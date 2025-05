– Jeg har alltid trodd at vi vil finne liv på en annen planet i min levetid, sier Eirik Newth. Nå «podder han igjen».

– Digressions are us, så vær forberedt, denne praten kommer til å gå helt av skaftet, så nå er du advart, skratter Eirik Newth. Det hvite håret står rett opp og fortennene har et mellomrom som du kan kjøre en buss gjennom. Og stemmen: høy. Kaffebrenneriet er stint av folk denne fredags morgenen, og i dag skal de også få helt gratis Eirik Newth-show til frokosten.

– Jeg snakker fort. Og tenker fort. Og jeg har en hjerne som helt klart jobber i et høyere tempo enn de fleste, så når ordene kommer fort ut av munnen er det fordi det matcher det som skjer inne i hodet. Når folk sier: «Eirik du må snakke langsommere», blir som en trafikkork på E18. Det kjennes superfrustrerende, fordi det bygger seg opp og presser på, sier han og i det jeg trekker pusten for å stille et spørsmål, kommer det mer:

– Einar Førde sa til moren min en gang: «Han snakker fort, men han har veldig god diksjon».

Eirik Newth er halvt britisk astrofysiker, teknologioptimist, podkaster, økopragmatiker, veganer, katteelsker og livslang frilanser med en lang rekke bøker og foredrag på samvittigheten. La oss legge til folkeopplyser. Med podkasten Romkapsel har han formidlet romfart, romutforskning, gale milliardærers planer og astrofysikk siden 2019. Selv endte jeg kvelden før vi møtes med å slumre inn til en episode om hvorfor vi ikke kan ha støvsugere på månen.

– Å gjøre research på deg er som å ramle ned i et kaninhull.

– Ja, jeg har gjort mye forskjellig, på veldig mange måter. Og har hatt mange roller. Det har jeg fremdeles.

(Hilde Unosen)

---

Eirik Magnus Newth (60)

Astrofysiker og populærvitenskapelig formidler av naturvitenskap og teknologi.

Driver podcasten Romkapsel

Sønn av forfatterne Mette og Philip Newth, og bror til Hege og Torstein Newth.

I tillegg var hans besteforeldre på morssiden, Lalli og Fridtjof Knutsen, forfattere

I 1973 var han med i NRK-serien «Familien» vår på Barne-TV.

Skrevet en lang rekke bøker, både barne- og ungdomsbøker og fagbøker

Mottatt en rekke priser for sitt forfatterskap og sin formidlingskunst, som Brageprisen, Kultur- og kirkedepartementets fagbokpris og Barneradioens krystallpris

Bor i Oslo. Far til en gutt på 21

---

Les også: Synne Vo synger om brudd og svik og krevende kjærlighet, men alt er ikke selvopplevd

17. mars kunngjorde han og makker Nils Johan Halvorsen at Romkapsel var kommet til veis ende. 9. april gjenoppsto den. For, det har skjedd så mye i verdensrommet denne våren at de bare syntes de måtte «podde igjen»: 30. mars ble en rakett skutt opp fra Andøya Spaceport. Natt til tirsdag 1. april ble Jannicke Mikkelsen Norges første astronaut, og en av verdens ti første sivile i verdensrommet, da en 555 tonn tung Falcon rakett fra Elon Musks SpaceX ble skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida. Samtidig raste folk over en rakett full av kjendiser som ble skutt opp av Blue Origin, Jeff Bezos romturist-prosjekt i USA. På toppen av det kom nyheten om at astronomene har oppdaget mulig tegn til liv på en planet 124 lysår fra jorda. Den kalles K2-18b og har tydelige spor etter gasser som forbindes med liv slik vi kjenner det.

– Tror du at vi kommer til å oppleve liv på en annen planet i vår levetid?

Her kommer et svar som er så langt at det er umulig å gjengi på fire, knappe avissider, men den korte tabloidutgaven av svaret er: «who knows? ».

– Jeg har trodd i hele mitt liv at jeg skulle oppleve at vi fant liv. Men, forskningen om universet har endret seg hele tiden, og foreløpig har ingen forsøk på å finne liv gitt konkrete resultater. Det betyr ikke at de ikke er der, det betyr bare at kanskje de er for langt unna, eller kanskje de kommuniserer på andre kanaler.

