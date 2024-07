Nordmann kuppet svenskekongens jomfrutur på gjenåpnet E6

E6 i Stenungsund nord for Göteborg har vært stengt siden i fjor høst da det gikk et jordskred over veien. Onsdag denne uken var veien klar til gjenåpning, og det var duket for åpningsseremoni med storfint besøk fra Sveriges kong Carl Gustaf, som skulle være den første som fikk kjøre på den nye veien. Slik ble det ikke.

– En nordmann passerte skiltene og kom seg inn på den nybygde veien, sa en ansatt i Trafikverket som var på stedet ved åpningen til den svenske avisen Nyhetersto.

Dagbladet var den første norske avisen som omtalte saken.

Hendelsen skjedde dagen før, mens veien fortsatt var stengt. Nordmannen fikk ikke fortsette videre og fikk hjelp til å komme seg av den stengte veistrekningen.

Det svenske hoffet tar ikke på vei for at nordmannen kuppet jomfruturen fra kong Carl Gustaf.

– Han var på gjenåpningen, og rett etter seremonien var han først. Og selvfølgelig er det mange som har kjørt på veien tidligere, både fra Trafikverket og andre, sier hoffets informasjonssjef Margaretha Thorgren til svenske Expressen.

