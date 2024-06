Bruker «fryseboks» for å kjøle folk ned i rekordvarmen

Ørkenvarmen treffer som en vegg i den amerikanske storbyen Phoenix i delstaten Arizona. I fjor ble rekordmange dødsfall, 645 i tallet, koblet til det varme været i byen.

Også i år slår varmen til som en pisk. Lørdag viste termostaten 44,4 grader, og første halvdel av juni er det varmeste som noensinne er målt i Phoenix.

En testdukke ligger i en av de isbit-fylte sekkene som nødetatene i Phoenix nå bruker for å berge folk i varmen. (Anita Snow/AP)

Kroppsvarmen smelter isen

Byens innbyggere oppfordres til å holde seg innendørs, få i seg mye væske og holde seg til luftige og lyse klær, skriver The New York Times. Også medier som The Guardian og svensk TV 4 har omtalt saken.

Lokale myndigheter i Phoenix tar nå grep for å håndtere problemet. Ambulanser og brannbiler i byen utrustes nå med sekker som skal fylles med isbiter og vann. Overopphetede personer i nød skal hjelpes inn i slike sekker for å få ned kroppstemperaturen på få minutter.

– Av og til har isen i sekkene smeltet helt vekk når vi kommer fram til sykehuset, fordi pasienten er så varm, sier Todd Keller ved Phoenix’ brannvesen til The New York Times.

Rekordvarme i Europa

Metoden er allerede tatt i bruk med hell.

– Nylig brukte vi det på en pasient i kritisk tilstand, som heldigvis klarte seg. Det er jo målet med dette hjelpemiddelet, poengterer brannkonstabel John Prato til The Guardian.

Det gjelder å kjøle seg ned der man kan for innbyggerne i Phoenix i USA. (JUSTIN SULLIVAN/AFP)

Også i Europa er det hett for tiden. Dagsavisen har tidligere omtalt at det i 2023 var rekordmange dager i Europa med «ekstremt hetestress», ifølge rapporten European State of the Climate 2023. «Ekstremt hetestress» defineres som dager med følt temperatur på mer enn 46 grader.

Gode råd i varmen

Hold deg i skyggen på de varmeste dagene.

Drikk vann ofte, selv hvis du ikke føler deg tørst.

Pass på de aller yngste, eldre, og kronisk syke familiemedlemmer og naboer – små, syke og gamle kropper tåler høye temperaturer dårligst.

Oppsøk hjelp hvis du føler deg dårlig og får symptomer på overoppheting – som hodepine, svimmelhet, forvirring, høy kroppstemperatur og kvalme.

Hjelp andre med symptomer på overoppheting eller dehydrering til å kjøle seg ned, få i seg vann, og søke akutt hjelp hvis de trenger det.

Sjekk værmeldingen før du legger dagsplanen! Hvis du skal jobbe ute, trene mye eller gå i fjellet om sommeren er det viktig at du tar lange pauser når dagen er på sitt varmeste.

Vær forsiktig når du bader – bad ikke alene, og overvurder ikke dine egne svømmeevner.

Hvis du føler deg for varm innendørs, så kan en luftetur i skogen, en tur på biblioteket, eller et besøk på museum eller kjøpesenter være en god måte å kjøle seg ned på.

Hold soverommet så kjølig som mulig, det gir bedre hvile og tåleevne i heten.

Husk også at bruk av solkrem er avgjørende for å beskytte huden mot skadelige UV-stråler. Velg en solkrem med høy solbeskyttelsesfaktor (SPF) og bruk den rikelig på eksponert hud. Husk å påføre solkrem jevnlig, spesielt etter svetting eller bading.

Kilde: Røde Kors

Det ligger an til å bli svært varmt mange steder i sommer. (Florion Goga/Reuters)