Når det gjelder den historiske oppskytingen på Andøya, så eksploderte raketten etter drøyt 30 sekunder i lufta. Ekspertene er uenige om klimaeffekten, og partiet Rødt ba om gransking.

– Hvorfor er det så viktig med et eget romprogram i Europa – og ikke minst – oppskytingsplattform i Norge?

– Fordi rombransjen er mye viktigere på lang sikt enn oljebransjen noensinne kan bli. Og, hadde du spurt for to år siden, så ville jeg sagt at det kan hende vi kan dra nytte av småsatellitt-markedet som begynner å vokse fram. Men, så kom Trump, og dermed også behovet for teknologisk suverenitet. Dette er noe som særlig franskmennene snakker om. Allerede på 1960-tallet sa Charles de Gaulle at «jeg er stoler ikke på amerikanerne, så vi skal ha våre egne atomvåpen og vi skal ha våre egne romprogram, egne fly, biler, raketter fordi det er kortere vei over Rhinen enn over Atlanteren».

Eirik Newth – Utenforskap er noe jeg vet mye om, jeg har også sett det på nært hold i andre situasjoner, sier Eirik Newth. (Hilde Unosen)





Kjerneinteressen til Eirik Newth har alltid vært fremtiden. Men han har også grublet mye på fortiden. På 1980-tallet lanserte en kreativ, amerikansk eksperimentalfysiker ved navn Luis Alvarez og hans sønn, hypotesen om at masseutryddelsen av dinosaurene skyldtes nedslaget av en stor asteroide på jorden for omtrent 66 millioner år siden. De ga ham ideen om en fremtidig formidlerkarriere.

– Ja, jeg begynte på universitetet i 1983, og syntes tanken var superspennende.

– Gøy at du tenker både framover og bakover?

– Det gjør jeg alltid. Jeg tenker at vi lever i en slags kontinuum hvor det er masse bakover også. Og selvfølgelig er jeg hobbyhistoriker. Altså hei, jeg er hvit, norsk mann på 50 pluss, som synes krigen er interessant.

Som sønn av en forfatterfamilie, har formidling alltid ligget hjertet hans nært. Begge foreldrene, og besteforeldre på morssiden har skrevet bøker, stått på scenen og formidlet kunnskap. Selv pleier han si han er unemployable, og helt siden han gikk ut fra universitetet har han vært frilanser, og jobbet med vitenskapsformidling av den typen de har tradisjoner for i britiske medier, men som det var lite av i Norge da han vokste opp.

– NRK hadde «Fysikk på roterommet» og Erik Tandberg. Men alle de andre vitenskapssatsingene skulle det gå langt inn i fremtiden før de fikk. Jeg oppdaget en nisje.

Den tospråklige Newth vokste opp med dinosaurbøker.

– Alle de bøkene var på engelsk, for det fantes knapt noe på norsk da jeg var barn. Dette var tross alt lenge før «Jurassic Park». På skolen snakket jeg om dinosaurer, og spurte mer enn hva lærerne kunne svare.

– Var du en krevende elev?

– Jeg har en fornemmelse av at jeg kunne være temmelig uutholdelig. Som min lærer sa: «Du kan irritere på deg en stein, du Eirik», ler han og legger til: Det har jeg bare fortsatt med hele livet. Det er helt sant.

– Men var du et skolelys?

– Ja, på en måte. Men, jeg hadde en lang periode både på barneskolen og ungdomsskolen da jeg gjorde opprør mot det. Jeg var ganske understimulert, og det var en del ting som jeg synes var interessante, som skolen ikke var giret inn på. Og så var det et ekstremt dårlig skolemiljø.

Eirik Newth Ble mobbet: – Hallo – jeg var tjukk, jeg hadde briller, rødt hår og var flink på skolen. Check, check, check, check! – alt som skulle til for å bli uglesett, sier Eirik Newth. (privat)

Eirik Newth har flere ganger sagt at det er lettere å være nerd i dag enn det var på 70-tallet. Han vet hva han snakker om, han ble mobbet alle årene på Gommerud barneskole. Skolen var Bærums første åpne barneskole, med ett kjempestort rom på 730 kvadratmeter for 4.–6. klasse.

