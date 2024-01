Kler seg i rojale kostymer: Danskene elsker kongehuset

Søndag får Danmark en konge.

En måling fra Epinion viser at 89 prosent av danskene er positivt innstilt overfor dronning Margrethe og kronprinsesse Mary, mens 86 prosent er positive til den kommende kong Frederik.

Ikledd kongekapper og kroner har en vennegjeng ventet på Christiansborg Slotsplads i København fra de tidlige morgentimer for å oppleve tronskiftet.

Medlemmer av publikum sitter i campingstoler på Christiansborg Slottsplass i forkant av abdiseringen. (MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP)

– Vi er jo veldig rojale, og vi elsker kongehuset. Noen av oss kommer kanskje til å oppleve det igjen, andre gjør ikke, sa en av de oppmøtte ifølge DR.

Også en 9-årig gutt er møtt opp i stor forventning.

– Siden jeg var liten har jeg alltid elsket kongehuset. Hver gang jeg ser en krone, blir jeg glad, fortalte han til DR tidligere i dag.

Folkevandring

Tronskiftet har trukket folk til slottsplassen i København fra de helt tidlige morgentimer. Danmarks Radio (DR) kaller oppmøtet for en folkevandring.

Danske Statsbaner (DSB) har ifølge informasjonssjef Tony Bispeskov aldri opplevd så stor etterspørsel etter togplasser mot hovedstaden, skriver DR.

I tillegg skal gater bli sperret av i København og bilister rådes til å la bilen stå hjemme.

Folk samles under balkongen på Christiansborg Slottsplass mens de venter. (MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP)

Noen reiser også 8000 kilometer. Claus Anderbo, som flyttet til Denver for fjorten år siden, har tatt turen for å delta i det han kaller en folkefest.

– Hun har vært dronning hele livet mitt, og selv om jeg ikke kjenner henne personlig, har de fleste et personlig forhold til henne, sier han til DR.

Kvinne på tronen

Først og fremst kan vi takke dronning Margrethe II for kongehusets popularitet.

– Hun har vært kvinne på tronen i et monarki som ikke hadde hatt en kvinnelig monark siden 1400-tallet, sa TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen.

Dronning Margrethe II holder nytårstale, Dronning Margrethe Dronningen offentliggjorde at hun skulle abdisere i sin nyttårstale. (Keld Navntoft / Ritzau Scanpix/NTB)

I 2015, da dronningen feiret 75 års bursdag, presenterte avisa Berlingske fire punkter som forklarte populariteten til dronningen. Danmark var sammen med Storbritannia det suverent mest populære monarkiet i verden.

Dronningen har alltid vært veldig upolitisk, og dermed har hun samlet snarere enn splittet befolkningen.

Dronningen er kjent for å gi taler med mye substans. Derfor har hennes nyttårstaler fått særlig status, og det var også stort at hun i nyttårstalen offentliggjorde at hun skulle abdisere.

Dronningen har alltid utvist stor interesse for alle deler av samfunnslivet. For eksempel har hun vært kostymedesigner på balletten med mer.

Dronningen har modernisert kongehuset, ved å la pressen komme tettere på og fjerne titler fra sine barnebarn for å «slanke kongehuset».

– Signaliserer noe annet

Men den nåværende kronprinsen, enn så lenge, har vært omringet av kontroverser. Alt fra å ha en elskerinne fra Spania, å være «uopplagt» som ung, tjene penge på Air’bnb og å uttale seg politisk, motsatt av sin mor.

Men likevel er danskene positivt innstilt til sin kommende konge. Han har ifølge danske TV2 nemlig alltid blitt ansett for å være folkelig.

Denmark's Crown Prince Frederik during the Royal Run in 2023 Danmarks kronprins Frederik løper under Royal Run i Danmark. (RITZAU SCANPIX/Reuters)

Han drar på festival, drikker pils, liker sport og snakker til vanlige folk på gata. Som ved det årlige Royal-Run-løpet, der opp mot 100.000 dansker møter opp.

TV2-korrespondent Ulla Terkelsen sier at kronprinsen signaliserer noe annet enn dronningen.

– Det folkelige, det lette og det morsomme. Det er kanskje også den riktige casting, når han kommer etter dronningen som er finkulturell. Han har satt seg på noen andre områder som mosjonsløp, som er en bred folkelig sak i dag.

Republikanere

På tross av alt dette, er ikke alle jublende på dagen for tronskiftet.

Dagen etter at dronning Margrethe annonserte sin abdisering startet foreningen Rebublik NU, som ønsker republikk fram for monarki, kampanjen #IkkeMinKonge.

Journalist og forfatter Gretelise Holm sa forrige uke i en DR podkast at hun ønsker et oppgjør med det danske monarki som vi kjenner det.

– Det har absolutt intet med kongehusets medlemmer å gjøre. Det har noe å gjøre med vår grunnlov, som setter fast at vi har et arvelig monarki. Altså at landets høyeste embete nedarves i en bestemt familie. Det synes vi er veldig udemokratisk, sa hun.

Fra venstre: Kronprins Frederik, prinsesse Josephine, prinsesse Isabella, dronning Margrethe II, kronprinsesse Mary, prins Vincent og prins Christina. (PHILIP DAVALI/AFP)

Gretelise Holm kommenterte i tillegg på popularitetsmålingene til kongefamilien.

– Jeg synes ikke at du kan sammenligne en popularitetsmåling med et spørsmål om hvorvidt folk går inn for styreformen. Jeg kan godt synes at kronprinsparret er snille, fine folk med fire herlige barn, men det betyr jo ikke at jeg går inn for den monarkiske styreformen av den grunn, fortalte hun.

