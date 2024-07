Trump gjorde narr av Harris igjen: – Er hun indisk eller er hun svart?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Er hun indisk eller er hun svart? Hun har vært indisk hele tiden, og plutselig gjorde hun helomvending og ble en svart person, sa Trump da han besøkte organisasjonen National Association of Black Journalists i Chicago.

Kamala Harris ble født i delstaten California til en indisk mor og en jamaicansk far. Alt tyder på at hun blir Trumps motstander i presidentvalget i november.

Under seansen i Chicago skjelte også Trump ut en journalist fra ABC, som spurte hvorfor svarte amerikanere burde stemme på ham, til tross for at han tidligere har kommet med flere «rasistiske kommentarer».

Trump kalte spørsmålet «forferdelig, fiendtlig og skammelig».

– Jeg har vært den beste presidenten for den svarte befolkningen siden Abraham Lincoln, påsto Trump foran forsamlingen av rundt 1000 journalister.