– Bærum var et slags foregangsland på undervisning, mange av de nye læringsmetodene kom først dit. Men først og fremst var dette et nytt drabantbyområde med mange sosiale problemer og et dårlig miljø. Så både jeg, vennene mine og søsteren min, og hauger med andre folk ble mobba. Men dette var 70-tallet, og ingen gjorde noe med det, så resultatet ble at jeg utagerte ved å drite i undervisningen, rett og slett. Jeg og vennene mine gikk vår egen vei, satt oss i en krok og bare gjorde greia vår. Lagde tegneserier, og sånn.

– Men du mener ordentlig mobbet, ikke bare ertet litt, liksom?

– Ja, ja, ja, helt seriøst, og over mange år. Hallo – jeg var tjukk, jeg hadde briller, rødt hår og var flink på skolen. Check, check, check, check! – alt som skulle til for å bli uglesett. I tillegg var jeg frekk i kjeften.

– Men det var kanskje en fordel?

– Ja, det var det. Jeg kunne svare for meg. Og så kom jeg fra et ressurssterkt hjem. Ikke økonomisk, foreldrene mine var jo fattige kunstnere, men de har alltid vært veldig oppgående. Mamma er gammel aktivist, hun skjønte hvordan du navigerer deg gjennom systemet.

Hjemme i stua hang det innrammede avisutklipp av leserbrev familien hadde fått på trykk.

– Det var ikke ofte min far skrev sinte avisinnlegg, men han hadde ett som ble publisert av Aftenposten. Han var sint på norske butikkjeder som hadde begynt å kjøpe inn Heinz Worcester Sauce, istedenfor Lea & Perrins Worcester Shire Sauce. Det hang i ramme på veggen, ved siden av ett tanta mi hadde skrevet om katter som bæsjer i sandkasser, som havnet i Dusteforbundet. Min far mente viktigheten av de to ikke kunne sammenlignes.

Foreldrene hadde valgt å bosette seg i Norge på 60-tallet, fordi de mente at Norge var et bedre sted enn England for barn å vokse opp.

– Det gjaldt alt fra utdannelse, til matvaner og helse. Og om vi ser på levealder og levekår, hadde de utvilsomt rett. For faren min ble Norge også et mulighetenes land. For selv om han var engelsk og måtte lære seg norsk på jobben – han jobbet i Sporveien i mange år – så klarte han allerede på slutten av 60-tallet å debutere som bokforfatter. Han liksom brøytet seg fram og klarte å skape seg en livslang karriere som skribent og foredragsholder, til tross for at han kom hit med to tomme hender. Han kom fra engelsk arbeiderklasse, hele slekta er håndverkere og industriarbeidere. Mamma derimot, kom fra en ganske velstående familie med forfattere og journalister. Faren hennes, Frithjof Knudsen, var en ledende krimjournalist i Aftenposten.

Les også: Sigurd Wongraven i portrettet: – Jeg føler at jeg lever med en underliggende trussel

Mor og far Newth forsto med en gang hva ungene gjennomgikk av mobbing på skolen, og gjorde hva de kunne for å hjelpe. Ikke alle var så heldige. Eirik Newth kjenner mange som betalte dyrt for erfaringene i oppveksten.

– Noen gikk helt til grunne. De kom fra fattige hjem, falt totalt gjennom i skolesystemet, og endte på kjøret. Jeg har støtt på flere av dem i Brugata. Jeg var tross alt privilegert som hadde ressurssterke foreldre og klarte meg godt på skolen.

Erfaringen gjorde at han alltid har hatt stor forståelse for de det ikke gikk så bra med.

Utenforskap er noe jeg vet mye om — Eirik Newth

– Utenforskap er noe jeg vet mye om, jeg har også sett det på nært hold i andre situasjoner. Og jeg skjønner hvorfor det skjer, det handler om at folk ikke er blitt behandlet ordentlig, ikke blitt tatt på alvor.

Erfaringen fra barn- og ungdomsskolen – «jeg var pisselei all mobbingen» – gjorde at han valgte å gå på Vahl videregående i Oslo.

