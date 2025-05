Glohet fest med Gabrielle i Oslo Spektrum

---

5

KONSERT

Gabrielle

Oslo Spektrum

---

«Eg e aldri hun som mister hjertet sitt på bakken», smalt det på Gabrielles siste album. Hun mistet det ikke denne kvelden heller i Oslo Spektrum, selv ikke da hun kom seilende ned fra taket høyt over scenen, sittende på en huske, drapert i lange gevanter, med caps og ladet med over 20 låter og et nær to timer langt konsertsett, inkludert en ny låt og Lars Vaular som gjest. Det var ingen tvil om at Gabrielle mente alvor idet hun ankom sin egen fest, og hennes største konsert helt på egen hånd. 12.000 publikummere tok imot henne som den entertaineren hun er.

Hjertene beholdt hun også i alt hun leverte fra scenen, de som var påsydd kostymet hennes, og når allsangen runget som best og hun pumpet opp sine største hits som skapt for et bekymringsfritt party. Men det er når festen går som verst, at Gabrielles styrke kommer best til sin rett også på en scene som denne, når melankolien som ligger under blir drivstoff til de inderlige oppfordringene som har gjort henne til et ikon for alle melankolikere, alle de ulykkelig forelskede, de vonbrotne og fortsatt håpefulle.

Det var noen tusen av dem i Oslo Spektrum denne kvelden. Unge jenter og kvinner for det meste, men også mange menn. Gabrielle har ikke bare grepet nordmenns hjerter med sitt eget, hun er også blitt et forbilde for generasjonen som nå kommer etter henne. Nylig fikk hun Spellemann for Årets utgivelse for albumet «Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet», den gjeveste prisen man kan få for et verk.

Gabrielle i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Gabrielle fra Spellemann til Oslo Spektrum

Hun avsluttet fjorårets Øyafestival med en oppvisning i popkunst, men når hun fyller Oslo Spektrum til randen med folk som bare har kommet for å se henne, da er hun fullstendig på hjemmebane. Ja, Gabrielle Leithaug er absolutt fra Bergen, men hun har bodd i Oslo i mange år. Og etter at hun ble mentor i «The Voice» på TV 2 er hun også blitt allemannseie utover det rent musikalske. Om noen fortsatt skulle være i tvil om Gabrielle er blant Norges aller største og fremste popartister, ville oppvisningen i Oslo Spektrum overbevist selv den mest skeptiske. «Snart, Gabby», proklamerte hun for seks år siden. Nå er det her og nå, Gabby.

«Og eg lyver …» er selvsagt første låt ut mens hun senkes til scenen. Sistealbumet og forgjengeren «Klipp meg i ti og lim meg sammen» (2021) får dominere konserten, men ikke uten følge av hennes tidlige og for noen fortsatt største hits. Men før de kommer får vi «Vit at eg er svak» og selve låten «Klipp meg i ti…». Nå vet alle at vi er på vei dit hvor balansekunstneren Gabrielle er på sitt beste.

Gabrielle i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Hun danser fram og tilbake på scenen, beveger seg like fritt og viltert, i kjent stil nærmest klovnaktig og maniert, med de lange fargerike flettene piskende med det gule og blå slipset, det fargematchende skotskrutete skjørtet og jakken med blonderosetter og -hjerter både foran og bak. Så eksploderer pyrokanonene for første gang denne kvelden og konfettien drysser til allsangen. Det er en drømmestart og hun takker salen og bandet og hver enkelt, foreldrene som er til stede og fans og sikkert også fandens oldemor, for endelig er hun her. Oslo Spektrum.

Og det skal bli inderlig. Forrest på catwalken, alene i det nå dempede lyset, står hun så og møter oss som på hjørnet. «Du må aldri bli forelsket i en sånn som meg» med linjer som «men vit at eg vet at vi to vil aldri ende bra». Hun drar tempoet opp noe med de mer innstendige «Tenker på deg» og «Ser deg». Salen gynger og svaier i godlune etter den eksplosive starten.

I spennet mellom alt dette ligger det man kan kalle Gabrielles forvandling, eller utvikling. Hun har publikum i sin hule hånd med lettantennelige poprefrenger, samtidig som det finnes en substans i låtene som på de siste to albumene har tatt en mer og mer naturlig plass ved siden av de allsangvennlige versene. Det er en hel Torgallmenning mellom gjennombruddshiten «Ring meg» og låter som «Vit at eg er svak» og «Solskinn i et plettfritt sinn», som blir ett av kveldens høydepunkter butt i butt med nettopp «Ring meg».

