Ser på Trump som sin Messias: – Et valg mellom det gode og onde

– Dette er i virkeligheten et valg mellom det gode og onde, mener TV-predikanten Hank Kunneman.

Pastoren har en stor tilhengerskare blant hvite evangelikale amerikanere, konservative og bibeltro protestanter med et personlig forhold til Gud.

Mange av dem drømmer om et USA slik landet var på 1950-tallet, og ser på Donald Trump som sin redningsmann.

Over 80 prosent av hvite evangelikale kristne velgere stemte på Donald Trump ved forrige valg. Til høsten kan denne velgergruppen bidra til å sikre ham fire nye år i Det hvite hus. (Joe Lamberti/AP)

To skilsmisser, anklager om utroskap, aktiv spredning av usannheter og konspirasjonsteorier, grov språkbruk, to riksrettssaker og tiltaler i fleng skremmer dem ikke. Noen kaller anklagene mot Trump «fake news», andre tilgir ham.

Hudfarge og religion i USA

Hudfarge og religion har alltid spilt sentrale roller i amerikansk politikk og gjør det fortsatt. For 30 år siden var 85 prosent av velgerne hvite, og over 70 prosent av dem definerte seg selv som kristne.

I dag har andelen hvite velgere falt til under 70 prosent, og bare drøyt 40 prosent av dem definerer seg selv som kristne.

Selv om hvite evangelikale kristne ifølge undersøkelser bare utgjør rundt 14 prosent av befolkningen i USA, utgjør de rundt en firedel av velgerne.

– Er det noe kristenkonservative er flinke til, så er det å organisere, mobilisere og stemme. Dette nyter republikanerne godt av ved hvert valg, konstaterer førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad i boken «Det amerikanske paradokset».

Ved presidentvalget i 2020 stemte over 80 prosent av hvite evangelikale kristne på Trump, og denne gruppen har nå i stor grad tatt kontroll over Det republikanske partiet.

Abort og Israel

Mange evangelikale kristne hyller Trump fordi han under sine fire år i Det hvite hus sørget for at det ble et klart flertall av konservative dommere i USAs høyesterett. Det resulterte blant i at amerikanske kvinner mistet den føderale retten til abort, og at kristendom fikk større plass på skolene.

Trump hylles også av mange i denne gruppen for sin beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels «udelelige hovedstad» og for å ha flyttet USAs ambassade dit. Han anerkjente også Israels ulovlige annektering av de syriske Golanhøydene.

Bare 14 prosent av USAs innbyggere regnes som hvite evangelikale kristne, men gruppen utgjør rundt en firedel av velgerne. Og de fleste av dem stemmer på republikanerne og vil ha Donald Trump som president. (Mike Roemer/AP)

Israel står sterkt blant evangelikale kristne, som ofte sverger til såkalt kristensionisme. De støtter Israel i ett og alt og mener at også de palestinske områdene og deler av nabolandene tilhører jødene.

– De mest ytterliggående av Trumps kristensionistiske rådgivere ser fram til en krig med Iran som begynnelsen på utvidelsen av Israels grenser, og som et bevis på at vi lever i endetiden, konstaterte tidligere biskop Atle Sommerfelt for en tid tilbake.

Frykt gir Donald Trump støtte

Innenrikspolitiske spørsmål veier likevel tyngst, påpeker Espen Mikkelsen i sin masteroppgave ved Det teologiske fakultet i Oslo. Den har tittelen « Hvite evangelikale kristne og Donald Trump».

– Viktige saker for evangelikale i dag er mye av de samme som har opptatt evangelikale opp gjennom tiden. Dette inkluderer bønn på offentlige skoler, abort, den tradisjonelle familie, kristne uttrykk i offentlige rom, retten til å eie våpen og et sterkt nasjonalt forsvar og immigrasjon, påpeker han.

– Frykt må sies å være en fellesnevner for mange av kjernesakene til evangelikale. En frykt for å miste sin kristne arv.

Elleve år gamle Ethan Brozman la ikke skjul på sin entusiasme da Donald Trump besøkte Schnecksville i Pennsylvania tidligere i måneden. (Joe Lamberti/AP)

Restad tror også at frykt er en del av forklaringen på Trumps store støtte i disse miljøene – frykt for «de andre», for liberale, migranter og overnasjonale institusjoner som FN.

– Den største faktoren i hans støtte blant velgerne var det statsvitere kaller hvit sårbarhet, en oppfatning av at hvite amerikanere taper terreng overfor ikke-hvite, påpeker hun.

