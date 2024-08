Veldig rare greier: Demokratenes nye favorittord

Rettere sagt er det den engelske varianten «weird», som beskriver noe som veldig merkelig og uvanlig, uventet, eller ikke naturlig. For Demokratene har dette nå blitt deres nye favorittord å bruke når de beskriver Donald Trump, eller den republikanske visepresidentkandidaten JD Vance, skriver avisen USA Today.

Det skal være den potensielle visepresidentkandidaten fra Minnesota, Tim Walz, som lanserte den nå foretrukne måten for demokrater å beskrive republikanere på. Få dager etter at president Joe Biden kunngjorde at han ikke stiller til gjenvalg i 2024, la Walz ut en video av et intervju han ga til nyhetskanalen MSNBC på X-kontoen sin.

– Dette er rare folk. De vil ta bort bøker, de vil være med deg på legeundersøkelsen, det er det det handler om, og ikke pakk det inn i fine ord. Dette er rare ideer. Hør på dem snakke, hør på hvordan de snakker om ting, sier Walz i intervjuet.

I’m telling you: these guys are weird. pic.twitter.com/fvNRNf7T7T — Tim Walz (@Tim_Walz) July 24, 2024

Under et nylig valgmøte røpte Walz litt mer om strategien bak ordbruken. Resonnementet hans der blir tolket som et forsøk fra Demokratene på en snuoperasjon, ved å peke på absurditet, fremfor trusselen mot demokratiet, som de ikke har lyktes å nå gjennom med.

– Disse folkene er bare rare. Vi er ikke redde for rare folk – vi er litt skremt, men vi er ikke redde, sa Walz.

Les også: Eks-ambassadør til Dagsavisen: – Jeg har aldri sett noe lignende (+)

Forsøker å så tvil ved republikansk selvbilde

Spaltist i The Washington Post, Monica Hesse, beskriver de nye tonene fra Demokratene som et forsøk på å så tvil rundt historien om at Republikanerne er sterke og høylytte, mens Demokratene er svake og milde.

– En bærebjelke i Trumps valgkamp er ideen om at liberale er perverse utskudd som ønsker å rive i stykker amerikanske verdier. Gifte menn og kvinner som har barn er normale, men par uten barn, eller foreldre uten partnere, eller barn med to fedre, eller kvinner som har to barn, men som også en gang har hatt en abort - de menneskene er moralsk mangelfulle. De var sterke, liberale var svake. De hadde rett, liberale tok feil.

Å kalle dem for raringer forstyrrer denne fortellingen, mener Hesse.

– Det snur den ikke helt på hodet, men det planter et frø av tvil. Hva om, i stedet for å bli beundret eller fryktet, blir republikanere i realiteten ledd av?

Politisk kommentator, Sahil Kapur, viser til den kontante stilendringen, etter at president Joe Biden trakk seg fra valgkampen.

Visualized: The overnight shift in tone when the Biden campaign became the Harris campaign. It's the same staffers writing these statements. pic.twitter.com/yI6q6D7JsF — Sahil Kapur (@sahilkapur) July 26, 2024

Politikknettstedet Politico skriver at hele valgkampapparatet til Kamala Harris nå endrer seg for å tilpasses profilen hennes. Malen Tim Walz, og andre har lansert for hvordan å omtale Republikanernes politikk, handler om å snakke om den på en annen, mer gjenkjennbar måte.

– Det er enkelt. Det er slik du kanskje ville snakket med naboen din om det sprø politiske klimaet vi lever i, sier den politiske strategen for Demokratene, Tim Hogan til Politico.

Les også: Uro rundt Trumps «nummer to»:– Trodde ikke det var mulig (+)

– En yngre tone

– Joe Biden, president i USA og 81 år gammel, kan ikke autentisk kalle motstanderne sine «raringer». Det har tonen i hans tidligere valgkamp vist, sier Amanda Litman, medstifter av Run for Something, en progressiv gruppe som rekrutterer unge mennesker til å stille til valg, til Politico.

– Det er definitivt en yngre tone, men jeg tror det handler mer om å være fri fra forpliktelsen til å tale med Bidens stemme.

Flere politiske kommentatorer i USA mener Walz og andre demokraters tilsynelatende mer avslappede holdning til Trump treffer godt, ved å definere dem som utenfor grensene for normalitet.

– Folk forstår «raringer» mer intuitivt enn for eksempel «trussel mot demokratiet», sier Litman.

Lederen for ungdomsavdelingen i valgkampen til Harris, Victor Shi, legger ikke skjul på hvordan de nå omtaler sine politiske motstandere.

Yes. This is a real press release from our campaign: "JD Vance is a creep. JD Vance is weird." pic.twitter.com/2xIqa20OL0 — Victor Shi (@Victorshi2020) July 26, 2024

Noen republikanere biter på

Tidligere har kjente demokrater gått inn for en strategi av typen «When they go low, we go high» for å møte krass og personfiksert retorikk fra flere republikanere. De nye tonene fra demokratene blir imidlertid ikke satt pris på i den republikanske leiren.

– Hele dette «de er rare»-argumentet fra Demokratene er dumt og umodent. Dette er et presidentvalg, ikke et skoleballkåring … Vinn på politikk hvis du kan, men kutt ut tøvet, vær så snill, skriver republikaner Vivek Ramaswamy, som selv stilte til presidentvalg tidligere i 2024 på X.

Election 2024 Debate Forretningsmannen Vivek Ramaswamy stilte til presidentvalg, men måtte se seg slått av Trump tidlig i 2024. (Morry Gash/AP)

Også senator Marco Rubio fra Florida har fått med seg Demokratenes nye språkstil.

– De kalte oss rare, så jeg vil kalle dem rarere, sa senator Marco Rubio ifølge en annen X-post.

FILE PHOTO: Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando, Florida Donald Trump Jr. liker ikke å bli kalt for raring. (MARCO BELLO/Reuters)

Mer generelt har noen av Trumps allierte forsøkt å rette samtalen tilbake mot Harris og det de fremstiller som hennes mislykkede politikk.

Donald Trump Jr., den tidligere presidentens eldste sønn, gikk ut på X mandag og spurte:

– Vet du hva som virkelig er merkelig? Politikerne som er myke på kriminalitet, som Kamala, som lar ulovlige innvandrere slippe ut av fengsel slik at de kan angripe amerikanere voldsomt.

Les også: Druknes av «Kamala-effekten» i USA: – Han har forsvunnet (+)

Les også: USAs «spåmann» med råd til Demokratene: – Det er smart (+)

Les også: Kamalas visepresidenter (+)