– Det var første gang jeg trivdes ordentlig på skolen. Vahl var en oppsamlingsskole for hele Østlandet, og første gang fikk jeg venner, som er blitt venner for livet.

Pendlingen foregikk ikke uten dramatikk. En dag da han skulle ta bussen hjem fra Grønlands Torg svimte han av.

– Det var som om hodet mitt fyltes av vann, jeg hørte bølger som slo mot en strand, sterkere og sterkere. Helt ut av øyekroken så jeg et grønt vesen som sto og sang. Det var en hallusinasjon, liksom en lyd-aura. Og så ble det borte. Da jeg kom til meg selv sto en av alkoholikerne der og holdt i meg, og støttet meg slik at jeg kom meg på bussen.

To dager senere kollapset han hjemme. Det bar rett til Rikshospitalet. Etter flere prøver fikk han beskjeden: du har epilepsi.

– Det aller siste anfallet jeg hadde var faktisk den kvelden da muren falt i Berlin. Jeg husker at jeg hadde sett på nyhetene, og så besvimte jeg. Men det var veldig kort, og nå er det ti år siden jeg hadde en lyd-aura, for det er aura det heter, dette forvarslet jeg får før et anfall. Så jeg er heldig i den forstand at jeg har et forvarslet på noen sekunder.

Det var for en sånn 15–20 år siden. Siden har han vært regnet som anfallsfri, og trenger ikke lenger ta medisiner.

– Det høres ut som en skummel sykdom, har den skapt mange hindringer for deg i hverdagen?

– Njæ, det betyr for eksempel at jeg aldri svømmer alene på dypt vann, og at jeg aldri tok førerkort. Når det etter hvert har vist seg at jeg responderer så bra på medisinene syns jeg at jeg var blitt så gammel at det ikke lenger var aktuelt. Men det betyr at det er veldig store deler av USA jeg aldri kan se. Bu hu, liksom.

– Rombransjen er mye viktigere på lang sikt enn oljebransjen noensinne kan bli. (Hilde Unosen)

Ørevenner er navnet de har gitt lytterne til Romkapsel. Eirik Newth er stolt av at de når fram til så mange med sine sendinger.

– Folk sender inn spørsmål, debatterer på Facebook og forteller at de hører på oss på vei til jobben eller mens de handler på Rema. Det elsker jeg.

Han elsker researchen som ligger bak hver episode, selv om det er krevende.

– Frem til nå så har jo amerikanske, offentlige arkiver vært en fantastisk kilde. Der ligger det pdf’er av rapporter fra 1960-tallet, skrevet av forskerne som gjorde dem. Nå driver de og sletter ting i NASA dessverre.

– Hvorfor driver de og sletter ting i NASA?

– Republikanerne har alltid hatt et vanskelig forhold til vitenskap, og nå har vitenskapshatet bare slått ut i full blomst. Halvparten av det amerikanske folk tror jo ikke på grunnleggende vitenskap, enten vi snakker om klima, vaksiner, evolusjonslæren.

Les også: Maria Hildonen i portrettet: – Jeg kommer fra Toten, ikke sant. Der står janteloven sterkt

Da den norske astronauten Jannicke Mikkelsen ble spurt av VG om hvordan det føltes å være med i et prosjekt som er knyttet til en kontroversiell mann som Elon Musk, valgte hun å si at «det var vanskelig å svare på, fordi inntil nylig har ikke romfart vært særlig politisk. I stedet har det vært et prosjekt til nytte for hele menneskeheten». Dette er ikke Eirik Newth helt enig i. Da han og Nils Johan Halvorsen startet podkast var de tydelige på de ville være åpne om sammenhengen mellom det politiske, idealistiske og selve forskningen fra alle lands romprogram.

– Å blande romfart og politikk har ikke alltid vært populært, men dere gjør det hele tiden?

– Ja, vi syns det er viktig. Romfart er spennende men kostbart, ofte med en litt dubiøs gevinst rent forskningsmessig. Og mye er ren symbolpolitikk, jævlig kostbar symbolpolitikk, faktisk. Jeg vokste opp med romfartsformidling på norsk TV, men jeg var en voksen mann før jeg innså hvor viktig nazistene hadde vært for amerikansk romfart. For, la oss være ærlige, dette var ikke noe som Erik Tandberg var veldig åpen om.

