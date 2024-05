Foreldre undervurderer jenter: – En selvoppfyllende profeti

Foreldre har en tendens til å overvurdere gutters evner i matematikk, mens de undervurderer jenters. Det viser nye funn University College London (UCL) basert på data fra Longitudinal Study of Australian Children (LSAC).

Foreldre til 3000 barn mellom åtte og ni ble bedt om å vurdere barna sine akademiske evner, og svarene ble sammenlignet med barnas testresultater i skolen. Jentenes generelle evner ble vurdert høyere av foreldrene, men ikke mye høyere enn hvordan de egentlig klarte testene.

Guttene derimot, ble overvurdert betydelig av foreldrene i forhold til prestasjonene deres i matematikk.

Valentina Tonei, økonom ved University of Southampton, kaller kjønnsstereotypier en «selvoppfyllende profeti».

– Noen ganger hører vi at jenter ikke liker matematikk, men hva har blitt gjort for å se på hvorfor de ikke liker matematikk? Jeg er ganske overbevist om at dette ikke er at jenter misliker matematikk, men at det er et resultat av årevis med å ha blitt utsatt for stereotypier, sier hun til The Guardian.

Ingen forskjell

I 2023 briljerte jentene på lesing i grunnskolen. De hadde i snitt 2,4 skalapoeng mer en guttene, mens guttene i regning presterte 2,9 skalapoeng mer enn jentene. På ungdomstrinnet er det også flere gutter enn jenter som mestrer matematikk.

Studier gjennom årene har flere ganger avkreftet at det skal være stor kognitiv forskjell på kjønnene.

– I barnehagens trygge rom begynner grunnlaget for en fremtidig samfunnsforståelse å ta form. Dessverre blir barn her altfor ofte introdusert for kjønnsstereotypier som begrenser deres potensial og muligheter.

Sidra Jamal Ahmed (Privat)

Det mener Sidra Jamal Ahmed (27), som i april skrev et innlegg på barnehage.no om nettopp jenter og matematikk.

– Det er på tide å revolusjonere denne praksisen fra barnehagealderen av.

Ahmed er under utdanning til å bli barnehagelærer, og understreker til Dagsavisen hvor viktig det er å oppmuntre alle barn til å følge interessene deres, uansett kjønn.

I fjor forklarte også leder i Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Guro Rørvik, til Dagsavisen at jenter trenger mer oppmuntring til å tørre å sate på teknologifag generelt.

– Da spiller både lærere og foreldre en veldig viktig rolle, sa hun.

− På tide å bryte vanen

Ahmed forteller at på utdanningen blir det undervist i kjønnsstereotypier, og at likestilling også er formalisert i barnehagelovens § 1.

Likevel har hun opplevd at stereotypiene kan bli opprettholdt i barnehagen.

– Når ansatte i barnehagen, som er rollemodeller for våre barn, gir uttrykk for slike stereotypiske oppfatninger som at «jenter er ikke så flinke i matte», sender de en skadelig beskjed om hva som forventes av hvert kjønn. Denne holdningen forplanter seg gjennom hele utdanningssystemet og samfunnet ellers.

– Det er på tide å bryte denne vanen, mener hun.

Barna kan ha tradisjonelle kjønnsoppfatninger med fra hjemmet, og Ahmed sier at det da er enda viktigere å gjøre opp med stereotypene i barnehagene.

– Foreldre trenger klar og objektiv informasjon om ferdigheter og evner for å støtte barna sine på best mulig måte, sier økonom Valentina Tonei til The Guardian.

– Mye forutinntatthet er ubevisst, så vi må handle tidlig i livet. Disse testresultatene kan være et ganske sterkt verktøy når det gjelder hvordan man endrer foreldrenes tro, sier hun videre.

I tillegg tydet funnene på at når foreldrene hadde stor tiltro til barnas prestasjon, fikk også barna bedre resultater. Testresultatene til de 3000 barna to år senere ble nemlig også studert.

– Jo mer foreldre overvurderer, jo høyere ferdighetsnivå har disse barna to år senere. Fordi foreldre overvurderer matematiske ferdigheter mer hos gutter, fører det til en forsterkning av forskjellen i matematiske ferdigheter mellom gutter og jenter. Dette kan bidra til at gapet øker over tid, sier Tonei.

