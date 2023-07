Kommer med krass kritikk av stortingskollegene

– Jeg opplever at vi 169 som sitter i det rommet ikke tar inn over oss hvor alvorlig denne krisen er, sier SVs Andreas Sjalg Unneland om sine Stortingskolleger.

Han mener klimaforskernes budskap er tydelig. Den verden vi styrer mot nå vil bli mer ustabil, mer konfliktfylt, med flere flyktninger og færre ressurser.

– Hvis man mener det er mye bra i den verden vi har i dag som er verdt å bevare, da må man føre en politikk som faktisk gjør det, sier han.

Mener de store partiene feiger ut

SV-politikeren mener norske velgere blir solgt en illusjon av at klimaendringene kan stanses med tiltak de ikke vil merke. I virkeligheten krever situasjonen en innsats på linje med pandemien, mener han.

– Det sitter en frykt i de fleste politikere, spesielt i de store partiene, for å gå inn i det som gjør litt vondt i klimapolitikken. Ja, vi skal gjøre det lettere å velge klimavennlig, men vi må også gjøre det vanskeligere å velge det klimaskadelige, mener Unneland.

De siste månedene er det satt en rekke varmerekorder i alle verdenshjørner. FNs generalsekretær António Guterres beskrev nylig klimaendringene som ute av kontroll, og sa at vi beveger oss mot en katastrofal situasjon.

Den globale gjennomsnittstemperaturen for juni endte 1,46 grader over førindustrielt nivå, like under målet om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader.

Før valget i 2021 uttalte Jonas Gahr Støre at klima og natur med hans regjering skulle være rammen rundt all politikk. Miljø og klima var den viktigste saken for hele 30 prosent av velgerne det året, ifølge SSBs Stortingsvalgundersøkelse.

Unneland mener Støre-regjeringen svikter dem som ga sin klimastemme til Arbeiderpartiet, og frykter det kan få negative konsekvenser for tilliten til politikere.

– Hvis du på den ene siden sier at dette er vår tids største utfordring, og så likevel fører en innholdsløs politikk, da skaper det en dissonans, mener han.

– Hvis man mener det er mye bra i den verden vi har i dag som er verdt å bevare, da må man føre en politikk som faktisk gjør det, stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland fra SV.

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima- og miljødepartementet mener på sin side at regjeringen følger opp.

– Nå angriper vi alle utslipp fra alle bauger og kanter og har mange forskjellige verktøy i verktøykassa, slik som økt CO2-avgift, støtte til nye klimaløsninger, mer biodrivstoff og krav til nullutslippsteknologi når staten er innkjøper. Regjeringen har laget en nasjonal ladestrategi for at også tungtransporten kan bli elektrisk, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Statssekretæren trekker også fram at regjeringen har tydelige forventninger til klima- og naturtiltak i statlig eide selskap.

– Vi har brukt første halvdel på regjeringsperioden for å få eksempler som dette på plass, men det tar tid før endringene får effekt, skriver hun videre.

Krever stans i nye oljefelt

Unneland i SV er ikke minst kritisk til norsk petroleumspolitikk, der Stortinget like før sommerferien godkjente utbygging av tre nye oljefelt. Så sent som i desember ble Johan Sverdrup-feltet satt i full produksjon.

Feltet er det tredje største på norsk sokkel noensinne og kan alene stå for 30 prosent av oljeutvinningen her til lands. Om verden skal nå målet om nullutslipp i 2050 mener stortingsrepresentanten det er utenkelig at feltet kan drives som planlagt helt fram til 2069.

Innen den tid rekker Unneland selv å bli 75 år gammel.

– Nå får vi den ene klimarekorden etter den andre. Den varmeste måneden, den varmeste uken, og de varmeste dagene noensinne, de kommer på rekke og rad, sier han.

Syrstad i Klima- og miljødepartementet forsvarer regjeringens oljepolitikk.

– Letelisenser på norsk sokkel er ikke så helsvart som mange skal ha det til, men også grå og etter hvert blå, nemlig gass med karbonfangst og lagring som kan bli til blått hydrogen, skriver hun.

Statsråd Ragnhild Sjoner Syrstad sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Ifølge statssekretæren ligger det per i dag an til at aktivitetsnivået på norsk sokkel faller betydelig tidlig på 2030-tallet.

– Overgangen dit kan bli mykere om vi fortsetter med CO2-renset naturgass som passer inn i nullutslippssamfunnet i form av hydrogen, skriver hun.

FNs generalsekretær har tidligere bedt alle land om å stanse letingen etter nye olje- og gassfelt. Norske politikere sitter på den samme informasjonen som Guterres, mener Unneland, men er ikke ærlige om hva den innebærer.

– Skal vi investere i klimaløsninger, eller skal vi investere mer i problemet? Hvert år, hver uke og hver dag velger vi aktivt feil, sier han.

Frykter motløshet blant ungdom

29 år gamle Unneland mener unge han snakker med tenker mye på hvordan livene deres vil bli om forholdsvis kort tid. Han sier de kjenner det som en klump i magen, også de unge på Stortinget.

– Jeg tror unge stortingsrepresentanter har en annen forståelse av behovet for å handle nå. Effekten av å gjøre tiltak på et tidligst mulig tidspunkt er stor. Utsetter vi, så betyr det at vi må gjøre enda mer senere, sier han.

Alternativet er ifølge SV-politikeren mer passivitet og pessimisme. Han mener Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger opp til at unge mister motet ved å ikke innføre politikk som tar kraftig tak i klimakrisa.

Han frykter en økende apati og mistillit hos dem som ser at problemene skyves over på neste generasjon.

– Jeg frykter man vil få en nihilisme som sier «det går til helvete, la oss heller bare feste til huset brenner ned».

Statssekretæren ber om tillit til at omstillingen kommer nå.

– Det er ikke nok klimapolitikk før vi er helt i mål med netto null. Alle utslipp skal til slutt bort. Derfor kommer det mer klimapolitikk hvert år fremover. Det går bare en vei nå, og det er i retning lavutslippssamfunnet, skriver Syrstad.

Sammen for klimaet

Motgiften Unneland anbefaler til motløs ungdom er å engasjere seg. Selv fikk han sin politiske oppvåkning på videregående og meldte seg inn i en rekke miljøorganisasjoner. Senere har han vært leder i SU fra 2018 til 2020. Han mener det er avgjørende at unges frustrasjon omsettes til handling.

– Det trengs en sterkere politisk mobilisering fram mot neste stortingsvalg, og en annen balanse i norsk politikk. Jeg synes det hadde vært positivt om klimapartiene styrket seg, uavhengig av hvilken blokk de er i, sier han.

Men en samlet grønn blokk som kan sette hardt mot hardt i regjeringsforhandlingene er Unneland ikke interessert i, selv om han vedgår at verningen av Lofoten, Vesterålen og Senja viser hvordan taktikken kan lykkes. I 2019 var KrF, Venstre, MDG, Rødt og SV enige om at ingen av regjeringsalternativene kunne tillate oljeutvinning i de sårbare naturområdene.

Setter man hardt mot hardt i oljepolitikken som helhet frykter han at Arbeiderpartiet kan gå til Høyre.

– Motstykket til en grønn blokk er at olje- og fossilkameratene i Arbeiderpartiet og Høyre kan finne sammen, hvis miljø skulle bli den eneste skillelinjen i norsk politikk. Skal vi lykkes i klimakampen må det være bevegelse i de store partiene også, sier Unneland.

Portrett av stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland fra SV på Tøyen Torg.

