Ivanka Trump vitnet i bedragerisak mot faren og brødrene

Delstaten New York har saksøkt Donald Trump, hans to eldste sønner og Trump Organization for å ha lurt til seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper ved å overdrive verdiene i selskapet.

Ivanka Trump er den eldste datteren til ekspresident Trump, og hun har vært tett på ham i både næringsvirksomhet og politikk.

– Jeg husker ikke

I beviser som er lagt fram i retten kommer det blant annet fram at hun skal ha vært bekymret for at faren ikke var rik nok til å kjøpe en golfbane i Florida. I retten fikk hun spørsmål om sin rolle i Trump Organization og om en leilighet hun leide i en av farens bygninger.

– Jeg husker ikke, lød svaret på en rekke av spørsmålene Ivanka Trump fikk mens hun satt i vitneboksen. Samtidig la hun flere ganger til at «jeg har ingen grunn til å betvile det», selv om hun ikke husket konkrete samtaler det ble vist til, skriver The Guardian.

Hun var også saksøkt, men domstolen besluttet for noen måneder siden å forkaste saken mot henne. Forsvarsadvokater og advokaten hennes argumenterte derfor for at hun ikke burde vitne. De viste til at hun hadde flyttet fra New York og at hun sluttet i jobben sin i Trump Organization i 2017. Dette poengterte hun også selv da hun vitnet i saken.

Eiendomsimperiet kan ryke

Påtalemyndigheten argumenterte på sin side med at Ivanka Trump, som i sin tid var visepresident i familiebedriften, sitter på relevante opplysninger.

Ifølge Reuters tok datteren avstand fra verdifastsettelsesmetoder som allerede er dømt ulovlige av en dommer. Hun erkjente at hun hadde jobbet med flere eiendomstransaksjoner for familieselskapet, men forklarte at hun ikke har vært involvert i beregningen av farens formue.

Donald Trump er allerede funnet skyldig i bedrageri, og retten skal nå ta stilling til gjenværende punkter i søksmålet og hvor mye Trump skylder i erstatning. Saken kan i ytterste fall føre til Trump mister kontrollen over Trump Tower og andre eiendommer.