Amerikansk nostalgi

Nostalgi er også en sterkt medvirkende faktor til støtten, tror grunnleggeren av Public Religion Research Institute (PRRI), Robert Jones.

I boka «White Too Long: The Legacy of White Supremacy in American Christianity» tar han et oppgjør med mytene om det samfunnet mange hvite evangelikale kristne lengter tilbake til.

Basert på meningsmålinger viser han også til at hver fjerde i denne gruppen tror på konspirasjonsteorier, og at over 70 prosent benekter at slaveri og diskriminering har noen betydning for dagens økonomiske ulikheter mellom svarte og hvite amerikanere.

Mens to av tre demokrater mener at USA i dag er et bedre samfunn enn på 1950-tallet, mener to av tre republikanere det motsatte, viser målinger PRRI har utført.

EN motdemonstrant snek seg tidligere i måneden inn blant Donald Trump-tilhengere som hadde tatt oppstilling utenfor rettslokalet i New York der han står tiltalt for å ha betalt såkalte hysjpenger til en tidligere pornoskuespiller. (Stefan Jeremiah/AP)

Lengselen Trump utnytter

Det er ikke «Make Amerika Great» som er det viktigste budskapet i Trumps Maga-slagord, det er «Again», sier han i et intervju med The Guardian.

– Det er denne nostalgien preget av tap. Hva har vi mistet, og hvem er «vi» som har mistet noe? Svaret er ganske klart. Det er de hvite kristne som var kulturelt dominerende, demografisk dominerende og politisk dominerende, men som ikke lenger er det, sier han.

Det er denne nostalgien og lengselen Trump har vært så dyktig til å utnytte, mener han.

«Jeg er stemmen deres, bare jeg kan fikse dette, dersom dere ikke velger meg, kommer vi ikke lenger til å ha noe land», lyder Trumps budskap ifølge Jones.

Ekspresidenten er ingen kirkegjenger

Mange evangelikale kristne som støtter Trump, innser trolig at han ikke er noen utpreget religiøs mann, selv om han omgir seg med kristne ledere og framstiller seg selv som dette.

I 2020 svarte 63 prosent av de spurte i en meningsmåling at de ikke trodde at han var religiøs, men blant hvite evangelikale kristne var 64 prosent overbevist om det motsatte.

Den tidligere playboyen og kasinokongen har aldri vært noen flittig kirkegjenger, men det velger de evangelikale kristne å se gjennom fingrene på ettersom han står for en politikk de liker.

Trump får også solid drahjelp fra tusenvis av kristne radio- og TV-kanaler, podkaster og strømmetjenester, som over 140 millioner amerikanere følger månedlig, ifølge National Religious Broadcasters (NRB).

Radio- og TV-predikanter med millioner av følgere hyller ham hemningsløst.

– Gud holder sin hånd over ham, og han kan ikke stanses, slo den selvproklamerte profeten Lance Wallnau fast for en tid tilbake.

Trump spiller med

Trump vet å spille med. «Gud skapte Trump» var tittelen på en valgkampvideo han la ut i januar, der han blir framstilt som «en hyrde for menneskeheten».

«Gud så ned på det planlagte paradiset sitt og sa: Jeg trenger en vaktmester, så Gud ga oss Trump», var budskapet i videoen.

Nylig lanserte han også sin egen bibel med den fengende tittelen «God Bless the USA Bible».

Foruten å være «lettlest» og «med stor skrift» inneholder Trumps bibel også en kopi av den amerikanske grunnloven, uavhengighetserklæringen og presidentens troskapsløfte.

– I stedet for å selge bibler, burde du kanskje kjøpe en. Og lese i den, lød den syrlige kommentaren fra den tidligere republikanske kongressrepresentanten Liz Cheney.

Fakta om kristne i USA

Det bor rundt 340 millioner mennesker i USA.

33 prosent definerer seg som protestanter, for 20 år siden var andelen 49 prosent.

22 prosent er katolikker, for 20 år siden var andelen 24 prosent.

11 prosent tilhører andre kirkesamfunn, 2 prosent er mormoner.

For 30 år siden var 85 prosent av velgerne i USA hvite, og over 70 prosent av dem kristne.

I dag har andelen hvite velgere falt til under 70 prosent, og drøyt 40 prosent av dem er kristne.

Hvite evangelikale kristne utgjør 14 prosent av befolkningen, men 25 prosent av velgerne.

Over 80 prosent i denne gruppen stemte i 2020 på Donald Trump.

(Kilde: Gallup Institute, PRRI, NTB)

