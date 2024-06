Da det tikket inn en tekstmelding til Jeanette Øie Thommessen forrige søndag, gikk det en faen i henne.

– «Haha, nå skal jeg ha det litt gøy», sa jeg til mannen og sønnen min, forteller Thommessen til Dagsavisen.

Mens familien satt og spiste middag på en restaurant i Drammen, plinget det i telefonen hennes. Det var en melding fra et ukjent telefonnummer:

«Telefonen har gått i stykker, mamma. Jeg har fått en ny, så du kan nå meg på dette nummeret. Skriv når du ser dette.»

Spilte med

Siden sønnen satt ved bordet han også, var det åpenbart et svindelforsøk. Men Thommessen ville se hvor langt hun kunne dra det, så hun sendte en melding tilbake med spørsmål om hva hun kunne gjøre.

– Jeg tenkte «du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt», flirer hun.

Deretter fulgte en timelang meldingsutveksling med «sønnen». Ettersom hun godt kjenner til hvordan slike SMS-svindler forløper seg, ventet hun bare på at hun skulle få tilsendt en link til en nettside. Slike sider ber ofte om at man fyller inn personlige opplysninger som passord, bankkontonummer eller andre ting.

På fjerde meldingen kom den. «Sønnen» ville at Thommessen skulle klikke inn på en faktura og betale 20.000 kroner for den nye mobiltelefonen han hadde kjøpt, i tillegg til en MacBook.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

– Lo godt

Tenåringsmoren parerte med stadig nye argumenter for hvorfor det ikke var nødvendig med noen pengeoverføring, men svindleren ga seg ikke.

– Her måtte jeg være kreativ og skjerpet, sier Thommessen.

Til slutt hadde hele historien utviklet seg til at «sønnen» var syk og Thommessen tilbød seg å komme hjem til ham. Etter at hun ba ham ringe ambulanse, ble det stille fra svindleren, til Thommessens store fornøyelse.

– Jeg lo godt der jeg satt. Men samtidig var det skummelt å se hvordan de holder på. Mange kunne nok ha gått fem på, for både språket og innholdet var helt feilfritt. Særlig eldre, eller folk som ikke er like kritiske som meg, kan lett gå på en smell.

Hun anmeldte ikke svindelforsøket til politiet, men advarte i stedet venner og familie. I tillegg la hun ut hele meldingsutvekslingen på Facebook.

– Etterpå fikk en venninne akkurat samme SMS’en. Hun lot seg ikke lure, selvsagt.

Vippset 15.000 kroner

Men en som gikk rett i fellen var Odd. Han vil ikke at Dagsavisen skriver etternavnet hans i denne artikkelen.

– Jeg og kona satt barnevakt mens datteren vår var på et arrangement for et par uker siden. Plutselig fikk vi en SMS fra henne om at hun hadde ødelagt mobilen og sendte meldinger fra en kollegas telefon. Hun trengte 15.000 kroner. Med unger på hvert sitt fang og mye som foregikk, tenkte vi oss ikke skikkelig om og vippset pengene til det som skulle være kollegaen, forteller Odd.

Først da det kom spørsmål om 12.000 kroner til, begynte varsellampene å blinke for ekteparet.

– Her var det noe galt, og jeg begynte å lure på om det var lureri. Etter å ha sjekket litt rundt, forsto jeg at vi var blitt svindlet.

Nummeret de vippset til tilhørte en kvinne i Oslo. Men hun svarte ikke på noen meldinger, forteller Odd. Dagsavisen har også gjort gjentatte forsøk på å få kontakt med kvinnen, uten å lykkes.

– Til slutt sendte jeg et vippskrav på 15.000 kroner til telefonnummeret. Da fikk jeg 100 kroner tilbake, sier han oppgitt.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Han har anmeldt saken til politiet, men har lite håp om å noensinne se pengene sine igjen.

– Det er veldig, veldig surt. Jeg er overrasket over at jeg lot meg lure av dette, men det var en kombinasjon av at det pågikk mye rundt meg, og at meldingene fremsto som troverdige, skrevet på godt norsk.

