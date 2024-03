Klimatenketank: Norge er verst i Nordsjøen på klimaomstilling

Rapporten er laget av den amerikanske klimatenketanken Oil Change International (OCI). I rapporten sammenlignes de fem viktigste Nordsjølandene for offshore petroleumsvirksomhet, Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, opp mot 11 forskningsbaserte kriterier for en klimaomstilling av olje- og gassindustriene.

– På 10 av 11 kriterier har Norges politikk avvik eller grove avvik fra det som trengs for at Parisavtalen skal lykkes, til tross for at verden ble enig om en overgang vekk fra fossil energi på klimatoppmøtet i Dubai før jul, skriver OCI.

Silje Ask Lundberg, leder for Nordsjøprogrammet i OCI, er rapportens hovedforfatter. Hun mener de fem store Nordsjølandene står ved et veiskille.

– Rapportens funn understreker det presserende behovet for handling fra regjeringene i Nordsjøen, og ikke overraskende kommer Norge verst ut i kåringen. Dersom norske myndigheter ikke legger om kursen, kan vi ende med å legge til rette for utslipp av minst 4.8 milliarder tonn CO2 fra norsk olje og gass, noe som er nærmere 100 ganger Norges årlige utslipp. Vi er derfor avhengig av en helt ny olje- og gasspolitikk, som er i tråd med klimamålene, sier hun.

Les også: Vil at kommunen skal brøyte veiene selv (+)