Trump ut mot rivalen: – Ville ikke tatt sjansen på han der

– 2024-valget er vår siste sjanse til å redde USA, og det er bare én kandidat. Og dere vet hvem den kandidaten er, sa Donald Trump fredag.

Trump deltok fredag på valgmøte og pengeinnsamling i Iowa, sammen med en rekke andre republikanere som kniver om å bli partiets neste presidentkandidat.

Ut mot DeSantis

Så langt har 14 republikanere kastet seg inn i kampen før 2024-valget. Ekspresident Trump leder klart på målingene, med Florida-guvernør Ron DeSantis som nærmeste utfordrer.

Fredagens arrangement var første gang de fleste av kandidatene var samlet, med Trump og DeSantis som de største trekkplastrene. Kandidatene fikk ti minutter hver til å tale, skriver BBC.

Trump var sistemann ut, og kritiserte DeSantis en rekke ganger.

– Jeg ville ikke tatt sjansen på han der, sa Trump om utfordreren.

Florida-guvernør Ron DeSantis prøver å sanke stemmer, men ekspresident Donald Trump leder på meningsmålingene. (Charlie Neibergall/AP)

[ Kan noen slå Trump? Dette er republikanernes kandidater ]

Ny tiltale

I tillegg til å si at han mener han er den eneste republikanske kandidaten som kan vinne neste valg, hevdet Trump at nettopp det er grunnen til at han er tiltalt i en rekke saker. Trump har allerede vært klar på at han kommer til å stille til valg, selv hvis han blir dømt.

– Det vil ikke stoppe meg. Det er ingenting i grunnloven som tilsier at jeg må gi meg, svarte Trump i et radiointervju fredag.

Uttalelsen kom kun et døgn etter at USAs føderale påtalemyndighet utvidet tiltalen mot Trump i den mye omtalte dokumentsaken, skriver NTB.

Trump er tiltalt på 37 punkter for å ha nektet å overlevere regjeringspapirer han tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus.

Trump anklages blant annet for å ha satt USAs nasjonale sikkerhet i fare ved å ha beholdt gradert forsvarsinformasjon, hindret etterforskningen, skjult dokumenter, gitt falsk forklaring og delt sensitiv informasjon med personer uten sikkerhetsklarering, skriver nyhetsbyrået.

– Donald Trump stiller til valg for å ikke havne i fengsel, sa Will Hurd, som er tidligere kongressrepresentant fra Texas og en av de mindre kjente kandidatene.

Han ble møtt med buing fra de oppmøtte i Iowa, ifølge The Guardian. Hurd fulgte opp med å si at han vet at det er tøft å innse sannheten.

– Men hvis vi velger Donald Trump, gir vi Joe Biden fire nye år i Det hvite hus, fortsatte han.

[ DeSantis’ innflytelsesrike kone: – Vil spille en svært viktig rolle ]

Mange deltok

Rundt 1200 mennesker hadde møtt opp på valgkamparrangementet fredag. Flere sa at de ikke hadde bestemt seg for hvem de vil stemme på av partiets kandidater, men ifølge BBC var det flere som hadde Trump-klistremerker.

Selv om 13 av de 14 kandidatene var til stede, var de ikke på scenen samtidig.

Iowa er 15. januar første delstat ut når registrerte republikanske velgere skal begynne å stemme på de mulige kandidatene.

Florida-guvernør Ron DeSantis har lenge vært utpekt som Trumps største utfordrer, selv om han fortsatt ligger langt bak på målingene.

DeSantis har nylig fått kritikk, også fra partifeller, for nye formuleringer om slaveri i Floridas læreplan for ungdomsskolen. Der heter det at «slaver utviklet ferdigheter som de i noen tilfeller kunne bruke til sin personlige fordel», ifølge Aftenposten. Det var også tema på fredagens valgmøte.

---

Republikanernes presidentkandidater

Donald Trump

Ron DeSantis

Mike Pence

Nikki Haley

Chris Christie

Tim Scott

Vivek Ramaswamy

Asa Hutchinson

Larry Elder

Perry Johnson

Doug Burgum

Francis Suarez

Ryan Binkley

Will Hurd

---

[ Trump er tiltalt: Hva betyr det? ]