Nigel Farages parti sparker tre av sine kandidater

Grunnen er at de har kommet med krenkende og nedsettende kommentarer, melder britiske medier lørdag. Men de tre står fortsatt på stemmesedlene ettersom det er for sent å få fjernet navnene, melder både BBC og Sky News.

En av kandidatene anklages for tidligere å ha publisert nedsettende kommentarer i sosiale medier om afrikanere sør for Sahara og deres intelligens. En annen skal ha kommet med andre krenkende kommentarer om svarte. Den tredje har beskrevet asylsøkere som har ankommet Storbritannia, som «avskum».

– Jeg vil ikke ha noe med dem å gjøre, sa partileder Nigel Farage i en BBC-sending fredag kveld.

Skandaler

Med få dager igjen før torsdagens parlamentsvalg, er Reform UK dratt inn i en skandale som sprakk på fredag da det ble kjent at rasistiske og homofobe uttalelser har blitt fanget opp på film på et av partiets valgkampmøter.

På opptaket kan man blant annet høre en valgkampmedarbeider komme med rasistiske uttalelser om statsminister Rishi Sunak, som har foreldre fra India. Valgkampmedarbeideren sa også at muslimer «burde sparkes ut av moskeene, som burde gjøres om til puber».

Man kan også høre en annen valgkampmedarbeider omtale medlemmer av LHBTQ-bevegelsen som «pedofile».

Hevder de er fabrikkerte

Farage kaller uttalelsene en «ren og skjær felle» og hevder, uten å ha lagt fram bevis for det, at de er fabrikkerte og at valgkampmedarbeideren kan ha blitt betalt for å komme med uttalelsene.

Britiske Channel 4, som står bak gravereportasjen der uttalelsene høres, avviser påstandene fra Farage.