På sekstitallet var det Jan P. Jansson og Erik Tandberg som definerte romfartsformidlingen på TV. De to ledet også tv-sendingen om den første månelandingen i 1969.

– De kjente historien, men nevnte den aldri. Noe handlet nok om politikk, for Erik Tandberg var høyrepolitiker, og stor USA-venn. Og det er greit nok, det er et velkjent problem som USA-venner har, dette at de har en tendens til å glatte over USAs mørke historie.

Selv ble Eirik Newth oppdratt til å tenke kritisk.

– Mamma var veldig aktiv i SF, som ble til SV, og var med på prosessen med å slå partiet sammen med NKP. Det gjorde jo at jeg i en periode kjente både NKP’ere og AKP’ere. Det var interessant, for NKP’erne var alltid gamle arbeidere som trodde på Russland. Det var nesten litt sårt, hvor tydelig det ble et gradvis gap mellom det de trodde på, og det de så. Og så var det AKP’erne, da …

– Ja?

– Akademikere og forfattere som reiste rundt og konverterte folk til å bli sjølproletariserte, lå med alle jentene og dro videre. Jeg kjenner flere som ble utsatt for dem, de har fortalt om en mannssjåvinisme hos de mest profilerte gutta som gikk Andrew Tate en høy gang.

Foreldrene hans hadde et kritisk forhold til USA og amerikansk politikk. Det har Eirik Newth tatt med seg, han har fortatt et blandet forhold til alt amerikansk.

– På den ene siden har jeg enorm beundring og respekt for amerikansk kultur, musikk, film og vitenskap. Samtidig snakker vi om et land som er bygget opp på folkemord og slaveri. Det kan du aldri flykte fra, selv om mange har vært villige til å overse det.

Uansett hvor spennende og fascinerende den er, har rombransjen også en tung moralsk bagasje. Newth snakker gjerne om hvordan det opp gjennom historien har vært lite konflikt mellom ekstremisme, diktaturer og innovasjon.

– Ta Operation Paperclip, der man hentet nazistiske forskere over til USA der de fort ble trukket inn i amerikanske forskningsprosjekter. Dette har vært der hele tiden, men jeg lærte ikke om det fordi norsk offentlighet var ekstremt USA-vennlig og de som visste det lot være å snakke om det. Så ja, en av de målene vi satte oss fra dag én med Romkapsel, var at vi skulle snakke åpent om romnazistene. Og det har vi gjort. En av fordelene det ga oss i forhold til mange andre podkaster om samme tema, var at det var en politisk bevissthet i bunnen som gjorde at vi tidlig også begynte å snakke om at Elon Musk så ut til å begynne å spore helt av.

– Tror du det er en sammenheng mellom ekstrem intelligens og ekstremistiske holdninger?

– Vi har flere ganger tatt opp det interessante paradokset at teknologien, som fascinerer så mange, og som vi synes har så mye spennende ved seg, har dype røtter i to av de verste diktaturene i historien. Om vi snakker om ekstrem intelligens, altså folk som var briljante på et helt annet nivå er Wernher von Braun den mest interessante. Han er en nøkkelfigur i amerikansk romfart. Han var medlem av nazipartiet og SS, og det var hans team som sto bak rakettoppskytingen 3. oktober i 1942, den første raketten som nådde opp i verdensrommet. Det ble første starten på romeventyret. Den andre starten kom i Sovjetunionen under Stalin.

– Det er vanskelig å snakke om romfart i dag uten å snakke om Elon Musk?

– Hmm, er han egentlig så intelligent? Det er et åpent spørsmål. Jeg velger å se på han mer som en trollnerd enn et geni. Musk har hatt mange spennende ideer, men også til tider rare, ekstreme meninger. Han ble radikalisert under covid, helt klart. Allerede på våren i 2020 merket vi at han var på vei mot den Musk vi ser nå. Skal vi gå inn på dette, trenger du mer enn fire avissider. For å ta det kort: Det virker som om Elon Musk er blitt stokk dum og befinner seg på en annen planet.

