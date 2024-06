Forsker om angrepene i Dagestan: – Et område som er lettantennelig

19 personer har mistet livet etter et angrep i den russiske republikken Dagestan, rettet mot to ortodokse kirker, en synagoge og en politi-vaktpost i byene Derbent og Makhatsjkala.

Blant de 19 døde skal 15 være politimenn og fire sivile, deriblant en ortodoks prest.

Angrepene skjedde søndag kveld, og omtales av russiske myndigheter som et terrorangrep. Det har fortsatt ikke kommet noen informasjon om bakgrunnen for angrepet.

Lettantennelig område

Helge Blakkisrud, seniorforsker ved NUPI og førsteamanuensis i områdestudier ved UiO, mener angrepene kommer uforventet, men peker på at Dagestan er en av de mest komplekse etniske republikkene i Russland.

– Det har siden 90-tallet blitt sett på som et område som er lettantennelig, sier han.

Dagestan er en region på Nord-Kaukasus, og har om lag 2,7 millioner innbyggere, med en region som er omtrent på størrelse med Innlandet fylke.

Helge Blakkisrud, seniorforsker hos NUPI. (NUPI)

Sammenlignet med de fleste andre republikkene i Russland, som ofte er etablert for én-to etniske grupper, er om lag et dusin grupper hjemmehørende i Dagestan.

Under statsbyggingen på 90-tallet var det generelt sett en skepsis eksperimentering med demokrati og endringer i maktbalansen, samtidig som urolighet i naborepublikken Tsjetsjenia smittet over på Dagestan.

---

Dagestan

Republikk i Den russiske føderasjon på Nord-Kaukasus

En region som er hjemsted for en rekke etniske og religiøse grupper

Primært muslimsk befolkning, med kristne og jødiske minoriteter

Grenser mot republikken Tsjetsjenia, som har en lang historie med uroligheter og konflikt

---

Til tross for disse forholdene, har situasjonen i regionen holdt seg stabil.

– Dette føyer seg inn i en rekke tilsvarende hendelser, men i senere tid har det vært relativt stabilt, også fordi Moskva har etablert en tettere kontroll på Nord-Kaukasus, sier Blakkisrud.

Ingen fare for opptøyer

De siste årene har vi likevel sett tendenser til opptøyer i regionen.

Det oppsto i 2022 en sterk protest mot mobiliseringen for krigen i Ukraina, men i likhet med andre opptøyer i Russland, ble også denne brannen slukket relativt kjapt.

I tillegg har mange vist sin misnøye mot den israelske invasjonen av Gaza. I oktober i fjor ble flyplassen i Makhatsjkala stormet av en gruppe protestanter, i forbindelse med et fly som ankom fra Israel.

Russia Airport Israel Flere ble arrestert etter en gruppe anti-Israel-protestanter stormet flyplassen i Makhatsjkala i oktober 2022. (AP Photo) (AP)

Foruten disse tilfellene, har Dagestan tidvis blitt utsatt for terrorangrep, som har vært knyttet til ekstremisme fra andre deler av Kaukasus.

Tross disse urolighetene, sier Blakkisrud at det ikke er noen stor grobunn for separatisme i regionen.

– Mange av de etnisk-definerte republikkene fungerte som semi-uavhengige stater på 90-tallet. Men det snudde da Putin ble president, og han har siden systematisk bygget ned lokal autonomi, sier Blakkisrud, og legger til:

– Det er lite oppslutning om krav om selvstendighet og løsrivelse i dagens situasjon.

Sentralisering

Under Putin har det vært et stort fokus på å få kontroll over de perifere regionene, som Dagestan og Nord-Ossetia. Dette har resultert i at de lokale lederne som regel er utsendt fra Moskva.

Blakkisrud tror ikke man kan sette helgens angrep i sammenheng med støtte fra lokale eliter i regionen. Han mener det er mer sannsynlig at bakteppet kan være en kombinasjon av frustrasjon knyttet til fattigdom, marginalisering og utenforskap kombinert med radikale islamistiske budskap.

– Vi vil nok kjapt høre stemmer som sier at det her er inspirert og/eller støtter av krefter som ønsker å så splid mellom folkeslag og populasjoner, og peke vestover, sier han.

Russisk anti-terror politi under aksjonen i Dagestan søndag. (Associated Press/AP)

Han tror ansvaret for å håndtere situasjonen vil bli lagt hos dagestanske myndigheter, og at den lokale lederen, Sergej Melikov, vil komme seg gjennom situasjonen med jobben i behold.

I tiden framover tror Blakkisrud at det vil komme strengere sikkerhetstiltak lokalt, og at man blir mer på vakt overfor tilløp til radikalisering, men at det ikke er en hendelse som blir en stor belastning for Putin.

– Jeg tror dette vil gli raskt over. Dette er potensielt en lettantennelig region, men det skjer i periferien, i en republikk med liten innflytelse på russisk politikk. For Putin var terrorangrepet mot Crocus City i Moskva i mars i år en mye større politisk belastning enn et angrep i Dagestan.

