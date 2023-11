Omstridt senator fra Demokratene tar ikke gjenvalg til Senatet

– Jeg har tatt en av de tøffeste beslutningene i mitt liv og bestemt meg for at jeg ikke stiller til gjenvalg til Senatet neste år. I stedet vil jeg reise rundt i landet og se om det er interesse for å danne en bevegelse som kan mobilisere sentrum og bringe amerikanerne sammen, sier Manchin i en uttalelse torsdag.

Den 76 år gamle senatoren fra West Virginia er kjent for å ofte gå imot sitt eget parti, også når det gjelder store reformer.

Blant annet stakk han mange kjepper i hjulene for president Joe Bidens klima- og stimuleringspakker før en avkortet versjon til slutt ble vedtatt i fjor.

