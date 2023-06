DeSantis’ innflytelsesrike kone: – Vil spille en svært viktig rolle

– Som mamma kan jeg si dere at ingenting vil få meg til å kjempe hardere enn en trussel mot mine barn eller deres framtid – og det er nøyaktig det venstresidens agenda medfører, skrev Casey DeSantis i en av flere e-poster til DeSantis’ tilhengere før mellomvalget i november 2022, der Ron DeSantis stilte til gjenvalg som guvernør.

– Min mann vil ikke la noe hindre ham fra å beskytte barna våre, og jeg kan fortelle dere at han vil kjempe for Floridas innbyggere på samme måte som han kjemper for sin familie, skrev Casey DeSantis, som har tre barn på 3, 5 og 6 år med Ron DeSantis.

Hun var ikke bare sentral i kulissene, men spilte en sentral og profilert rolle i å nå ut til velgerne på ektemannens vegne.

Det gjør hun også nå, når Ron DeSantis (44) har tatt opp den svært harde kampen mot Donald Trump om å bli republikanernes presidentkandidat i 2024.

Erfaring fra TV

For mens Donald Trumps kone Melania holder en lav profil og ikke er politisk involvert i mannens valgkamp, er kona til rivalen Ron DeSantis det motsatte, og er uvanlig sterkt involvert som ektefelle av en presidentkandidat.

Casey DeSantis (42) er tidligere programleder på TV i Florida som de siste årene har vært «førstedame» som guvernørens kone i Florida, og som trekker i en rekke tråder bak mannen.

Hun blir beskrevet som hans viktigste rådgiver. Hun gir råd om mediestrategi og har hjulpet til å med å undersøke medarbeidere som skulle jobbe for DeSantis. Hun har også vært sentral i flere av de mest omtalte reklameinnslagene for mannen, og stått i bresjen for en rekke saker som mental helse, katastrofehåndtering og kreft, skriver The New York Times. Selv har hun hatt brystkreft, men ble erklært kreftfri i februar 2022, og vier mye tid til kreftsaken.

Ron DeSantis med familie på scenen valgnatten i november: Kona Casey DeSantis og barna Madison, Mason og Mamie. (GIORGIO VIERA/AFP)

– Hun er svært bevisst på offentlige arrangementer, nyhetshjulet og hvordan ting tar seg ut. Så mye av hvem han er og hvor han kommer fra og hans historie kretser rundt henne, og jeg tror hun vil fortsette å spille en svært viktig rolle i hvordan den fortellingen utvikler seg, sier Stephen Lawson, som var Ron DeSantis’ talsperson under guvernørvalgkampen i 2018 til The New York Times.

Casey DeSantis var sterkt engasjert og involvert allerede mens DeSantis var i Kongressen, skriver The Washington Post i en lengre profilartikkel om henne. Ron DeSantis har tidligere vært representant i Representantenes hus i Kongressen.

«Hun visste hva slags personale han skulle ansette, ifølge tidligere rådgivere, og hvilke invitasjoner han skulle takke ja til og hvilke han skulle avslå. Hun visste hvor han skulle gå under arrangementer og folkene han skulle stå sammen med på scenen. Hun kjente til timeplanen hans så detaljert som hvert eneste møte, telefonsamtale, hver bidragsyter og hver avstemning i Kongressen, for hun ba om å være på kopi på alle avtaler i kalender», skriver avisen.

Nummer to

Donald Trump er soleklar favoritt til å vinne nominasjonen hos republikanerne når dette skal avgjøres i primærvalgene i 2024. Trump ligger enormt mye bedre an enn DeSantis på nasjonale målinger blant republikanske velgere. På en oversikt over gjennomsnittsmålinger med republikanske kandidater på FiveThirtyEight, ligger Trump på godt over 50 prosent oppslutning, mens DeSantis bare ligger rundt 20 prosent.

Men det er primærvalgene i hver enkelt stat som avgjør hvem som blir kandidat, ikke nasjonale tall. Og Ron DeSantis regnes som den kandidaten som har klart best sjanser til å danke ut Trump i det republikanske racet.

Etter mellomvalget i november fikk DeSantis en boost på målingene. Han gjorde et brakvalg og ble gjenvalgt som Florida-guvernør, mer enn 20 prosentpoeng foran den demokratiske utfordreren. Samtidig fikk Trump et tilbakeslag ved at mange kandidater han hadde støttet, tapte. Trump har likevel stort sett ledet på målinger, og de siste månedene har han økt ledelsen igjen foran DeSantis.

DeSantis ble guvernør i Florida i 2018 etter å ha fått Trumps støtte, og Trump drev kampanje for DeSantis. Men fra særlig 2022 ble de to i stadig større grad ansett som potensielle rivaler til å bli republikansk presidentkandidat i 2024.

Woke-krig

Når Casey DeSantis snakket om «trusselen fra venstresiden» og å «beskytte barna våre» i budskapet før valget i november, handlet det om det Ron DeSantis har erklært som en «krig mot woke». «Woke» har utviklet seg til å bli et nedsettende begrep i noen kretser, med betydningen «politisk korrekt». Det står sentralt i det som nærmest er blitt en kulturkrig mellom de politiske leirene i USA.

Ron DeSantis har tatt flere politiske beslutninger i Florida som har vekket sterke reaksjoner. Blant annet har han innført en omstridt lov som av kritikere kalles «Don’t say gay», men som egentlig heter «Parental Rights in Education». Den forbyr offentlige skoler i Florida å undervise barn opp til tredje klasse i seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

Denne loven var også bakgrunn for at han har havnet i strid med den populære Disney World-fornøyelsesparken som er en stor og viktig arbeidsplass, et trekkplaster for turister og en mektig aktør i Florida. Aktivister demonstrerte mot loven, og forsøkte å sanke støtte i opinionen, inkludert hos næringslivet. En rekke ansatte i Disney var med på å protestere. Etter først å ha forholdt seg tause, kritiserte også ledelsen i Disney loven.

Under DeSantis har Florida også nylig blitt den siste i rekken av flere stater i USA som har forbudt eller strammet kraftig inn på retten til abort: DeSantis har signert et forbud mot abort etter seks uker.

DeSantis-paret ønsker å gjøre Florida til et utstillingsvindu for konservativ politikk, som DeSantis ønsker å gjennomføre på nasjonalt plan dersom han blir president.

