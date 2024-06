Ministre truer med å velte Netanyahus regjering

En av de to er sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir.

En slik avtale vil være «dumdristig, utgjøre en seier for terrorismen og en trussel mot Israels nasjonale sikkerhet», skriver han i en melding på X/Twitter.

Finansminister Bezalel Smotrich har også lagt ut en melding om saken. Han skriver at han «ikke vil være del av en regjering som går med på skissen som er foreslått».

Israels statsminister Benjamin Netanyahu synes å være på linje med de to ministrene. Han sa lørdag at en permanent våpenhvile på Gazastripen var uaktuelt fram til betingelsene han har satt for å avslutte krigen er møtt.

USAs president Joe Biden la fredag fram et våpenhvileforslag som ble presentert som et israelsk forslag.

