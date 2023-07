Kampklar Kamala Harris tilbake i den politiske manesjen

De siste ukene har Harris besøkt en rekke amerikanske delstater i oppladningen til en ny valgkamp for president Joe Biden.

Og til tross for at hun har hatt en mer tilbaketrukken rolle i regjeringen i det siste, viser Harris nå at hun er klar til dyst. Hun er heller ikke redd for å gjøre sine republikanske konkurrenter forbannet.

Hun har gått hardt ut mot Florida-guvernør og Trump-rival Ron DeSantis for hans støtte av en «revisjonistisk historie» om slaveri og har manet helseansatte i Iowa til å gjøre opprør mot delstatens restriktive abortlover. Hun har også oppfordret latino-velgere i Chicago til å bekjempe det hun omtaler som «ekstremistiske» republikanere.

Biden-strategi

Lørdag åpnet Harris den årlige konferansen til borgerrettsgruppen NAACP i Boston, en viktig politisk begivenhet for svarte amerikanere som vil være med på å sette dagsorden for hva demokratene skal fokusere på i presidentvalget i 2024.

Harris er selv den første kvinnen, den første med indisk bakgrunn og den første med afroamerikansk bakgrunn som er visepresident i USA.

Men at Harris holder flere høyprofilerte taler nå, er ingen tilfeldighet. Ifølge høytstående demokrater er det en del av valgkampstrategien til Joe Biden. Harris må bli mer profilert blant lojale støttespillere, friske opp sitt image blant uavhengige velgere og nå ut til demokrater som ennå ikke har hørt Biden-administrasjonens budskap. Det er på tide, mener flere.

Historisk lav tilfredshet

– Vi har hele tiden sagt til Det hvite hus at de må sende henne ut mer fordi vi trenger velgerbasen, blant annet svarte velgere, sier borgerrettsveteranen Al Sharpton.

Biden gir svarte velgere æren for at han vant valget i 2020. Ifølge valgdagsmålinger fikk han 87 prosent av de svarte stemmene. Men dersom man skal tro nye meningsmålinger og den labre valgdeltakelsen i mellomvalget, må ikke Biden ta denne støtten for gitt.

Harris' USA-rundtur er også et forsøk fra Det hvite hus på å forbedre hennes image. Målinger viser historisk lav tilfredshet med visepresidenten. Ifølge en nylig meningsmåling fra NBC News har 49 prosent av registrerte velgere et negativt inntrykk av Harris, sammenlignet med kun 32 prosent som har et positivt inntrykk.

Spår Harris som president

President Bidens høye alder gjør også at Harris i stadig større grad er i skuddlinjen for kritikk fra republikanerne. Enkelte republikanere har allerede antydet hun kan ende opp med å styre landet om Biden vinner i 2024.

– Vi går til valgkamp mot Kamala Harris. La det ikke være noen tvil om at det er Harris som vil ende opp som president i USA hvis Joe Biden vinner dette valget, sa den republikanske presidentkandidaten Nikki Haley til Fox News i juni.

Nå kaster også DeSantis seg inn i bokseringen. Fredag anklaget han den amerikanske senatoren Tim Scott, som er den mest profilerte svarte republikanske presidentkandidaten, for å akseptere visepresidentens «løgn» om Floridas nye lærerplan for slaveri.

Han har gått så langt som å anklage Scott, som kritiserte endringen i lærerplanen – hvor det blant annet står at slaver fikk enkelte fordeler med slaveri – for å være en Harris-tilhenger.

Comeback-klar

Harris, som var mer populær enn Biden blant kvinner, unge velgere og til og med enkelte republikanere da hun ble visepresident, har imidlertid sett sin popularitet synke. Det skyldes blant annet voldsom kritikk fra konservative medier og politisk strid rundt blant annet USAs tilsynelatende uløselige immigrasjonsspørsmål.

Enkelte demokrater hevder hun ikke har gjort nok som visepresident, og flere sier hun har gjort lite for å lette presidentens bør. Men etter at USAs høyesterett fjernet den føderale retten til selvbestemt abort, har Harris sakte gjenvunnet sin stemme.

– Hun gjør det bedre når hun snakker om emner hun er komfortabel med. Gitt utfordringene hun fikk tidlig som visepresident, er det en lur strategi fra demokratene å få henne ut foran et vennlig publikum slik at hun kan gjenvinne selvtilliten sin, sier en rådgiver i Den demokratiske nasjonale komiteen til Reuters.

Harris' mangeårige støttespillere merker også en forskjell i engasjementet hennes.

– Jeg får mange flere e-poster og blir hele tiden oppdatert på hva hun gjør. Det var ingenting en stund, så det er flott å se at hun er mer på banen, sier flerårig Harris-tilhenger Bruce Thompson.

