Julian Assange inngår avtale med USA og settes fri

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avtalen med USA innebærer at Assange skal erklære seg skyldig i å ha offentliggjort hemmeligstemplet informasjon. For dette skal han dømmes til 62 måneders fengsel, tilsvarende det han allerede har sonet, ifølge rettsdokumenter fra det amerikanske justisdepartementet.

Etter alt å dømme betyr det at Assange settes fri og kan reise tilbake til sitt hjemland Australia. Det skriver blant annet nyhetsbyrået Reuters og NBC News.

Rettsmøtet skal finne sted onsdag på Marianene i Stillehavet, en øygruppe som er underlagt USA.

Årelang strid

Assange var i 2006 en av grunnleggerne av nettstedet Wikileaks, som i flere omganger publiserte hemmeligstemplet materiale fra flere land.

Han har foreløpig ikke kommentert forliket med USA.

Den 52 år gamle australieren har vært tiltalt av den amerikanske regjeringen for sin rolle i 2010-lekkasjen av rundt 700.000 hemmeligstemplede dokumenter knyttet til krigene i Irak og Afghanistan. Heller ikke Det hvite hus har kommentert avtalen.

Forliket fremstår som et punktum i en årelang strid mellom USA og Assange.

Forlot Storbritannia mandag

Wikileaks melder på X at Assange forlot Belmarsh-fengselet i London mandag morgen.

– Julian Assange er fri, skriver Wikileaks.

Han fløy ut av Storbritannia på ettermiddagen, ifølge varslernettstedet. De har publisert en video som viser Assange gå om bord et fly.

– Etter mer enn fem år i en celle på 2 ganger 3 meter, isolert 23 timer i døgnet, skal han snart gjenforenes med kona Stella Assange og barna deres, som kun har kjent faren sin bak lås og slå, skriver de.

Kilder opplyser til nyhetsbyrået AFP at flyet med Assange om bord skal mellomlande i Bangkok før kursen settes mot Marianene.

Les også: Ekspert: Dette betyr terrorangrepet i Russland for Putin (+)

Ikke ventet

Australieren har sittet fengslet i det britiske høysikkerhetsfengselet siden april 2019. Han ble pågrepet etter å ha tilbrakt sju år i den ecuadorianske ambassaden i London for å unngå utlevering til Sverige, der han var mistenkt for seksualforbrytelser. Den svenske etterforskningen ble avsluttet i 2019.

Nyheten om forliket var ikke ventet på forhånd og ble kjent natt til tirsdag norsk tid.

Les også: Vil gjøre det lettere å straffe ungdom

Fryder seg

Kona og moren til Assange fryder seg over nyhetene.

– Julian er fri!!!! skriver Stella Assange på X.

Hun kommer med stor takk til alle støttespillere. 52-åringens mor er også glad for at prøvelsen er over.

– Dette viser viktigheten og makten i stille diplomati, sier moren Christine Assange til den australske kringkasteren ABC.

For tilhengere verden over forblir Assange en helt. Men mange er kritisk til måten Wikileaks publiserte hemmeligstemplede dokumenter på, uten å sladde detaljer som kunne sette enkeltpersoner i fare.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Unngikk utlevering

Det var ventet at neste kapittel i sagaen om Assange skulle være et rettsmøte i sommer om utlevering til USA. Amerikanerne har lenge bedt om å få Assange utlevert, noe han har motsatt seg i frykt for svært hard straff.

Assange har vært tiltalt på 18 punkter. Avtalen med USA innebærer at han skal erkjenne skyld i ett punkt.

Myndighetene i Australia uttaler tirsdag at de har vært underrettet om forhandlingene mellom Assange og USA. En talsperson sier at saken har vart altfor lenge.

Les også: Ungarn prøver å stanse EUs militærstøtte til Ukraina

---

Fakta om Julian Assange

Født i Townsville i Australia i 1971. Australsk statsborger.

Har bakgrunn som programmerer og nettaktivist, og i 2006 var han en av grunnleggerne av nettstedet Wikileaks.

Wikileaks publiserte i flere omganger store mengder hemmeligstemplet materiale fra en rekke land, delvis i samarbeid med aviser som The Guardian, New York Times, Le Monde, El Pais, Der Spiegel og også Aftenposten.

I 2010 publiserte Wikileaks dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, samt en video som viste hvordan to journalister og en rekke andre personer ble drept i et amerikansk helikopterangrep i Irak.

I august samme år besøkte Assange Sverige. I november ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Måneden etter ble han pågrepet i Storbritannia, men løslatt mot kausjon.

I 2012 stadfestet britisk høyesterett at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London, hvor han ble værende i en årrekke.

Wikileaks offentliggjorde i 2016 et stort antall eposter stjålet fra valgkampsjefen til den amerikanske presidentkandidaten Hillary Clinton. Avsløringene skadet hennes valgkamp, og Assange ble beskyldt for å publisere materiale som stammet fra russisk etterretning.

I 2019 trakk Ecuador tilbake beskyttelsen av Assange, og britisk politi gikk inn i ambassaden i London og pågrep ham. Samme dag offentliggjorde USA en tiltale om medvirkning til datainnbrudd.

Siden da har Assange sittet fengslet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i London. Han ble i mai 2019 dømt til 50 ukers fengsel for å ha brutt kausjonsbetingelsene i 2012.

Senere samme måned offentliggjorde USAs justisdepartement en omfattende tiltale på 18 punkter der Assange blant annet anklages for brudd på den amerikanske spionasjeloven.

I november 2019 opplyste svensk påtalemyndighet at den henla voldtektssaken mot Assange, som hele tiden har avvist anklagene.

I 2022 godkjente den britiske regjeringen USAs anmodning om utlevering av Assange. Siden da forsøkte han å få omgjort avgjørelsen om utlevering i rettsvesenet.

Har inngått forlik med USA om å erklære seg skyldig og slippes fri, ifølge rettsdokumenter.

---

Les også: Ekspertens gode råd til deg som skal søke uføretrygd (+)

Les også: Dagsavisen avslører: Demente Liv fikk ikke medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen