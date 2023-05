Derfor blir hun ekstra viktig nå

– Hvis du stemmer på Joe Biden, må du regne med en president Harris, sa Nikki Haley, republikansk presidentkandidat, nylig.

– For tanken på at han vil holde på til han er 86 år er ikke noe som er veldig sannsynlig, sa Haley, og viste til at Biden da må stå i jobben til han er 86 år, dersom han vinner presidentvalget i 2024.

Men dette er ikke noe bare politiske motstandere trekker fram. Mange mener visepresidenten blir ekstra viktig for Biden, nå som han stiller igjen og nesten vil være 82 ved neste presidentvalg.

Biden ventes å beholde Kamala Harris som visepresident.

For gammel

– Gitt omstendighetene, må Biden vise overfor partiet sitt – og enda viktigere, til uavhengige og moderate republikanere – hvorfor Harris er den beste til å komme etter han, om han ikke blir i stand til å fullføre sin periode. Han kan ikke ignorere denne saken, for det spørsmålet vil være det mange velgere tenker på når det nærmer seg valg, skrev Thomas Friedman, spaltist i The New York Times, da Biden nylig kunngjorde gjenvalg.

– Samtidig må Harris også vise dette selv, ved å vise mer kraftfullt hva hun kan gjøre, mener Friedman.

I en nylig meningsmåling fra Washington Post og ABC News, sier kun 32 prosent at de anser Biden som skarp nok mentalt til å gjøre en effektiv jobb som president. 54 prosent mener det samme om Trump. På spørsmålet om kandidaten er i god nok fysisk helse til å gjøre en effektiv jobb som president sier 33 prosent at Biden er det, mens 64 prosent mener at Trump er det.

Lave målinger

I likhet med Biden har ikke Harris gode målinger når det gjelder hvor god jobb velgerne mener hun gjør. Helt siden juli 2021 har det vært flere som sier de ikke er fornøyd med jobben hennes enn som sier de er fornøyd. Forskjellen har vært på rundt 10–15 prosentpoeng, ifølge en oversikt fra FiveThirtyEight.

Men det påpekes at hun heller ikke har fått komme tydelig fram, og at hun til dels i starten fikk upopulære saker å fronte.

Den siste målingen, fra 3. mai var dessuten bedre: Da var det 45.8 prosent som sa de ikke var fornøyd, og 41.6 prosent som sa de var fornøyd. Dette var etter at Biden hadde kunngjort gjenvalg.

For Bidens del er det rundt 52 prosent som er misfornøyd på de siste målingene, mens rundt 42 prosent er fornøyd.

Abort på agendaen

Kamala Harris er den første fargede og første kvinne som er blitt visepresident i USA. Hun er nå 58 år.

Harris’ oppgave blir særlig å snakke til velgerne demokratene trenger mest, særlig kvinner, fargede og unge, mener observatører. Hun har særlig snakket mye om abortrettigheter, et svært betent tema i amerikansk politikk.

– Det kommer til å bli en svært viktig sak å mobilisere på, sier Celinda Lake, en demokratisk meningsmåler, til nyhetsbyrået AP.

Men det kan samtidig bli en utfordring for Harris, med hennes bakgrunn og kjernesaker, å hjelpe Biden med å appellere til de viktige velgerne i sentrum, påpekes det. Biden må fange velgere som ligger i midten, eller moderate republikanere som ikke vil ha Trump, for å vinne neste valg.

---

Kamala Harris

Født 20. oktober 1964 i Oakland, California. Har indisk mor og jamaicansk far.

Utdannet jurist fra Howard University i Washington D.C. og University of California. Ble statsadvokat i San Francisco i 2004.

Ble som første fargede kvinne valgt til justisminister i California i 2010, en posisjon hun hadde til 2017 da hun ble senator for Demokratene.

Kunngjorde i januar 2019 at hun ville forsøke å bli partiets presidentkandidat, men trakk seg i desember og ga sin støtte til Joe Biden.

Har som senator blant annet arbeidet for helsereform, strengere våpenlover og progressiv skattereform.

Ble nevnt som mulig justisminister under president Barack Obama, samt som mulig dommer i USAs høyesterett.

Gift med advokaten Douglas Emhoff.

Ble i 2021 den første kvinnen, den første med afroamerikansk bakgrunn og den første med indisk bakgrunn som ble visepresident i USA.

(NTB)

---