USA, Qatar og Egypt med felles oppfordring til Hamas og Israel

Landene sier i en uttalelse at dette vil medføre at situasjonen umiddelbart blir bedre både for folket i Gaza og de israelske gislene og deres familier.

– Avtalen omfatter et veikart for en permanent våpenhvile og en avslutning av krisen, heter det videre.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa lørdag at en permanent våpenhvile på Gazastripen var uaktuelt fram til betingelsene han har satt for å avslutte krigen er møtt. De omfatter blant annet å utradere Hamas.

Biden la fredag fram et våpenhvileforslag som ble presentert som et israelsk forslag.

Familiene til israelske gisler som holdes av Hamas har oppfordret partene til å godta forslaget umiddelbart.

