Professor hevder Putins regime kan falle «når som helst»

Den tidligere oljemilliardæren og Putin-kritikeren Mikhail Khodorkovskij, som satt et tiår i fengsel i Russland, har hevdet at «vi nærmer oss det øyeblikket da Putins regime forsvinner», ifølge medier som ABC News og svenske Expressen.

Til Expressen sier Wilhelm Agrell, professor i etterretningsanalyse ved Lund Universitet, at Putins tid snart kan være omme.

– Regimet kan falle når som helst, avhengig av faktorer som ikke kan leses fra utsiden. Men sannsynligheten blir større jo mer langvarig krigen blir. Autoritære regimer har generelt sett vanskelig for å håndtere motgang på slagmarken, sier professoren til avisen.

Krigen i Ukraina har foreløpig ikke gått som Vladimir Putin ønsket. (Pavel Bednyakov/AP)

Hvem kommer etter Putin?

I sin ferske bok «Spesialoperasjon. Ukraina og Russland 2004-2023» skriver forfatter John Færseth blant annet dette om tiden etter Putin:

«Fordi det russiske regimet er basert på uformelle lojalitetsbånd, vil det ta tid for en ny leder å befeste makten sin. Det kommer til å gjøre Russland ustabilt, spesielt hvis krigen i Ukraina ender med nederlag eller en frosset konflikt, slik at Russland forblir isolert», skriver han i boken.

Forfatter, medieviter og journalist John Færseth har skrevet bok om Russlands krig i Ukraina. (Jørn H. Skjærpe)

– Lederne i et slikt styresett kan bli redde for å bli utfordret. Men Putin har ingen naturlig etterfølger, og ingen vet om han har tenkt over dette spørsmålet selv, sier Færseth til Dagsavisen.

I boken nevner han «presidenthviskeren» Nikolaj Patrusjev som en mulig Putin-erstatter. Men Patrusjev er et år eldre enn presidenten og vil i så fall neppe kunne sitte lenge, påpeker forfatteren.

[ «Putin-hviskeren» i presidentens indre krets: – Han er skremmende ]

Russlands verste fiende

Nylig forklarte Færseth til Dagsavisen hvorfor han mener president Putin har blitt både Ukrainas og Russlands verste fiende.

– For det første har Russland blitt en pariastat. For det andre har landet og hæren lidd økonomisk på grunn av at krigen i Ukraina er veldig kostbar. De militære ressursene er kraftig svekket. Dessuten har det skjedd en enorm hjerneflukt. Med hjerneflukt mener jeg at mange, spesielt unge og utdannede mennesker, har forlatt landet. Og det er slett ikke sikkert at de kommer tilbake til Russland, sier 51-åringen, sa forfatteren.

