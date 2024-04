Sikker på at Putin vil angripe Nato-land: – Ingen tvil

Mike Pence, som var visepresident i USA under Donald Trump, kom med en tydelig advarsel før den nye støttepakka til Ukraina på 61 milliarder dollar ble vedtatt i helgen.

Pence er nemlig tilhenger av å fortsette å gi ukrainerne ryggdekning i forsvaret mot den russiske overmakten.

– Etter å ha møtt Vladimir Putin, er jeg ikke i tvil om at dersom han fikk lov å kjøre over Ukraina, ville det ikke tatt lang tid før han hadde krysset grensa til et Nato-land, hvor våre menn og kvinner i uniform ville blitt nødt til å slåss, sa Pence i et CNN-intervju før helgen.

– Avgjørende øyeblikk for verden

Pence mener USA står overfor et avgjørende øyeblikk av hensyn til resten av verden, og han er ikke alene.

En rekke eksperter, politikere og generaler har advart mot at Russland og president Putin ikke vil gi seg med Ukraina. EUs utenrikssjef Josep Borrell og Latvias utenriksminister Krišjānis Kariņš er blant dem.

Andre, som den norske professoren Øyvind Østerud, har tonet ned faren for ytterligere russisk aggresjon, spesielt mot Nato-land.

Dagsavisen har også omtalt en analyse fra Tysklands forsvarssjef Carsten Breuer at det vil ta fem til åtte år før Kreml og Vladimir Putin vil ha mulighet til å angripe et Nato-land.

Pence-ros til speaker Mike Johnson

Etter måneder med krangel og stillstand vedtok Representantenes hus lørdag militærstøtte til Ukraina på 61 milliarder dollar. Saken går nå videre til Senatet for endelig behandling, før den ender opp på president Joe Bidens kontor for signering, ifølge NTB.

I en uttalelse fra Det hvite hus lørdag oppfordret presidenten Senatet til å behandle saken raskt.

Mike Pence har berømmet speakeren i Representantenes hus, sin republikanske partifelle Mike Johnson, for å ha gått videre med lovforslagene om utenlandsbistand til tross for at medlemmer lenger til høyre i partiet deres kunne tenkes å forsøke å avsette Johnson på grunn av lovforslagene.

Speakeren ses på som USAs tredje mektigste politiker, etter presidenten og visepresidenten.

– USA må stå rakrygget

Mike Pence har også advart mot dominoeffekten han mener at en russisk seier i Ukraina kan gi, ved at andre autoritære regimer blir oppmuntret til å ta for seg, som Kina overfor Taiwan.

– Dette er et øyeblikk der USA må stå rakrygget. Vi må erkjenne at vi er leder av den frie verden. Og vi må gå inn i dette øyeblikket, sende et øredøvende budskap – ikke bare til Russland og Vladimir Putin – men også fornye vår støtte til vår kjære allierte Israel, støtte Taiwan og også sende et veldig tydelig budskap til mullaene i Teheran, og ærlig talt til president Xi i Beijing, om at USA kommer til å stå stødig for frihet, sa Pence videre til CNN.

Representantenes hus godkjente lørdag også en støttepakke til Taiwan på 8,1 milliarder dollar, samt militær støtte til Israel på totalt 13 milliarder dollar, rapporterer NTB. Det er også satt av 9 milliarder dollar til humanitær hjelp til Gaza og andre sårbare befolkningsgrupper rundt om i verden.

Den største støttepakka, til Ukraina, ble vedtatt med 311 mot 112 stemmer.