Det virker som om Elon Musk er blitt stokk dum og befinner seg på en annen planet. — Eirik Newth

– Ja, er det ikke Mars som har vært greia hans? Det er vel litt ute nå …

– Han er fremdeles opptatt av det. I starten, rundt 2010–11 med SpaceX og Falcon 9-raketten så marsplanene realistiske ut, men etter hvert som det gikk ut over i tiåret, så ble det mer og mer tydelig at det var en science fiction-plan. Det handlet om å kolonisere planeten og sende en million mennesker dit. Det er helt urealistisk.

– Du kan ikke kolonisere Mars?

– Nei. Mars er egentlig bare verdensrommets svar på Australia: alt som er der prøver å drepe deg på kreative måter. Du kan velge mellom dødelig stråling eller box jellyfish.

Hvem skulle trodd at en amerikansk popstjerne med en markblomst i hånden skulle skape rabalder etter en 10 minutters heisatur til verdensrommet? Det var Blue Origin, romfartsbedriften til Jeff Bezos som sto bak turen der kona Lauren Sánchez, Katy Perry og fire andre kjendiskvinner ble skutt opp i rommet, der de fikk flyte vektløst rundt i stramme romdrakter til glede og forargelse. Spesielt har Katy Perry blitt hudflettet for å ha deltatt på turen. Eirik Newth syns kritikken er smålig, på grensen til bitchy.

– Ja, spesielt fordi mye av kritikken om klima og pengebruk kommer fra folk som flyr med private jetfly fra catwalk til catwalk, og får mer for en fotoshoot enn en gjennomsnittlig amerikaner tjener på et helt liv. Det vitner om en dobbeltmoral som gjør meg skikkelig pissed off.

Han minner om at til nå har Jeff Bezos skutt opp 11 raketter med kjente romturister, uten at noen har gått av skaftet i sinne.

– Da han sendte skuespilleren William Shatner fra «Star Trek» opp i rommet var det bare hyllest å få. Han har jo mange fans. Men, Katy Perry er vel minst like viktig for sin målgruppe? Jeg mener kritikken av Sánchez og Katy Perry handler om hvem de er og ikke minst, om kjønn. Romfart er guttas drøm.

– Så du tenker at om vi skal ha romturisme er Blue Origin helt innafor?

– For meg koker det ned til følgende: Romturisme er et lovlig produkt. Et produkt amerikanske myndigheter har oppfordret til, fordi de mener at det kan bidra til fremgang for romfagene. Og det finnes to strategier. Du har Jeff Bezos romturer som skytes rett opp og lar folk tilbringe i 10 minutter i rommet. Og Elon Musks SpaceX-strategi med å sende tre eller fire mennesker i en romkapsel i bane rundt jorda i flere dager, som er det norske Jannicke Mikkelsen nylig var med på.

– Så hvorfor får turen til Jannicke Mikkelsen mindre kritikk enn turen til Katy Perry?

– For det første er Elon Musk fremdeles mer populær blant romnerder enn Jeff Bezos. For det andre, så gikk romkapselen hennes i en ny bane, og det gir mye større kred enn å bare dra opp og ned på 10 minutter, selv om det Katy Perry var med på faktisk er mye bedre for miljøet, fordi de bruker langt mindre rakettgass. Kjempekult med Jannicke, men hun hadde aldri kommet ut i rommet uten romturisme.

Eirik Newth Eirik Newth har aldri har fått så mange henvendelser som etter at han mistet katten Ada i fjor og gjestet Ekko for å snakke om sorg over kjæledyr. (privat)

Insta-feeden hans er ikke fylt opp med bilder av kjendiser og romskip. Her snakker vi matoppskrifter og katter. At han er åpent kattemann er velkjent. Han har aldri har fått så mange henvendelser som etter at han mistet katten Ada i fjor, og gjestet Ekko for å snakke om sorg over kjæledyr. I dag er det vakker, oransjerød pus ved navn Kimchi, en over gjennomsnittet smart pus fra Galgeberg, som får mest oppmerksomhet. Newth omtaler han bare som «en liten Einstein».

– Han prøver å sette på plass proppen i vasken på badet. Altså, holy shit! liksom. Han kommer til å lære seg å åpne vinduer og dører, jeg er ikke i tvil.

