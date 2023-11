Tror Putin vil styre til minst 2030

Ifølge kilder i Kreml har Vladimir Putin bestemt seg for å bli sittende ved makten til minst 2030, samtidig som Russland fortsetter krigen mot Ukraina, melder avisen The Telegraph.

Putin planlegger å stille til valg for en femte periode i presidentvalget i mars neste år, opplyser kildene til Reuters, og hans rådgivere skal allerede være i gang med forberedelsene til valgkampen.

Russia Putin Unity Day Russlands president Vladimir Putin hedrer de falne soldatene i krigen mot Ukraina. (Mikhail Metzel/AP)

Stiller til valg

71-åringen ønsker angivelig å beholde kontrollen over Kreml for å styre Russland gjennom den mest turbulente perioden på flere tiår, etter at landet invaderte Ukraina i februar i fjor. Krigen har fått Vesten til å innføre en rekke sanksjoner mot Moskva.

– Beslutningen er tatt – han stiller til valg, sier en kilde som skal ha kjennskap til planleggingen.

Dominert i 20 år

Putin, som har dominert det russiske politiske landskapet de siste to tiårene, er så godt som sikker på å vinne dersom han stiller til valg. Han har en oppslutning i Russland på 80 prosent, kan regne med støtte fra statlige medier, og møter ingen nevneverdig opposisjon, noe som gjør resultatet til en forventet formalitet.

En annen kilde som skal være kjent med Kremls tanker, bekreftet også at en avgjørelse var tatt.

– Verden vi ser ut over er veldig farlig”, sier vedkommende. En tredje kilde la til:

– Russland står overfor Vestens samlede makt, så det ville ikke være hensiktsmessig med store endringer.

Ikke offisielt

Selv om mange diplomater, spioner og tjenestemenn forventer at Putin blir sittende ved makten på livstid, har det til nå ikke kommet noen konkret bekreftelse på Putins planer om å stille til gjenvalg, skriver The Guardian. Ifølge avisen sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov at Putin – som allerede har sittet som president lenger enn noen annen russisk hersker siden Josef Stalin, og som til og med har slått Leonid Bresjnevs 18 år lange periode – ennå ikke hadde kommentert spørsmålet, og la til:

– Kampanjen er ikke offisielt annonsert ennå.

