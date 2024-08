Opptøyer i flere byer i Storbritannia

Ytre-høyre-grupper er mange steder i konfrontasjon med antirasistiske grupper, ifølge flere medier.

Demonstranter kaster stoler, nødbluss og murstein mot politifolk i Liverpool, opplyser en av nyhetsbyrået AFPs fotografer som er på stedet. Britiske medier melder også om sammenstøt mellom demonstranter og politi i Manchester like ved.

Politiet opplyser på X at flere politifolk er skadet og at det er innført et droneforbud i sentrum av Liverpool. Politifolkene har også fått utvidede fullmakter for å stanse uroen.

Sky News melder om opptøyer og uro i blant annet i Blackpool, Nottingham, Leeds og Belfast. Kanalen skrev torsdag at et nettverk av anonyme Tiktok-kontoer forsøker å piske opp stemningen.

I Blackpool melder Sky News om flaskekasting og slagsmål, der skal pønkere og personer i fotballskjorter ha støtt sammen. Personer i folkemengden ropte slagord som «vi vil ha landet vårt tilbake» og «oh Tommy Robinson», med henvisning til den straffedømte lederen for den antimuslimske organisasjonen English Defence League (EDL), skriver de.

Det har vært opptøyer i flere britiske byer denne uken etter at tre jenter ble drept i et knivangrep i Southport mandag. Etter drapet har det vært en flom av desinformasjon og ryktespredning i sosiale medier. Det hevdes blant annet at personen bak Southport-angrepet var en radikal islamistisk migrant, noe politiet avviser.

Ifølge politiet og den britiske regjeringen står høyreekstremister bak opptøyene.

