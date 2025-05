Friedrich Merz tapte første runde i statsministeravstemningen i Tyskland

Det blir ingen ny avstemning i dag, erfarer avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung.

En tydelig overrasket Merz fikk kun 310 av de 316 stemmene han trengte, skriver Tagesschau. 307 stemte mot ham.

Merz’ CDU og koalisjonspartner SPD har flertall i Forbundsdagen, og det kommer flere runder i avstemningen. Men det var altså ikke ventet at avstemningen skulle mislykkes i første votering.

Partiene samler seg nå for å diskutere neste steg. For å bli valgt som statsminister i Tyskland kreves det et absolutt flertall av medlemmene i Forbundsdagen, ikke kun at flere stemmer for enn mot.

Forbundsdagen har formelt sett 14 dager på seg til å velge Merz eller en annen kandidat.

Det er ifølge Tagesschau første gang i forbundsrepublikkens historie at en statsminister ikke blir valgt tross at man i utgangspunktet har forhandlet seg fram til et flertall.

Etter valget i februar dannet Merz’ kristendemokrater og sosialdemokratiske SPD en såkalt storkoalisjon for å sikre et knapt flertall i Forbundsdagen.

De to partiene står foran store utfordringer i et Tyskland som lider av økonomisk stagnasjon og en vanskelig sikkerhetssituasjon.