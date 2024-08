Fikk millionregning fra USA

---

Navn: Sigmund Clementz

Hva: Pressesjef i If

Hvorfor: Sommeren er høytid for reiseforsikringer

---

– God sommer, og god ettermiddag. Vi er midt i ferietiden, og mange reiser på ferie. Hvordan er det med forsikringsvanene våre?

– De fleste ser viktigheten av reiseforsikring, og har det i orden før de drar på ferie. Reiseforsikring er viktig også innen EU og EØS-landene, selv om man skal få helsehjelp gjennom europeisk helsetrygdkort. Mange er ikke klar over at både UD og Helfo, som utsteder europeisk helsetrygdkort, anbefaler reiseforsikring også i de europeiske landene. Grunnen til det er om man blir så syk at man trenger hjemtransport med for eksempel fly, så dekkes ikke det av norske myndigheter. Derfor er det viktig å ha både Helfo-kortet og reiseforsikring med på reise. Med bare europeisk helsetrygdkort kan det hende at man noen steder i praksis har dårligere rettigheter enn landets egne innbyggere.

– I mange land er det å vise at man har reiseforsikring privat eller offentlig, som å vise et gullkort. Da vet de at får betalt raskt av forsikringsselskapet.

– Så når man reiser på ferie er det tre ting som er viktig å huske på: Gyldig reiseforsikring, at man setter seg godt inn i vilkårene for forsikringen og de områdene den gjelder. Det siste er, når uhellet er ute, ring forsikringsselskapet med en gang noe skjer. De kan sette deg i kontakt med riktig helseinstitusjon og har fagfolk som leger og sykepleiere som kan gi deg umiddelbare råd i en akutt situasjon, Noen tror at reiseforsikring gjelder for alt som kan skje, og vi har faktisk fått inn de som har ført opp dårlig vær på skademeldingsskjemaet. Så sett deg inn i vilkårene før noe skjer.

– Etter at vi har kjøpt reiseforsikring, regner vi med at vi er godt dekket. Men er vi det?

– Norske reiseforsikringer har gode dekninger. Det er viktig å huske på at forsikringen dekker hendelser som lett kan skje på en reise, hendelser som vil være så dyre, og da at først og fremst medisinsk behandling, at man ikke har råd til å betale selv. Er kofferten forsinket får man penger til å kjøpe nødvendige saker som toalettartikler og kanskje et klesskift. Lommetyverier er en annen type hendelser som er vanlige på reiser. Er man uheldig og kommer ut for en ulykke i land som Thailand eller USA, blir det dyrt om man ikke har reiseforsikring.

– Er det store forskjeller fra det ene selskapet til det andre?

– Det viktigste er at man gjør en god researchjobb på forhånd. De fleste forsikringsselskaper har gode hjemmesider, slik at man lett kan sette seg inn i hva forsikringene består av. Forsikringsspråket et blitt enklere de siste 10–15 årene. Alle selskapene har gode vilkår, men det kan være små forskjeller mellom selskapene. Derfor er det viktig å se dine egne behov før du kjøper forsikring.

– Uten reiseforsikring kan turen bli kostbar?

– Vi har et eksempel fra USA. For noen år siden ble en kunde bitt av en slange midt i byen i en park. Kunden hadde forsikring, og fikk god hjelp. For motgiften på noen få milliliter fikk vi en regning på en million kroner. I ettertid klarte vi å prute ned motgiften noen hundre tusen. Men opp gjennom årene har vi sette både leger og sykehus som har utnyttet skandinaver, da de vet disse folkene har god reiseforsikring. Ofte er det satt i gang unødvendig behandling, de har funnet andre diagnoser ved beinbrudd, og de kjører mange undersøkelser som ikke er nødvendige. Vi har hentet ut desperate folk som uten grunn har blitt lagt inn av en overivrig lege.

– Er det mange som prøver å snyte på forsikringen, ved å oppgi sykdom som kosmetisk operasjon, eller at den gamle slitte T-skjorta som er blitt borte med kofferten er blitt til Gucci-dress underveis?

– Vårt utgangspunkt er at folk er ærlige. Men fordi alle betaler på forsikring, blir den dyrere om noen snyter på forsikringen. Derfor er det viktig å ta de råtne eggene i kurven. I likhet med de andre selskapene har vi, dyktige fagfolk, gjerne bakgrunn i politiet eller erfarne skadehandlere som avdekker svindel.

– Noen klassikere når det gjelder forsikringssaker?

– Svindel skjer på mange ulike måter. En av de vanligste er å melde inn ting som stjålet, som i realiteten ikke er det. Eller bagasje kan faktisk være stjålet, og da kan det være fristende å plassere noe ekstra på toppen. Det har også hendt folk har fikset på tenner og andre kroppsdeler, og meldt det inn som sykdom. Finner man ut av dette, blir det alltid politianmeldt. Svindel er straffbart etter straffeloven, og kan føre til bøter og ubetinget fengsel. Da får man dette på rullebladet.

– Til noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg var ivrig bokleser som barn og ungdom. Jeg kom hjem fra biblioteket med bæreposer fulle av bøker som jeg slukte. Klassikere som Oliver Twist, Skatten på sjørøverøya og Robin Hood var med på å skape leseglede, noe jeg fortsatt har.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Det er når jeg får holde på med noe jeg trives med. Som å dra til Berlin og grave meg ned i historien.

– Hvem var din barndomshelt?

– Tryllekunstneren Finn Jon, noe han fremdeles er. Jeg er veldig interessert i trylling som underholdning.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Når jeg blir litt ivrig, kan snakke altfor mye. Jeg egner meg som historieguide, og tuller med at jeg kaller meg for Berlin-losen. Er lokalkjent der, og har hatt mange historiske omvisninger i Berlin, om Muren, 2. verdenskrig og etterretning. Tror nok jeg har vært i Berlin 50 ganger.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg brus med sukker. Vanligvis drikker jeg brus uten sukker, men i godt lag kan det fort bli en Mountain Dew med sukker.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Jeg går gjerne i tog til fordel de som blir behandlet urettferdig. Både i Norge og i resten av verden.

– Er det noe du angrer på?

– Mange ting. Som at jeg har fått tilbud om konsertbilletter som jeg har takket nei til, og angret i ettertid.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg har jobbet ti år på desken i Dagsavisen, og da svarte «alle» Nelson Mandela. I dag ville det vært interessant å være ei flue og stå fast med Donald Trump og Vladimir Putin og hørt hva de snakker om. Flue på veggen, der altså.