Og så til matoppskriftene. Eirik Newth har vært åpen om sitt vonde forhold til mat, at overspisingen har vært som dop.

– Jeg har alltid vært tjukk. Som voksen, offentlig person har jeg fått lite dritt for det, fryktelig mye mindre enn en kvinne ville fått, det vet jeg. Jeg kjenner flere kvinner som får vanvittig mengder med hat som jeg aldri får. Når jeg står på scenen og holder et foredrag opplever jeg ikke at verken jeg selv eller andre bryr seg så mye on skjorta mi er fin eller sitter bra. Så jeg tenkte ok, dersom disse tingene har mindre konsekvenser for meg selv enn for kvinner, så kanskje jeg bør gjøre det.

– Litt opptatt av utseendet er du vel? Da du deltok i «Skal vi danse» innrømmet du å både ha bleket tennene og farget håret?

– Å ja, når en skal danse Paso Double på TV så føles det rett å ta seg litt ut.

(Hilde Unosen)

Når det gjelder kropp og vekt har han brukt flere år på å snakke om overspisingslidelsen han selv sliter med.

– Det er et psykisk problem, ikke bare fysisk, og dermed meningsløst å bare sette folk på slankekurer og be dem trene mer, uten først å spørre «Hvordan har du det?»

– Når begynte du å overspise?

– Det var mens jeg var i 20-årene. Jeg hadde en veldig stressende hjemmesituasjon, med en krevende studiehverdag og en kjæreste som slet med rus. Egentlig har jeg vært pårørende store deler av livet, i forskjellige forhold gjennom mange år, og opplevd den greia gang på gang på gang. Som pårørende er du i en situasjon der du er konstant utsatt for eksterne handlinger som du ikke har kontroll over. Så for eksempel det nytter ikke å gå til psykolog, for de vil jobbe med deg. Jeg har prøvd. Men du ender alltid opp på å snakke om deg selv. Når jeg sier: «det er ikke jeg som har den dårlige barndommen. Det er ikke jeg som er utenforskap. Men jeg har en hverdag som jeg ikke kan kontrollere, og hvor jeg er under konstant press» - da er det jævlig provoserende når noen spør «Har du prøvd mindfulness?»

Samtaleterapi har vært til hjelp i noen situasjoner. Ellers har han hatt mer utbytte av å bare snakke med en som har tid og vil lytte, helst ikke en psykolog.

– Det er ikke til å komme forbi at psykologyrket stort sett bedrives av hvite middelklassemennesker med høy akademisk utdannelse. Om du pirker litt i dem, så er det få av dem som har sett ned i det svarte dypet som mange av oss andre har. En times samtaleprat over en gratis kaffe hos Frelsesarmeen er til langt mer hjelp.

Etter at han for ett par år siden knakk tannen på en kyllingvinge har han valgt på bli veganer. I dag er han den eneste i familien, sønnen på 21 og katta er kjøttetere.

– I fremtiden vil vi måtte gjøre endringer vi kanskje syns er litt kompliserte, til og med ubehagelige. Men skal vi ha en fremtid på jorda må vi møte utfordringene med en positiv holdning. Så jeg kaller meg ikke veganer, men futurevore. Da blir ikke kjøtteterne så sinna.





---

Fem favoritter

Musikk: sovjetisk orkestermusikk fra 1920 til 1940 av komponister som Shostakovich, Prokofjev og Khachaturian. Sergej Prokofjevs «Peter og Ulven» har den beste musikalske skildringen av en katt som tasser avgårde noensinne.

Bok: Tove Janssons «Farlig midtsommer». Jeg er nordist og hver gang jeg leser Tove Jansson minnes jeg på at «Jeg vil leve, jeg vil dø i Norden».

Film: «The Third Man» fra 1948, med Joseph Cotton. En noirfilm som er tatt opp i et utbombet Wien rett etter krigen.

Mat: Kimchi er fantastisk. Det er fermentert kål med chili.

Sted: Berlin. Jeg kommer alltid til å bære den kalde krigen i meg, den formet ungdommen min, og dette skillet mellom øst og vest fascinertre meg.

---