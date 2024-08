Yahya Sinwar blir Hamas-bevegelsens øverste politiske leder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sinwar har hittil vært den palestinske bevegelsens politiske leder på Gazastripen. Han regnes som hjernen bak angrepet på Israel 7. oktober, sammen med lederen for Hamas’ væpnede fløy Mohammed Deif.

Sinwar har ikke opptrådt offentlig siden det Hamas-ledede angrepet.

Som leder av Hamas-bevegelsens fryktede Majd-styrke, som jakter på palestinske overløpere og israelske spioner, fikk han tilnavnet slakteren i Khan Younis.

Israel-kjenner

I 1989 ble han tatt til fange av israelske soldater og en militærdomstol ga ham fire livstidsdommer. De neste 22 årene satt han i israelske fengsler, og han ble raskt en lederskikkelse for de andre palestinske fangene.

Bak murene lærte han seg også flytende hebraisk og studerte israelsk historie og ledere.

– Han lærte oss å kjenne inn og ut, har Micha Kobi sagt i et intervju med Financial Times.

Kobi jobbet tidligere for den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet og gjennomførte mange og lange avhør av Sinwar.

Fangeutveksling

Under et intervju med israelsk TV mens han sonet, oppfordret Sinwar israelerne til å slutte opp om et Hamas-forslag om langvarig våpenhvile.

– Vi innser at Israel sitter på 200 atomstridshoder og det mest avanserte luftvåpenet i regionen. Vi vet at vi ikke er i stand til å nedkjempe Israel, sa han i intervjuet.

I 2011 var han blant 1000 palestinske fanger som ble løslatt under en fangeutveksling. Det skjedde i bytte mot den israelske soldaten Gilad Shalit, som i fem år ble holdt fanget av Hamas i Gaza.

Forsto ham ikke

Seks år etter løslatelsen overtok Sinwar som øverste leder for Hamas på Gazastripen. Ulastelig antrukket tok han imot utenlandske diplomater og forhandlet med Israel via mellommenn fra Egypt, Qatar og FN.

På flere måter framsto han både som pragmatisk og en modererende kraft, men 7. oktober innså Israel at de var lurt trill rundt.

– Vi forsto ham overhodet ikke, sa den tidligere israelske etterretningsoffiseren Michael Milstein til Financial Times.

Forsvant

Kritikere mener at det i etterpåklokskapens lys burde ha ringt en alarmklokke da Sinwar tidligere i 2023 plutselig forsvant fra offentligheten. Da var forberedelsene til angrepet 7. oktober for lengst i gang, tror israelsk etterretning.

Hvor mannen som nå er forfremmet til Hamas-bevegelsens øverste politiske leder, nå befinner seg, er ikke kjent.

Forgjengeren Haniyeh var bosett i Qatar og tungt involvert i forhandlingene med Israel. Han ble regnet for å være relativt moderat sammenlignet med den mer ytterliggående fløyen av Hamas inne i Gaza, som Sinwar har ledet.

Nesten 1200 mennesker ble drept og over 250 tatt til fange i da Hamas og flere andre palestinske grupper gikk til angrep på Israel i fjor høst.

Israels påfølgende angrep, som har som uttalt mål å eliminere Hamas, har siden krevd minst 39.600 menneskeliv i Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter. Et ukjent antall mennesker er i tillegg savnet og begravd i ruinene.

Varsler arrestordre

Sjefaktor ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC), britiske Karim Khan, ba 20. mai om at det ble utstedt arrestordre på både Sinwar, Haniyeh, og lederen for bevegelsens militære gren Mohammed Deif for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Israel hevder de drepte Deif i et luftangrep mot Gaza i juli, noe Hamas ikke har bekreftet.

Khan ba samtidig om at det blir utstedt arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu og hans forsvarsminister Yoav Gallant for forbrytelser mot menneskeheten, nærmere bestemt «utrydding og/eller drap» på sivile, samt «utsulting av sivile» i Gaza.

Et dommerpanel skal ta endelig stilling til begjæringen, noe som ennå ikke har skjedd.

