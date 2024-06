Unicef: Ni av ti barn i Gaza får ikke nok mat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Måneder med kamphandlinger og mangel på humanitærhjelp har fått matforsyningen og helsevesenet til å bryte sammen på Gazastripen, og det har fått katastrofale følger for barna og deres familier, konstaterer Unicef.

Data samlet inn mellom desember og april viser at ni av ti barn i Gaza lider av alvorlig matmangel, noe som innebærer at de i beste fall kan spise to ganger i døgnet.

– Dette beviser hvilken forferdelig innvirkning konflikten og restriksjonene har på familiers evne til å dekke barns matbehov, samt hvor raskt barn rammes av livstruende underernæring, heter det i en uttalelse fra FNs barnefond.

Dør av sult

Israel nekter for å hindre leveranser av mat og annen nødhjelp til Gaza og hevder at det er FN som har skylden for at ikke nok forsyninger slipper inn.

Den versjonen blir avvist av FN og hjelpeorganisasjoner, og selv Israels fremste allierte har bedt landet om å åpne grensen for mer nødhjelp til området.

Helsearbeidere har for lengst slått alarm og fortalt hvordan barn Gaza har begynt å dø som følge av mangel på mat og rent drikkevann.

Hungersnød

Alt i midten av mars slo FN fast at drøyt 1,1 millioner mennesker på Gazastripen var rammet av sult på nivå fem på den såkalte IPC-skalaen, der fem er det mest kritiske nivået. De innebærer ekstrem matmangel og betydelig risiko for å dø.

Lederen for Verdens matvareprogram (WFP), Cindy McCain, slo i begynnelsen av mai fast at det alt rådet «fullskala hungersnød» nord på Gazastripen, og at den da var i ferd med å bevege seg sørover.

Trenger variert kosthold

For å sikre sunn vekst og utvikling trenger barn et variert kosthold med daglig tilførsel av minst fem av åtte grupper av matvarer, definert av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Disse gruppene inkluderer blant annet brystmelk, egg, melkeprodukter, kjøtt, kylling og fisk.

På Gazastripen kan barna nå i beste fall ha håp om å tilgang til to matvaregrupper i døgnet, konstaterer Unicef.

27 prosent av alle barn på verdensbasis, 181 millioner barn under fem år, får ikke tilstrekkelig mat de fem første leveårene, ifølge Unicef.

