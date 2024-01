Sanna Marin om Putins krig: – Nå må vi våkne

ROCKEFELLER (Dagsavisen): Marin var invitert i forbindelse med NHOs utenrikskveld på Rockefeller i Oslo. Hun innledet med å spøke om hvor godt nordmenn ser ut til å takle det kalde været, men gikk raskt over til å snakke om Russland og krigen i Ukraina.

– Jeg mener det er veldig viktig at Ukraina vinner denne krigen, og at Russland taper. Russland må ikke få «en fin exit» på denne krigen, sa Marin.

– Hvis Russland ikke taper krigen, sender det et signal til andre autoritære regimer. Et signal om at dette (krigen, journ.anm.) lønner seg, og at man kan vinne noe selv om man har verdens øyne på seg, fortsatte hun.

Russia's President Putin attends Orthodox Christmas liturgy outside Moscow Vesten må vise president Vladimir Putin (bildet) og Russland at krigføringen ikke er akseptabel, mener Sanna Marin. (SPUTNIK/Reuters)

Nato og Ukraina

Sanna Marin ble finsk statsminister i desember 2019. Hun ble da, i en alder av 34 år, den yngste statsministeren i Norden noen gang, og den yngste sittende statsministeren i verden.

Marin var statsminister fram til desember. Nå jobber hun blant annet for organisasjonen Tony Blair Institute for Global Change

I panelet med Marin på Rockefeller satt også Stian Jenssen, stabssjef for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Marin var full av lovord om samarbeidet med Stoltenberg i hennes tid som statsminister, men oppfordret samtidig Nato og medlemslandene til å gjøre mer for Ukraina.

– Vesten har ikke gjort nok. Vi har ikke gitt nok militær støtte, og støtten har ikke kommet raskt nok til Ukraina. Mange har dødd i denne krigen. Nå må vi våkne opp og se realitetene. Hvis krigen får fortsette, vil det ikke bare koste mange flere liv. Det vil også svekke muligheten for en varig fred, sa hun.

– Må vise styrke mot Russland

Marin maner til at Vesten gir et kraftig signal.

– Vi må vise styrke mot land som Russland. Vi må vise at man ikke kan oppføre seg slik, at man ikke kan vinne på det. Vi må vise at hvis man gjør det, så taper man. Vi må vise at vi er sterke i forsvaret av våre verdier, sa 38-åringen.

