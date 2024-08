Rapport: Multivitaminer gir deg ikke et lengre liv

I en ny studie, Multivitamin Use and Mortality Risk in 3 Prospective US Cohorts, har amerikanske forskere sammenholdt resultatene fra tre store helseundersøkelser. Materialet er enormt. Nesten 400.000 amerikanere uten kroniske sykdommer er fulgt over 20 år.

– Vi finner ingen bevis for at voksne uten kroniske sykdommer lever lengre hvis de tar multivitaminer. Vi kan imidlertid ikke utelukke at daglig inntak av multivitaminer kan ha helseeffekt relatert til aldring, konkluderer forskerne.

Folkehelserapporten fra 2020 viser at nær en tredel (29 prosent) av den norske befolkningen spiser multivitaminer. Åtte av ti nordmenn over 18 år hadde da tatt ett eller flere vitamintilskudd det siste året.

– Dårlig bruk av penger

Noen tar multivitaminer for «sikkerhets skyld». Andre tar dem for å få et lengre liv. Men hvis du ellers er frisk og rask, er de generelle rådene at det er ingen grunn til å spe på med multivitaminer.

– Det er dårlig bruk av penger og oppmerksomhet. Det koster å spise vitaminer. Hvis du virkelig vil gjøre noe for å bedre helsen din, er det viktigere å sørge for å få nok søvn, og om mulig klare å stresse ned og ikke bekymre seg for mye, sier Anne Spurkland til NTB. Hun er professor i anatomi og forsker i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo.

Norske helsemyndigheter har også en sterk oppfordring til å prioritere et balansert kosthold som hovedkilde til vitaminer og mineraler.

Normalt kosthold nok

Ifølge Helsedirektoratet bør kostholdet inneholde mye frukt, grønnsaker, fullkorn, fisk og magert kjøtt.

-Min holdning til tilskudd av vitaminer og multivitaminer er at hvis du følger et normalt kosthold og spiser variert, så får du dekket behovet ditt for vitaminer. Du trenger ikke tilskudd. For noen av vitaminene kan tilskudd være uheldig, sier Spurkland.

Den danske ernæringsprofessoren Susanne Gjedsted Bügel mener vi må snu holdningen fra to tiår tilbake.

– Da sa man at siden det ikke er skadelig, kan du ta vitamintilskudd for sikkerhets skyld. I dag er det omvendt. Nå advarer vi folk mot å ta tilskudd, fordi det er risiko for å få for mye i seg, sier hun til nettstedet Vitenskap.dk.

Fare for dobbeltdose

Bügel utdyper at det er fare for å få dobbelt dose vitaminer dersom du fra før har et variert kosthold. Konsekvensene av dette vil variere med hvilket kosttilskudd du tar.

– I multivitamintabletter vil innholdet være dosert i forhold til hverandre slik at den inneholder dagsbehovet for disse vitaminene. Hvor mye dette blir til sammen, kommer an på hvor mye man ellers spiser. Men det samme gjelder her som for enkeltvitaminer. Det er ikke nødvendig hvis du ellers har et variert kosthold, sier Anne Spurkland.

Den amerikanske studien antyder en litt høyere dødelighet blant dem som tok multivitaminer enn hos dem som ikke inntok tilskudd. I starten hadde daglige brukere av multivitaminer 4 prosent større sjanse for å dø enn dem som ikke tok tilskudd. Men denne forskjellen var ikke like klar ved senere oppfølging.

Andre undersøkelser viser økt dødelighet

– Mange kliniske studier har undersøkt om tilskudd av antioksidanter over lengre tid gir bedre helse. Når man sammenfatter slike studier (metaanalyse), er konklusjonen at tilskudd av vitaminer med antioksidanteffekt ikke beskytter mot sykdom, men kan gi økt dødelighet, sier Anne Spurkland til NTB.

De amerikanske forskerne problematiserer utfordringene ved at det gjerne er forskjeller i helsetilstanden til dem som tar multivitaminer fra resten av befolkningen.

– Brukere av multivitaminer spiser gjerne sunnere mat, trener mer, og er mindre tilbøyelige til å røyke, heter det i rapporten.

Men i tillegg til at multivitaminbrukere kan være sunnere, har du også en motsatt effekt.

– Pasienter med en diagnose kan øke inntaket av multivitaminer med forventning om helsefordeler, heter det.

---

Råd om vitaminer og mineraler

Det generelle rådet fra norske helsemyndigheter er å ha et balansert kosthold som hovedkilde til vitaminer og mineraler.

Men det finnes unntak der det kan være behov for kosttilskudd. Folkehelserapporten lister opp disse unntakene:

* VITAMIN D: Personer med lavt inntak av fet fisk og vitamin D-berikede matvarer, og/eller som får lite sollys, anbefales å ta tilskudd med vitamin D. Spedbarn som hovedsakelig eller utelukkende får morsmelk, bør gis tilskudd av D-vitamin.

* FOLAT: Kvinner som planlegger å bli gravide, samt gravide (første 2–3 måneder) anbefales tilskudd.

* JOD: Tilskudd anbefales til unge kvinner, gravide og ammende med et lavt inntak av melk, melkeprodukter og hvit fisk.

* JERN: Kun ved påvist mangel. Gravide bør ta jerntilskudd basert på en måling av jernlager (serumferritin) tidlig i svangerskapet.

* MULTIVITAMIN/MINERALTILSKUDD: Personer med et lavt energiinntak (gjelder ofte eldre) eller et lite variert kosthold.

(Kilder: Helsenorge.no og Helsedirektoratet.no)

---

