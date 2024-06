Ungarn prøver å stanse EUs militærstøtte til Ukraina

Det har ikke kommet en offisiell kunngjøring om at EU har godkjent planen, men både Reuters og det tyske nyhetsbyrået DPA erfarer dette fra diplomater i EU-systemet.

Pakken er verdt 1,4 milliarder euro, drøyt 15,9 milliarder kroner. Det er kjærkomne midler for Ukraina. Ungarn har vært svært aktive motstandere av annen militærhjelp til landet fra EPF-fondet verdt 6 milliarder euro og andre midler.

I en uttalelse sier EUs utenrikssjef Josep Borrell at første del midlene kommer allerede neste uke.

Ungarn har lenge vært imot en slik støtte og prøver nå å stanse vedtaket. I et innlegg på Facebook skriver landets utenriksminister Peter Szijjarto at en gruppe ungarske advokater er i gang med å se på hvordan de kan utfordre EU-vedtaket.

Overtar formannskapet i EU

Ungarns motstand og skepsis til sanksjonspakker bidro til at EUs 14. sanksjonspakke mot Russland sto fast i flere måneder. Det har reist spørsmål om hvordan EUs arbeid med krigen i Ukraina blir framover når Ungarn neste uke tar over formannskapet i EU.

Ungarn har lovet å være en rettferdig tilrettelegger, men landet har et turbulent forhold til unionen i spørsmål om blant annet rettsstatens vilkår og korrupsjon.

Forventninger

Sveriges utenriksminister Tobias Billström sier han forventer en nøytral og behersket ledelse fra Ungarn.

– Alle formannskap har et ansvar for å opptre profesjonelt og sørge for at de leverer i henhold til det de skal gjøre, det vil si gode agendaer, godt forberedte møter og prosesser som går videre. Jeg forventer at det ungarske presidentskapet oppfører seg på nøyaktig samme måte. Det er ikke rom for noen avvik, sier han til nyhetsbyrået TT.

