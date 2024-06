To franske gutter siktet for voldtekt og drapstrusler mot jødisk jente

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jenta har fortalt at hun ble oppsøkt av tre gutter på 12 og 13 år mens hun var i en park sammen med en venn i forstaden Courbevoie nordvest for Paris lørdag kveld.

Ifølge jenta dro de henne inn i et skur, hvorpå de skal ha slått og voldtatt henne. Under voldtekten skal de ha kommet med hatefulle, antisemittiske ytringer og truet med å drepe henne.

Mandag ble tre gutter pågrepet av politiet, og to av dem, begge 13 år, ble tirsdag kveld siktet for gjengvoldtekt, antisemittiske krenkelser og drapstrusler.

Den tredje gutten, en 12-åring, er løslatt. Han er siktet for drapstrusler og antisemittiske krenkelser, men ikke for voldtekt.

Frykter for holdninger i skolen

Saken har vakt sterke følelser i Frankrike, ikke minst i det jødiske samfunnet, som uttrykker sjokk og forferdelse.

Også president Emmanuel Macron har engasjert seg. I et regjeringsmøte skal han ha uttalt at franske skoler trues av «den antisemittiske plagen».

Macron sa også at det trengs dialog om rasisme og hat mot jøder for å hindre at hatefulle ytringer med alvorlige konsekvenser trenger inn i klasserommene, opplyser en ikke navngitt regjeringskilde til nyhetsbyrået AFP.

Tredobling

Det er kun halvannen uke igjen til første runde av valget på ny nasjonalforsamling, som Macron nylig skrev ut på grunn av ytre høyres markante framgang i EU-valget.

Antall registrerte antisemittiske handlinger ble tredoblet i årets første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen har skjedd samtidig som Israel fortsetter krigen på Gazastripen.

Av de 1.676 antisemittiske handlingene som ble registrert i Frankrike fjor, fant 12,7 prosent sted i skolen.

Frankrike er hjem for det største jødiske samfunnet i Europa og har også Europas største muslimske befolkning.

Les også: 23-åring dømt for drapsforsøk etter skyting på Grønland i Oslo

Les også: Ungdomsgruppe sprer voldsvideoer – Kripos bekymret