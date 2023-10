Ekspert: – Jo mer uro, jo bedre er det for Russland

Vladimir Putin og den russiske regjeringen gjør nemlig alt de kan for å melke krigen mellom Israel og Hamas i Gaza til sin fordel, mener Paasikivi. Flere andre eksperter har pekt på det samme.

Han er ekspert i krigsvitenskap ved Den svenske Försvarshögskolan.

– Jo mer uro i verden, jo bedre er det for Russland. Det (Gaza, red.anm.) skaper en slags konkurranse om interessen, også økonomisk. Kanskje ikke fra statskassene i verden, men heller rundt menneskers vilje til å bidra, sier Paasikivi i et intervju med svensk TV 4.

Russlands president Vladimir Putin (bildet) prøver å utnytte situasjonen i Midtøsten, hevder svensk ekspert. (RAMIL SITDIKOV/AFP)

Russland som fredsmekler

Og den russiske propagandamaskinen gjør alt for å utnytte situasjonen, hevder eksperten.

– Den russiske informasjonsoffensiven forsøker å dytte Russlands aggresjonskrig i Ukraina vekk fra folks bevissthet i så stor grad som mulig, sier han.

Som eksempel bruker han blant annet at Russland prøver å framstå som fredsmekler i Israel-Palestina-konflikten, for å indirekte antyde at «se her, vi er for fred, det er Ukraina som er problemet».

Russland gikk til fullskala invasjon i Ukraina i februar 2022, men krigen har så langt ikke gått som Vladimir Putin og Kreml ønsket. Ukrainerne gjør fortsatt knallhard motstand. Her er en gruppe ukrainske soldater avbildet ved Dnipro-elvens bredder i nærheten av frontlinjen i Kherson tidligere i oktober. (Alex Babenko/AP)

Stoltenberg ikke urolig

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte nylig at han ikke frykter en svekket støtte til Ukraina som følge av urolighetene i Midtøsten.

– Dette møtet har klart vist at Nato-landene er der for Ukraina, sa Stoltenberg ifølge NTB på en pressekonferanse i Natos hovedkvarter i Brussel, der Nato-landenes forsvarsministre var samlet i midten av oktober.

Også fra EU-hold forsikres det om at Ukraina ikke nedprioriteres. Før helgen samlet unionens stats- og regjeringssjefer seg til høstens første toppmøte i Brussel. Selv om EU-toppmøtet ble dominert av Gaza-konflikten, står Ukraina stadig høyt på dagsordenen.

Ukrainas statsminister Volodomyr Zelenskyj fikk innlede hele toppmøtet med en digital tale til EUs 27 statsledere. Sveriges statsminister Ulf Kristersson var nøye med å understreke at EU er i stand til å håndtere begge konfliktene, ifølge NTB.

FFI-forsker: – Verre for Ukraina hvis dette skjer

At verdens blikk er rettet vekk fra den ukrainske fronten og mye fokus går på Gaza tror ikke sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) spiller så stor rolle for ukrainerne.

– Hvis det er midlertidig, så tror jeg ikke det nødvendigvis har så store konsekvenser. Men det som er verre for Ukraina er hvis militærhjelp som skulle til dem, i stedet vil bli sendt til Israel. Og det har vi sett en par eksempler på om vi skal tro det som står i en rekke avisartikler de siste dagene. Det ser ut som noe av artilleriammunisjonen som opprinnelig skulle til Ukraina, har gått til Israel, for eksempel. Men Joe Biden har sagt at støtten til Israel skal ikke gå ut over støtten til Ukraina, så det kan Ukraina håpe på. Men, det er jo ikke sikkert, sa FFI-forskeren til Dagsavisen nylig.

