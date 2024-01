Krigen i Ukraina: – Vi har ingen plan B

USAs president Joe Biden har bedt Kongressen bevilge nye 61 milliarder dollar til krigen i Ukraina. Men støtten til Kyiv viser tegn til å slå sprekker, og støttepakken står fast i det splittede amerikanske Kongressen. Republikanerne krever nemlig at loven også må inkludere langt strengere tiltak for å demme opp for innvandring på grensa til Mexico.

– Blir ikke støttepakken vedtatt, er det et betydelig problem for Ukraina, sa FFI-forsker Tor Bukkvoll til Dagsavisen i desember.

Likevel sitter Ukraina foreløpig stille i båten, i det som kan bli et skjebneår i krigen. Nå venter utenriksminister Kuleba, president Volodymyr Zelenskyj og co. på at Biden og Demokratene skal få pakken gjennom.

– Vi har ingen plan B. Vi er trygge på plan A, sier Kuleba i et intervju med CNNs profilerte journalist Christiane Amanpour. Også nyhetsbyrået Reuters har omtalt saken.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba (t.v.), her avbildet med president Volodymyr Zelenskyj under et USA-besøk i september. (MANDEL NGAN/AFP)

Mener Russland kan angripe Nato-land

Ukraina vil alltid kjempe med de ressursene landet har til rådighet, understreker Kuleba.

– Og det som gis til oss, er ikke veldedighet. Det er en investering for å beskytte NATO, og i USAs tilfelle en investering for å beskytte velstanden til det amerikanske folk.

Utenriksministeren advarer om at dersom Russland går seirende ut av krigen i Ukraina, vil andre ledere kunne bli fristet til å følge i russernes fotspor. Kuleba mener dessuten at man ikke kan avfeie et potensielt russisk angrep på Nato-land i fremtiden.

Siden Vladimir Putin og Russland gikk til fullskala invasjon i februar 2022, har USA bidratt med over 75 milliarder dollar, vel 750 milliarder kroner, i økonomisk og militær støtte til Ukraina, ifølge New York Times. Men til liten nytte, hevdet nylig Dmitrij Peskov, som er talsmann for president Putin og Kreml.

[ Forsker hevder Russland har gjort «forbrytelsen over alle forbrytelser» ]

– Taktisk utspill fra Kreml

– Amerikanerne innser nå at de er blitt lurt. Det er ingen ukrainsk seier på slagmarken, som Kyiv lovte at de ville få hvis støtten kom. De ukrainske posisjonene svekkes, og den utviklingen er nå uunngåelig, sa Peskov til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Karsten Friis hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) lot seg ikke overraske av uttalelsene.

– Her spiller nok Kreml bevisst på ting de hører fra republikanske kritikere, slik som mangel på umiddelbar suksess på slagmarken, og mistanke om korrupsjon i Ukraina, sa Friis til Dagsavisen.

Har du sett denne? Lavrov: – USA ser på oss som en eksistensiell trussel

[ Hevder dette er Putins krigsplan: – Ingen vei tilbake nå ]

[ Putins talsmann: – USA innser nå at de er blitt lurt ]

[ Hevder russisk seier er uunngåelig ]