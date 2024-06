Sveitserne delt i synet på å arrangere Eurovision

49 prosent av de nesten 25.000 som har svart på undersøkelsen, sier at de er helt eller delvis imot at Sveits skal arrangere musikkonkurransen, mens 46 prosent sier de er helt eller delvis for. 5 prosent har svart at de ikke har noen mening om saken.

Men sveitserne kan like det eller ikke, neste år skal Eurovisions to semifinaler og finale gå av stabelen i fjellandet. Det takket være artisten Nemo, som sørget for at Sveits vant årets Eurovision-finale i Malmö med låten «The Code».

Det er ennå ikke bestemt hvor i Sveits neste års konkurranse skal finne sted. Både Zürich og Genève har søkt om å få være vertsby, mens hovedstaden Bern og nabobyen Biel har sendt inn en felles søknad.

Ifølge målingen, som er utført av meningsmålingsbyrået Blick, er det større oppslutning for Eurovision blant personer med høyt utdannelse og som tilhører venstresiden politisk enn blant andre grupper.

Motstanden mot Eurovision er størst blant dem som støtter ytre høyre-partiet SVP, 74 prosent. Ifølge Blick kan det muligens forklares med at artisten Nemo identifiserer seg som ikke-binær.

Nemos overveldende seier i en av Europas aller største konkurranser har også bidratt til heftig debatt om hvorvidt et tredje kjønn skal kunne bli registrert i Sveits.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)