– Bruker ChatGPT

Dårlig språk pleier å være en god indikator på at en SMS eller e-post er svindel. Men ny teknologi kan gjøre at «google translate-norsk» knapt blir å se lenger.

– Den siste tiden har vi sett at språket i for eksempel svindel-SMS’er er godt og tilnærmet perfekt, slik at det ikke lenger er en indikator på at man blir lurt. Ofte har de kriminelle benyttet avanserte tekniske løsninger, som ChatGPT eller andre verktøy for kunstig intelligens (KI), for å skreddersy svindelforsøkene sine, forklarer statsadvokat i Økokrim, Anne Allum.

Resultatet er overbevisende tekster, som lettere lurer nordmenn.

– Jo mer troverdig svindelangrepene blir, jo vanskeligere er det for mottaker å oppdage at det er et svindelforsøk, sier Allum og viser til en sak hvor to rumenske menn er tiltalt for bedrageri mot over 400 nordmenn. Ved hjelp av KI skal de to ha skrevet og sendt falske meldinger fra Statens vegvesen, ifølge påtalemyndigheten.

Men svindlerne kan også være nordmenn med tilknytning til organiserte kriminelle nettverk.

Styr unna

Når språkføringen ikke lenger er et sikkert «rødt flagg», bør man heller se etter andre tegn på svindel i SMS.

– Et godt tips er å aldri trykke på lenker du ikke vet hvor kommer fra. Det er nå svært få seriøse aktører som sender ut SMS med lenke, sier Allum.

Hun anbefaler å kontakte både banken og politiet umiddelbart dersom man oppdager at man har blitt svindlet.

– Informasjonsinnhentingen gjennom anmeldelser er viktig i kampen mot svindel. Både for eventuelle etterforskninger, etterretning og det forebyggende arbeidet i politiet.

---

Her er hele samtalen mellom Jeanette Øie Thommessen (J) og svindleren (S):

S: Telefonen har gått i stykker, mamma. Jeg har fått en ny, så du kan nå meg på dette nummeret. Skriv når du ser dette.

J: Hva skal jeg gjøre, hva trenger du?

S: Ok :) Ikke le, jeg mistet den i toalettet :D

J: :D Typisk deg! Hvor fikk du tak i ny tlf?

S: Ja, det er så lett å skje at det sannsynligvis er vanligere enn du tror!:D :D Jeg har en ny telefon. Det ville ta to dager å flytte nummeret til det nye SIM-kortet, så jeg tok et nytt nummer.

J: Men hvordan fikk du til dette nummeret i dag da, og hvordan fikk du ny tlf? :)

S: (Vedlegger en link) Jeg prøver å installere appene. Jeg får problemer når jeg skal installere bankid. Kan du hjelpe meg med å betale en regning som forfaller nå? Jeg betaler deg tilbake på mandag?

J: Hvor mye trenger du? <3

S: Det er til denne telefonen og en MacBook Pro. Det skal betales med kort, 20 000. Hvis det er ok, sender jeg deg lenken til fakturaen for å betale nå?

J: Ingenting av overføringer går gjennom nå i helgen uansett. Kan vi ikke se på dette i kveld når du kommer på middag da? Du er her kl. 19 som avtalt ikke sant? :)

S: Den skal betales med kort :) Da går det med en gang. Den skal leveres i dag, og det er bra om vi gjør det nå. Jeg vil gjerne ha det gjort.

S: betales idag*

J: Kjære deg <3 To timer kan du vente. Og selv om du betaler med kort går det fortsatt ikke gjennom med kort i banken før i morgen uansett. Og veldig billig du fikk den Macen da!

S: Ok jeg sender deg lenken nå så betaler du

S: Jeg føler meg syk, så jeg kan ikke komme til middag

J: Uff da <3 Du, jeg kommer bort til deg. Er der om ca 30 min!

S: hvorfor? Klarer ikke ta imot besøk

J: Da må du ringe ambulanse med en gang! Det ved du du må gjøre i henhold til din sykdom!!! Jeg er på vei!

(For ordens skyld; Thommessens sønn har ingen sykdom)

---

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)