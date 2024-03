FN: Klimademonstranter får det stadig vanskeligere i Europa

Det er bekymringsfull at land som Frankrike, Østerrike, Tyskland og Storbritannia slår hardere ned på klimaaktivister, sier Michel Forst, FNs spesialrapportør for miljøforkjempere, til AFP.

Han hevder ministre i flere regjeringer har kalt ikkevoldelige aktivister for «økoterrorister» og «den grønne Taliban», og at enkelte medier har bidratt til en stadig mer fiendtlig offentlig holdning mot klimaforkjempere.

– Det skaper en grøssende effekt, advarer Forst, en uavhengig ekspert som ble utnevnt i Århuskonvensjonen, en juridisk bindende tekst som sørger for rettferdighet i miljøspørsmål.

Slo alarm etter Storbritannia-besøk

– For øyeblikket er retten til å protestere i fare i Europa, sier han.

Forst sier han har besøkt flere europeiske land den siste tiden etter å ha mottatt klager fra aktivister som hevder de har blitt behandlet på en måte som bryter med konvensjonen og internasjonale menneskerettigheter.

Han slo selv alarm etter et besøk i Storbritannia, der han sier det føres en giftig offentlig debatt, og hvor klimaaktivister blir stadig hardere slått ned på av myndighetene.

FN-eksperten hevder tilbakevirkende lover blir brukt i Storbritannia for å gi klimaaktivister hardere straffer. Han viser blant annet til en aktivist som ble sendt i fengsel i seks måneder for å ha deltatt i en 30 minutter lang klimamarsj som førte til forstyrrelser i trafikken.

En annen aktivist ble dømt til 27 måneder bak murene, ifølge Forst.

Hindret aktivister i å få mat og søvn

Forst reiste i februar til Frankrike etter en rekke klager på hvordan miljøforkjempere i Toulouse ble behandlet under en lengre demonstrasjon mot en motorvei.

Klimaaktivister, kalt ekorn, har oppholdt seg i trær som er bestemt nedhugget for å bygge en ny motorvei i byen sørvest i Frankrike. De har anklaget politiet for å nekte dem tilgang på mat og vann og for å bruke flomlys slik at de ikke får sove.

Forst sier han ble sjokkert over det han så i Toulouse og bekreftet at også han ble hindret i å levere mat til aktivistene.

– Det er i strid med folkeretten å hindre noen i å få mat, vann og søvn, sier han, og viser til at slik behandling anses som tortur i internasjonale lover.

Nektet å bruke ordet «klima»

FN-eksperten sier at den europeiske mediedekningen ofte fokuserer utelukkende på dramaet rundt demonstrasjonene og ikke klimakrisen som førte til protestene.

– Verden er inne i en farlig tid, men allmennheten forstår ikke hvorfor unge mennesker sperrer tilgangen til flyplasser eller limer hendene på gulvet, sier han.

Det har ført til at flere land har følt seg berettiget i å utvikle stadig nye retningslinjer og lover som har banet vei for at politiet i større grad kan gripe inn og at det kan bli gitt strengere straffer.

Forst sier enkelte dommere i Storbritannia har nektet klimaaktivister å bruke ordet «klima» når de forklarer seg i retten.

Farlige angrep

FN-eksperten sier han også har undersøkt graden av lobbyvirksomhet fra store selskaper, spesielt innenfor olje- og energisektoren.

– De farligste selskapene har til og med brukt sikkerhetsstyrker og forbindelser til mafiaen for å angripe, og noen ganger drepe, klimaforkjempere, hevder han.

Forst sier han for tiden jobber med å organisere konsultasjoner med klimaaktivister i Latin-Amerika og Afrika som står overfor angrep fra større selskap.

Han undersøker også om selskaper basert i Europa gjennom lokale datterselskap bidrar til disse angrepene.

FN-eksperten anklager også europeiske land for å være dobbeltmoralske ved å støtte klimaaktivister i andre deler av verden, samtidig som de ikke vil beskytte sine egne aktivister i Europa.

