Frederik – fra populær kronprins i stormen til kongen av Danmark

Dronning Margrethe varsler i sin nyttårstale at hun abdiserer 14. januar, og at kronprins Frederik tar over som Danmarks konge. Danmarks nye konge er i likhet med sin mor, dronning Margrethe, en populær mann i folket. Det viser alle meningsmålinger.

Kronprinsen og hans kjære, kronprinsesse Mary, er nesten like populære som dronningen som nå går av.

De to giftet seg i et eventyrbryllup i Vor Frues Kirke i 2004. Australskfødte Mary Donaldson ble da kronprinsesse Mary.

Fire barn

Sammen med Frederik har hun fått fire barn: Prins Christian ble født 15. oktober 2005, mens prinsesse Isabella kom til verden 21. april 2007 og tvillingene Vincent og Josephine ble født 8. januar 2011.

Kronprinsen har både sivil og militær utdannelse og har arbeidet som diplomat i den danske FN-delegasjonen i New York og i Paris.

Hans militære utdannelse omfatter tjeneste i alle de tre våpengrenene. Han ble i 2015 utnevnt til kontreadmiral i Søværnet og generalmajor i Hæren og Flyvåpenet.

Skandaleår

Men kronprinsen som blir konge i 2024, har lagt et stormfullt år bak seg. Han har havnet i en skandale i sladrepressen både i Danmark og Spania.

Det startet med at et spansk ukeblad trykket bilder av ham og den spanske TV-kjendisen Genoveva Casanova. Bladet Lecturas hevdet de hadde tilbrakt natten sammen.

Det førte til overskrifter Europa rundt. Det danske kongehuset rykket ut og sa at de ikke uttalte seg om rykter, men det tok ikke livet av spekulasjonene.

– Mangel på dømmekraft

Ekstra Bladet trykket blant annet en sak der deres kongehusekspert Kim Bach konkluderte med at kronprinsen hadde vist en «fullstendig utrolig mangel på dømmekraft».

Bach viste til at nyheten kom kort tid etter prins Christians 18-årsdag i oktober. Christian blir ny kronprins når faren tar over som konge.

Bach mente da at skandalen ville bli heftende ved det danske kongehuset i årevis.

Også BTs kongehusekspert mente at kronprinsen hadde utvist dårlig dømmekraft.

Skoleskandale

De danske tabloidene mente skandalen var større enn alle andre kongelige skandaler. I 2022 stormet det også rundt kronprinsparet, da det ble avslørt rystende historier om vold, seksuelle overgrep og mobbing på kostskolen den da 16 år gamle prins Christian gikk på.

– Som foreldre til et barn som går på Herlufsholm, er vi dypt rystet over vitnesbyrdene som kommer fram i den aktuelle dokumentaren om skolen. Det er hjerteskjærende å høre om systematisk mobbing og om overgreps- og voldskulturen som mange har vært en del av, skrev kronprinsparet i en uttalelse da.

Holder populariteten

Tross skandalene har Frederik en sterk posisjon i folket. I en meningsmåling publisert av danske DR lørdag – dagen før dronningen slapp sjokknyheten – sa 84 prosent at de var positivt innstilt til kronprinsen, mens 85 prosent sa det om kronprinsessen.

Deres popularitet var helt på høyde med dronning Margrethes. DRs kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen sa at det vitnet om et kongehus som var klar for tronskiftet.

– Jeg tror de fleste politikere ville ha gitt sin høyre arm for den slags tall, sa hun.

I den samme undersøkelsen sa sju av ti at de ville beholde monarkiet.

Prinsen som ikke ville bli konge

At det skulle ende her, at han skulle ta over som konge mens hans mor fortsatt lever, var det ikke mange som trodde.

Ei heller den unge prinsen selv, da han dagen før 18-årsdagen ble intervjuet i treningstøyet på en tennisbane ved Fredensborg.

Da journalisten konstaterte at prinsen nå snart var voksen og ikke kunne unngå de offisielle plikter, svarte han:

– Ja, det må jeg finne meg i. Jeg tror nok at jeg lærer å leve med det.

Prinsen slet lenge med forventningene som ble stilt til ham. Han savnet en forklaring på hva rollen hans var.

– I min egen barndom var foreldrene våre ikke særlig gode til det. De var liksom beklemte, nølende og klarte ikke helt å fortelle det til oss, sa prinsen i boken «Under bjælken» i 2017.

– Det var et stort minus. Det gjorde meg usikker, og til tider sky og keitete. Senere fikk jeg slag for det i pressen, fordi jeg oppførte meg merkelig, sa han.

Patriark ved middagsbordet

Kronprinsen har aldri lagt skjul på at han vil ha et nært forhold til sine barn. Han har forsøkt å gjøre ting annerledes enn foreldrene. Kronprinsbarna har hatt en helt annen oppvekst enn den strenge, patriarkalske oppveksten prins Henrik sto for, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Noen av sin fars trekk har han imidlertid.

– Jeg ser nok meg selv som en patriark et eller annet sted, iallfall ved måltidene hvor jeg gjerne hever stemmen og sier: «Sett dere ordentlig, nå!» – i stedet for «Kan du ikke sette deg ordentlig?».

Kronprinsen har også tenkt tilbake på tiden som rekrutt som viktig for ham. Han har beskrevet tiden i militæret som en oppvekker – både fysisk og psykisk. Der lærte han å klare seg selv og strukturere hverdagen.

Etter avtjent verneplikt begynte karrieren i militæret. Da kom også den første skandalen i pressen. I 1988 krasjet bilen han, lillebroren og to venner satt i. Ulykken i Frankrike utløste debatt om kongehusets berikelse.

Krasjet før han møtte sjelevennen

Det samme skjedde i nyttårsfeiringen 1991/1992. Han og kjæresten Malou Aamund skulle hjem fra en fest. Hun satte seg bak rattet i prinsens bil. Uten førerkort. Bilen ble så stoppet av politiet, som siktet Aamund for fyllekjøring.

Det var første gang diskusjonen i pressen gikk om Frederiks dømmekraft.

Siden er Frederik flere ganger kåret til årets danske.

I 2000 dro han til OL i Sydney. Det var der han møtte kjærligheten. Han har selv omtalt møtet med Mary Donaldson som et sammensurium av skjebner.

– Det var ikke vare en forelskelse, men like mye følelsen av å ha møtt en sjelevenn, sa han.





















