Lars Vaular og publikumsgjest

På sin kanskje mest slitte låt har Gabrielle gjort noe genialt lenge. Etter en nydelig, sjarmerende og absolutt obligatorisk duett med Lars Vaular i «Så Easy», inviterer hun en fra publikum til å synge «Ring meg» med full karaoke-tekst på bakveggen for resten av publikum. «Dere vet ka det går i», sier hun, og slår fast at nei, det blir bare en som får sjansen. «Dette e ikkje The Voice!». Hun henter opp en av jentene som har viftet ivrigst med en plakat, en som heter Astrid og som helt naturlig tar plassen ved siden av Gabrielle.

Lars Vaular var selvskreven gjest hos Gabrielle i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

En gang i verden var det å bli trukket opp på scenen under en konsert en skrekkblandet fryd, ikke minst for oss som måtte se på. Og høre på. Sånn er det ikke lenger. For å sitere en lettere månebedotten Gabrielle etter endt dyst: «hon bare tok den sangen og gjorde den til sin egen!». Og så roer hun og bandet det helt ned, akustisk gitar, piano «Solskinn i et plettfritt sinn» ytterst på catwalken, i dempet lys og noen tusen lykter tent.

Det er et av de vakreste øyeblikkene vi har sett i denne hallen, som med ett ble både varm og intim. Videre ute på flanken slår Gabrielle fast at hun kan ingenting om «Neil Young», før seansen ved pianoet avsluttes med «Kyrie», coverlåten av Bjørn Eidsvåg som Gabrielle har gitt ut som sin egen.

Gabrielles publikumsfrieri fikk en Astrid opp på scenen i Oslo Spektrum for å overta vokalen på «Ring meg». (Mode Steinkjer)

Her slår hun igjen på stortromma, idet et tjuetalls sølvgutter trer fram på scenen og gir sakral tyngde til stunden. Det er selvsagt fint som bare det, nesten så man begynte på å lure på om det snart er jul. Den illusjonen ble brått brutt med «Regn fra blå himmel», med pumpende pyro, og nå går publikum amok. Vi er inne i den mest intense runden.

«Bordet» er en perfekt poplåt, tung, seig og leken, som lener seg mot bossarytmene som gjennomsyrer så mye av det Gabrielle har laget den siste tiden, og ble det varmt i hallen da det regnet ild fra blå himmel, er det ingenting imot det skyller over publikum i neste låt. Pyroeffektene slikker mot taket, og Gabrielles egen ildfakkel høyner temperaturen i lokalet som nå dunster av væsker like brennbare som artistens egne scenetriks.

Gabrielle brenner ned Operahuset

Hun følger opp med en av sine mer episke låter, «Mer», før hun innrømmer at hun liker å tenne på ting. «Jeg følte jeg tok livet litt tilbake gjennom å skrive denne sangen», slår hun fast før hun brenner ned «Operahuset» slik bare hun kan gjøre, som et bilde på hvordan gode minner ødelegges, når hele verdensrommet lander mellom de to det her handler om. «Og vi som lagde løfte om at dette var hellig sted/No kan eg aldri noensinne vende tilbake mer», synger hun før refrenget som handler om å brenne ned det man elsker etterlater salen heitere enn den noensinne har vært.

Herfra skulle det være bare paraden og ut, det vil si den ene låten alle venter på. Men så, fra en himmel full av pyrorøyk, henter hun en splitter ny låt. «Eg har vært en del i studio i det siste, i Bergen», sier hun, og hinter om grov hjemlengsel og det å ikke ta ting for gitt. Det blir premiere på den splitter nye låten «Hjemme», en tung og mettet låt med myke trommer, akustisk gitar, synthtepper og en vokal som er både sår og savnende, nesten en fyldig og tidløs ballade som kanskje peker mot en ny retning på det som helt sikkert blir en ny plate. Hun slenger på en nynnende lalala-allsang på denne, og får på det viset med seg et nå litt utålmodig publikum inn i en låt ingen har hørt før.

Så er det slutt. «5 Fine frøkner» får noen tusen fine folk til å gå amok, hoppende, dansende og skrålende til refrenget mens hjerteballongene faller fra taket og flammene står ut fra scenen. Selv trenger hun ikke si mer. Hun prøver å takke, roper på bandet, men det umulig å overdøve publikum som når hun helt til slutt slipper hun løs både bandet og alle følelsene smetter ut i vårkvelden, på ingen måte ferdige med festen.