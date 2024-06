Zelenskyj «spesiell gjest» på EU-toppmøtet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er inne i historiske tider, slår en høytstående EU-diplomat fast i forkant av toppmøtet.

Torsdag og fredag samles EUs stats- og regjeringssjefer til det første toppmøtet etter EU-valget.

Sikkerheten står i høysetet ettersom EU venter en «spesiell gjest» på toppmøtet. Det er imidlertid en dårlig skjult hemmelighet at gjesten er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

I Brussel skal han blant annet formelt undertegne en sikkerhetsavtale med EU.

Les også: Anne-Kat. Hærland i portrettet: – Når jeg dør, så kommer det til å ta uker før noen finner meg (+)

Topplederkabal

På møtet er det knyttet mest spenning til om de tre foreslåtte kandidatene til EUs topposisjoner vil skli gjennom uten problemer.

Som kjent har store EU-land som Tyskland og Frankrike og fire andre land blitt enige om en pakke der tyske Ursula von der Leyen får fem nye år som EU-kommisjonens president.

Portugals eksstatsminister Antonio Costa blir EU-president, og Estlands statsminister Kaja Kallas blir EUs utenrikssjef.

Italias statsminister Giorgia Meloni har imidlertid vært mildt sagt misfornøyd med ikke å få være med i forhandlingene, især siden hennes partigruppe i EU-parlamentet, ytre høyre-gruppa ECR, nå er den tredje største i parlamentet.

Italias statsminister Giorgia Meloni, her fra onsdag. (Roberto Monaldo/AP)

Les også: Det er nok nå. Mer enn nok

Belønning til Meloni?

Om Meloni er blitt lovet en saftig belønning i form av for eksempel en post som 1. visepresident i kommisjonen for å si ja til pakken, er foreløpig uklart.

– Vi vet ikke hva som foregår inni Melonis hode. Hva hun vil få ut av dette, er bare spekulasjoner.

– Men det er viktig at alle landene står bak vedtaket, og at vi viser omverdenen at EU greier å stå samlet. Det er svært vanskelige tider nå, sier EU-diplomaten.

– Men det kommer alltid overraskelser. Dersom pakken skulle gå gjennom, ville det faktisk være ganske oppsiktsvekkende. Jeg tror det aldri har skjedd tidligere at de navnene som blir nevnt tidlig, er de som blir stående.

Les også: Det gikk vel ikke så bra, Henrik Asheim? (+)

Strategisk agenda

På dagsordenen står også EUs nye strategiske agenda, som skal peke vei for unionens prioriteringer de neste fem årene.

Der ruver først og fremst forsvar og sikkerhet, konkurransekraft og fortsatt støtte til Ukraina.

Andre ting EU vil legge vekt på, er å få kontroll på migrasjonen og styrke kampen mot organisert kriminalitet.

Arbeidet med den strategiske agendaen har pågått i snart ett år. Det vakte oppsikt da et utkast som ble lekket ut i vår, nesten ikke inneholdt et ord om klima.

I det siste utkastet, som NTB har sett, er det tatt inn et avsnitt om at EU vil fortsette å sikre grønn omstilling.

EUs strategiske agenda må vedtas enstemmig.

Les også: Odd Nerdrum i portrettet: Som barn forsto jeg ikke hvorfor far slo så fælt (+)

Nytt hinder

Selv om toppmøtet blir enige om å gi styrepinnen til von der Leyen for nok en periode, er det likevel ett hinder igjen. Hun må nemlig også bli godkjent av EU-parlamentet.

Og det er langt fra bombesikkert at hun der vil få de 361 stemmene hun trenger.

Hvis hun skulle bli nedstemt, har Ministerrådet én måned på seg på å finne en ny kandidat.

– Men jeg håper virkelig vi ikke kommer dit, sier EU-diplomaten.

Midtøsten og Georgia

EU-lederne skal også diskutere utviklingen i Midtøsten og Georgia på det to dager lange møtet.

– Vi kommer til å sende en klar melding til Georgia om at utviklingen den siste tiden er svært problematisk, sier en tjenesteperson i EUs ministerråd.

Les også: Generalen tordner mot Putin: – Uakseptabelt

Les også: Advarer: – Putin kan gå mot Natos «svake punkt»

Les også: I en «ukjent» by viser Nato muskler. Målet er å skremme Putin (+)