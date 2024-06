Amerikansk journalist for retten i Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

32 år gamle Gershkovich ble i fjor vår pågrepet under en reportasjereise til byen Jekaterinburg øst for Ural-fjellene, anklaget for å ha innhentet hemmeligstemplet informasjon om den russiske stridsvognprodusenten Uralvagonzavod.

Ifølge russisk påtalemyndighet gjorde Gershkovich dette på oppdrag fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA, noe både han selv, Wall Street Journal og amerikanske myndigheter nekter for.

Onsdag åpner rettssaken mot ham i Jekaterinburg, som fram til 1991 het Sverdlovsk og er Russlands fjerde største by.

Lukket

Verken journalister, venner, familiemedlemmer eller amerikanske diplomater får adgang til rettslokalet.

– De eneste som vil være til stede er dommeren, aktor, den tiltalte, hans forsvarer og en sekretær. Film- og lydopptak er forbudt, sier advokaten Evgenij Smirnov.

Han er tilknyttet Pervij Otdel, en forening med eksperter som bistår tiltalte i saker av denne typen.

Slike rettssaker bak lukkede dører er ekstra belastende for dem som er anklaget, sier Smirnov.

– Dette er alltid tøft for de tiltalte. En åpen rettssak gir mulighet til å appellere til offentligheten, til å motta støtte og til å se kjære i en vanskelig tid, sier han.

Falske anklager

Gershkovich håper trolig amerikanske myndigheter vil forsøke å forhandle fram en løslatelse, sier Smirnov.

Administrerende direktør Almar Latour i Dow Jones, som utgir Wall Street Journal, kaller tiltalen mot Gershkovich grunnløs.

– Dette er falske anklager fra et autokratisk regime som fører krig mot journalistikk og troverdig informasjon både hjemme og i utlandet, sier Latour.

Strenge lover

Mange vestlige medier trakk sine journalister ut av Russland etter at landet invaderte Ukraina i februar 2022.

Rettssaken mot den spiontiltalte Wall Street Journal-journalisten starter onsdag i Jekaterinburg, der han ble pågrepet 29. mars i fjor. 32-åringen risikerer 20 års fengsel, men kaller anklagen grunnløs. (Alexander Zemlianichenko/AP)

Ledelsen i Moskva vedtok kort tid etter invasjonen flere lover som gjorde det straffbart å «diskreditere» russiske styrker, noe som gjorde det svært vanskelig å omtale krigen. Gershkovich var blant dem som ble værende.

Hvilket oppdrag han var ute på da han ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten i Jekaterinburg 29. mars i fjor, ønsker ikke Latour å kommentere.

Flere amerikanere

Gershkovich har sittet 16 måneder i varetekt i Lefortovo-fengselet i Moskva siden pågripelsen, og han er ikke den eneste amerikaneren som sitter bak lås og slå i Russland.

Den russisk-amerikanske journalisten Alsu Kurmasheva er også fengslet, og det samme er den tidligere marinesoldaten Paul Whelan, som soner en dom på 16 år for spionasje.

Russland utelukker ifølge president Vladimir Putin ikke en avtale om fangeutveksling med USA, men sier at det er et rent juridisk spørsmål.

USA anklager på sin side Russland for å bruke de fengslede amerikanerne som brikker i et politisk og diplomatisk spill.

