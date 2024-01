WHO: Gazas befolkning er i ferd med å sulte i hjel

FN har tidligere sagt at én av fire innbyggere på Gazastripen sulter. WHO har også advart om at det er stor risiko for at hungernød bryter ut hvert øyeblikk. Det innebærer at sulten er så ille at mange innbyggere kommer til å bli syke og dø.

Advarselen kommer etter at 14 land har varslet at de setter støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger på vent, og etter at FN-domstolen ICJ har beordret Israel om å slippe inn nødhjelp på Gazastripen.

Så langt er det ingenting som tyder på at Israel vil slippe mer mat og annen nødhjelp inn til det krigsherjede palestinske området.