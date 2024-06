Dødelige hetebølger i flere land

Av Are Føli/NTB

I løpet av den siste uka har nærmere 2 millioner muslimer strømmet til byen Mekka i Saudi-Arabia.

Pilegrimsferden til Mekka er en av de største årlige massemønstringene av mennesker noe sted i verden. At ulykker oppstår i trengselen, er ikke uvanlig.

Men denne gangen omkom mange hundre pilegrimer, ifølge kilder som nyhetsbyrået AFP har snakket med. Mange skal ha bukket under i ekstrem varme.

Torsdag meldte AFP at antallet døde hadde passert tusen. Tallet er basert på opplysninger fra ikke navngitte diplomater i andre muslimske land, og det er ikke bekreftet av Saudi-Arabia. Men det er bekreftet at flere tusen pilegrimer er behandlet for hete-relatert sykdom.

Helsepersonell bærer bort en mann som kollapset på grunn av heteslag i Mina nær den hellige byen Mekka i Saudi-Arabia. Over tusen mennesker skal ha omkommet, og flertallet skal være egyptere. (Rafiq Maqbool/AP)

Bilder av savnede

I skyggen av stormoskeen i Mekka ble det mandag, midt under pilegrimsvandringen, målt 51,8 varmegrader.

Dette var ikke veldig langt unna Saudi-Arabias varmerekord. Og det var bare noen grader under det som kan være verdens varmerekord – 54,4 grader. En måling i Death Valley i USA i 1913 var høyere, men den regnes som usikker.

Av dem som omkom i Mekka, skal flertallet være egyptere. I sosiale medier strømmer det på med bilder av savnede pilegrimer lagt ut av pårørende.

Samtidig som Mekka etter alt å dømme er blitt rammet av en hetekatastrofe, har uvanlig høye temperaturer krevd liv også i flere andre land den siste måneden.

I Indias hovedstad New Delhi døde minst 50 mennesker i ekstremt høye temperaturer i løpet av to dager denne uka, ifølge avisa The New Indian Express.

Ny varmerekord

I slutten av mai ble det i India målt over 50 grader flere steder. Blant annet i New Delhi ble det satt ny varmerekord.

På én uke ble det registrert over 50 dødsfall knyttet til varmen i ulike deler av landet. Hetebølgen var intens samtidig som det ble avholdt valg i verdens mest folkerike land.

En kilde i Indias helsedepartement sier til nyhetsbyrået Reuters at det har vært over 40.000 antatte tilfeller av heteslag fra 1. mars og fram til nå. Kilden bekrefter at det samlet sett har vært over hundre dødsfall knyttet til varmen.

Uvanlig høye temperaturer har krevd liv i flere land den siste måneden. I India, der denne mannen kjøler seg ned med vann fra en lekk vannrørledning, er over 100 mennesker døde i den sterke varmen. Bildet er tatt i utkanten av byen Jammu i slutten av mai. Da ble det målt over 50 grader flere steder, blant annet i New Delhi der det ble satt ny varmerekord. (Channi Anand/AP)

TV-reporter døde

I hetebølgen i Hellas var den kjente britiske TV-journalisten og legen Michael Mosley det første dødsofferet.

Han ble meldt savnet på ferieøya Symi da han ikke kom tilbake fra en fottur alene i ulendt terreng i begynnelsen av juni.

Etter en leteaksjon ble han funnet død. Den antatte dødsårsaken var heteslag og dehydrering.

På øya Mathraki døde en 55 år gammel amerikaner da han var ute på tur i sterk varme. En lignende ulykke skjedde på øya Samos, hvor en 74 år gammel nederlender mistet livet mens han var på tur alene.

Eldre utsatt

– Mange turister undervurderer hvor tungt det er å gå tur i direkte sollys, sier Thomas Giannoulis, hjertelege i Aten, til nyhetsbyrået DPA.

– Faren øker jo eldre personen er, legger han til.

Også på Kreta har en eldre mann omkommet på tur alene, mens en 70-åring kollapset på en strand og døde.

I tillegg til de bekreftede dødsfallene i Hellas er minst tre turister savnet etter fotturer som de ikke kom tilbake fra.

Hot Weather Washington Også USA er for tiden rammet av en hetebølge, som strekker seg fra Midtvesten til New England-statene nordøst i landet. Myndighetene frykter at liv kan gå tapt også her. Her dekker en kvinne hodet med en genser på gaten i Washington. (Mark Schiefelbein/AP)

Hetebølge i USA

Et fellestrekk for situasjonene i Saudi-Arabia, India og Hellas er uvanlig, rekordartet varme. I Hellas er det aldri før observert en hetebølge så tidlig på året som nå.

For at varmeperioder i Hellas skal regnes som hetebølger, må det være minst tre dager der gradestokken når 38 grader.

På verdensbasis blir hetebølger stadig vanligere som følge av den globale oppvarmingen. Gjennomsnittstemperaturen på kloden ligger for tiden på rekordnivåer – noe den har gjort i tolv måneder på rad.

Også deler av USA er for tiden rammet av en hetebølge. Den strekker seg fra Midtvesten til New England-statene nordøst i landet. Myndighetene frykter at liv kan gå tapt også her.

– Vi har hatt snøstormer, flom, orkaner og tornadoer. Men denne heten medfører større risiko for dødsfall, sa guvernør Kathy Hochul i New York nylig.

