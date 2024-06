Ungdomsgruppe sprer voldsvideoer – Kripos bekymret

Mandag omtalte Bergens Tidende gruppen som kaller seg «pedojegerne». I sosiale medier deler de filmer av at de utøver vold mot menn de mener er ute etter å forgripe seg på barn.

Blant filmene er hendelsen der en mann i 50-årene fredag ble knivstukket i Gaupne i Sogn. En 14 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk.

– Vi er ikke ute etter å drepe pedofile, bare skade dem, opplyser en talsmann for gruppen til avisen.

Gruppen og videoene gjør Kripos bekymret.

– Utviklingen den seneste tiden gjør oss bekymret både for bruk av alvorlig vold og at ungdom tidlig i tenårene er involvert i disse gruppene på nett, sier Guro Skjerve, leder for etterretningsseksjonen i Kripos, til TV 2.

Skjerve sier fremgangsmåten som gruppen bruker for å innhente bevis, kan medføre at det ikke kan brukes som bevis i norsk domstol. Hun sier også at risikoen for at noen blir skadet er stor.

– Det er ikke slik vi skal opptre i en rettsstat. Dette er veldig farlig, sier bistandsadvokat Rolf Knudsen til VG. Knutsen representerer mannen som ble knivstukket i Gaupne.

Forsvareren til 14-åringen som er siktet for drapsforsøk i Luster, vil overfor VG ikke si noe om forbindelsen til organiserte nettverk av personer som er ute etter pedofile.

Til Dagbladet opplyser politiet at det så langt ikke er opprettet noen straffesak knyttet til deling av videoen.

