80 år siden seieren i andre verdenskrig: – Fred må aldri tas for gitt

I en lang rekke europeiske land blir det markeringer 8. mai, datoen da de tyske nazistene kapitulerte.

Mens krigen raste videre i Asia, kunne europeerne feire freden i maidagene i 1945.

I Storbritannia begynte feiringen av 80-årsdagen allerede mandag med en militærparade i London. Torsdag blir det minneseremoni i Westminster Abbey og to minutters stillhet over hele landet.

Feiringen i Norge vil foregå en lang rekke steder, og i Oslo deltar kong Harald og kronprins Haakon. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal tale, og stortingspresident Masud Gharahkhani legger ned krans ved et minnesmerke på Akershus festning.

Kong Harald skal delta på en markering i Oslo torsdag. (Lise Åserud/NTB)

I Frankrike skal president Emmanuel Macron legge ned en krans ved Triumfbuen i Paris.

Bekymret for framtiden

80-årsdagen markeres samtidig som krigen fortsetter i Ukraina og mange europeiske land planlegger opprustning.

Europeiske Nato-land frykter Russland i en ny situasjon der mange spør seg om de fortsatt kan stole på USAs støtte.

– Fred må aldri tas for gitt, sa Storbritannias kong Charles da han talte til Italias nasjonalforsamling 9. april.

I en rekke land i Europa er borgerne bekymret for framtiden. I en meningsmåling i Norge i fjor svarte 41 prosent at de tror en ny verdenskrig bryter ut i løpet av et tiår.

Den nye tyske statsministeren Friedrich Merz varsler både opprustning og nye grep for å gjøre Europa mer uavhengig av USA.

Friedrich Merz, leder for Kristendemokratene i partiet CDU, ble onsdag bekreftet som ny statsminister i Tyskland. (Lisi Niesner/Reuters)

Parade i Moskva

Den britiske historikeren David Reynolds ser det paradoksale i at Tyskland – fienden under andre verdenskrig – nå ligger an til å få en viktig militær rolle i Nato.

– Den nedkjempede fienden er nå en alliert, sier Reynolds til nyhetsbyrået AFP.

Under andre verdenskrig spilte russerne en avgjørende rolle da Adolf Hitlers styrker ble stanset og deretter slått. I dag er det Russland som har invadert et naboland – og sprer frykt over store deler av kontinentet.

Dagen etter at frigjøringsdagen markeres i Vest-Europa, blir det storslått markering og militærparade i Moskva. Kinas president Xi Jinping og Brasils Lula da Silva skal delta i den russiske feiringen av seieren for 80 år siden.

President Vladimir Putin har gjort den russiske seiersdagen til landets viktigste helligdag. Minnet om krigen mot nazistene brukes i retorikken for å øke støtten til krigen mot Ukraina.

Over 20 statsledere er ventet til den store militærparaden i Moskva 9. mai, for å markere 80-årsdagen for slutten på andre verdenskrig, har Kreml og Vladimir Putin opplyst. (Mikhail Metzel/AP)

Tysk helligdag

Også i Tyskland markeres datoen da naziregimet overga seg. I år er 8. mai for første gang en tysk offentlig helligdag, skriver AFP.

President Frank-Walter Steinmeier skal delta under en gudstjeneste i Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, som ble delvis ødelagt i flyangrep under krigen.

I London mandag var kong Charles, dronning Camilla og prins William til stede under militærparaden. Soldater fra Ukraina og flere Nato-land marsjerte sammen med de britiske soldatene.

Kong Charles, dronning Camilla, prins William og prins George på balkongen på Buckingham Palace mandag. Fra balkongen så de militærfly som fløy over London som et ledd i 80-årsfeiringen. (Frank Augstein/AP)

Feiringen i Storbritannia skal pågå i til sammen fire dager til og med torsdag.

Siden 80 år er gått, blir dette trolig en av de siste store 8. mai-markeringene med et betydelig antall veteraner til stede. Historiker David Reynolds mener dagen er viktig for å lære nye generasjoner om krigen.

– Fred er noe vi må jobbe for. Det er lærdommen fra andre verdenskrig, sier han.

