet, skrev Dagsavisen.

Garderobene i det nye badet på Stovner er på det nærmeste klare. (Tom Vestreng)

Torsdag var byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H), på befaring på Stovner, for å ta det nye badet i øyesyn.

Og hun likte det hun så.

– Dette blir et viktig tilskudd for Oslo, og ikke minst for bydelen, som endelig får en flott og ny svømmehall, sier hun.

Ikke minst vil det bety mye i en bydel hvor svømmeferdighetene blant barna er lav.

– Vi er ikke i mål, selv om vi får dette badet her, men vi vil være på god vei til å gi et mye bedre svømmeopplæringstilbud. Og med Nye Tøyenbadet har vi økt kapasiteten ytterligere. Og så har vi valgt å videreføre midlertidigheten på Økern. Vi er klare på at vi mangler svømmehaller i byen, men dette er helt klart et bidrag til at vi begynner å nærme oss det vi ønsker, sier hun.

Familebassenget, med boblebad og varmt - og kaldtvannskulper i bakgrunnen. Badesklia vil ende omtrent der liften står. (Tom Vestreng)

– Stovner er en bydel med mange som har minoritetsbakgrunn. Og mange kan ikke svømme. Så da vil vel den nye svømmehallen være et stort løft i så måte?

– Absolutt. Oslobarna trenger å lære å svømme, noe vi alle er enige om. Nå håper jeg at svømmeundervisningen kan bli enda bedre, sier hun.

Bydelsbad

Ennå er det et godt stykke vei før vann kan fylles i bassengene på nye Stovner Bad, men bygget er «tett», og har kommet så langt at garderobene på det nærmeste er ferdig, også bassenger og kulper.

Stovner bad er bygd i det som tidligere bare ble kalt «Fossumdumpa» – nå «Aastatunet», rett ved Stovner senter. I stedet for å grave, er det fylt opp med nesten 14 meter masse, noe som har gjort at de ikke har støtt på store utfordringer ved grunnforholdene.

Stovner bad skal bli et moderne bydelsbad som skal gi gode muligheter for svømmeopplæring, trening og mosjon, konkurranser, lek og velvære.

I tillegg til bassengområdet, som skal inneholde fem bassenger, varm- og kaldkulp, boblebad, stup og vannsklie, vil Stovner bad inneholde aktivitetssaler, sosialt rom og kafé.

Badet vil også få direkte adkomst fra Stovner T-banestasjon.

– Stovner bad er dimensjonert for å ta imot 250.000 årlige besøkende badegjester og ha en samtidig kapasitet på 600 besøkende badegjester. Bygget har et bruttoareal på totalt 8.600 m2 fordelt over tre etasjer, forklarer prosjektleder Espen Foss Johansen.

Bygget er klart, men ennå gjenstår mye byggearbeider, både ute og inne, før de første svømmetakene kan tas rundt sommeren 2026.

– Det som er litt spesielt er at vi har lagt til rette for at opplæringsbassenget kan avskjermes fra resten av svømmehallen. Bassenget har direkte tilgang fra HC-garderober og familiegarderober. Vi har hatt bred brukermedvirkning og snakket med mange interessenter, blant annet kvinnenettverket på Stovner som har hatt et ønske om dette, sier prosjektlederen.

– Men ved normal drift vil bassenget og disse garderobene være åpne som vanlige familiegarderober, sier han.

Annerledes

Mye har skjedd på byggefronten side det siste rene nye bassenget sto klart i 1983. Ikke minst på den tekniske siden.

– Det er jo prosessanleggene som er de største forskjellene av teknisk krevende anlegg. Også er det noen andre krav og forventninger fra brukerne når det kommer til badene. Men vi har også helt andre typer renseanlegg enn tidligere, sier direktør i Oslobygg, Eli Grimsby til Dagsavisen.

25-meters bassenget får åtte baner og kan brukes til svømmestevner. (Tom Vestreng)

Hun ble utsatt for en aldri så liten spøk, da Tøyenbadet var under oppføring.

– Da fikk jeg en telefon fra en som sa at de hadde kontrollmålt 50-metersbassenget, og at det var 49,90 meter langt. Men vedkommende mente at det var innenfor feilmarginene, og at det vel ikke gjorde så mye. Da må jeg innrømme at jeg var litt svett, før spøken ble avslørt, ler Grimsby.

Det er også helt andre energiløsninger enn tidligere, forklarer hun.

– Dette er et veldig energikrevende bygg, og vi har vært opptatt av løsninger som kan få ned energibruken. Sånn sett vil det være billigere i drift enn de gamle badene, selv om det er større.

– Vi har fjernvarme som hovedenergikilde, og vi har solceller på taket. Og så tar vi ut varmeenergi fra dusjvannet og kjører tilbake inn i systemet vårt. I tillegg bygges badet med spylevannsgjenvinner. Spylevann fra filtersystemene samles i en spylevannstank hvor vannet renses for etterfylling i bassengene. På den måten reduserer vi bruk av vann fra offentlig nett, innskyter prosjektleder Foss Johansen.

– Vi prøver å gjenvinne mest mulig energi, sier prosjektlederen.

Byråd Anita Leirvik North (Til venstre), direktør i Oslobygg, Eli Grimsby, og prosjektleder Espen Foss Johansen, foran hovedinngangen til det nye badet. (Tom Vestreng)

Kostnadsrammen, det som Oslo bystyre har sagt ja til, er på 1,5 milliarder kroner.

– Vi er godt innenfor budsjett, og holder oss til en styringsramme på 1,39 milliarder kroner, sier Eli Grimsby.

Prosjektet «Stovner bad» omfatter også et nytt uteområde som vil invitere til mer enn et besøk på badet. I tilknytning til anlegget, skal prosjektet etablere et grøntområde med gatetun, busker og trær, blomsterbed og sittebenker. I tillegg skal Kulturetaten bidra med kunst.

---

Stovner bad

Trening- og konkurransebasseng (28 °C).

Opplæringsbasseng (32 °C).

Familiebasseng (32 °C)

Barnebasseng (32 °C)

Stupebasseng (28 °C).

Stupetårn, 1 m svikt og 3 m fast plattform.

Boblebad (36 °C).

Varmkulp (36 °C).

Kaldkulp (12 °C).

Vannsklie.

Badstuer i dame- og herregarderobene.

Badstue i bassengområdet.

Garderober.

Aktivitetsrom/treningsrom (100 m²).

Aktivitetssal (250 m²).

Sosialt rom (100 m²).

Vestibyle.

Tilrettelagt for kafé i våt og tørr sone med mulighet for uteservering.

Kilde: Oslobygg KF

---

