Her bør du passe deg for hai

Med over 500 ulike haiarter vil det være vanskelig å vite hvor mange haier som svømmer rundt i verdens hav. Med lengder fra alt mellom 0,2 meter til 17, er det kanskje ikke rart at mange har en frykt for å møte på dem.

I Steven Spielbergs «Heisommer» som ble utgitt i 1975, ble haien portrettert som et menneskespisende monster. Mennesker står vanligvis ikke på haiens meny, den foretrekker andre bytter, og angrep er derfor lite sannsynlig. Faktisk er mennesket en større trussel mot haien er de er mot oss.

Haiangrep har likevel skjedd på verdensbasis, også i Norge. Så OM du vil være litt føre var, er det noen steder i verden som skiller seg ut.

Hold deg unna mellom klokka 14 og 15

Det var 57 bekreftede uprovoserte haiangrep i fjor, ifølge CNN. Fem av disse hadde dødelige følger. Til sammen var det totalt 761 uprovoserte haiangrep mellom 2012 og 2021.

Om du tenker Australia topper statistikken, så tar du faktisk feil. Det er Florida i USA som kommer på førsteplass med 259 bitt.

Den absolutte beste tiden (noen vil kanskje si verste), stedet og aktiviteten for et haibitt vil altså være å surfe i Floridas Volusia County mellom klokka 14 og 15 en september ettermiddag, ifølge ISAF-statistikk, skriver CNN.

Om man ser på USA har de 471 av de 761 haiangrepene i verden, med Florida, Hawaii og South Carolina i bresjen.

I Mai 2023 fisket blant annet en kajakkpadler på grunt vann utenfor Windward Oahu, Hawaii, da en tigerhai slo inn i båten hans.

Marcel Brunder Surfere kan for haiene se ut som seler. Dette kan da resultere i at de angriper. (Australia Broadcasting Corporation via AP/AP)

Ikke flest bitt, men topper dødsstatistikken

«Down under», eller Australia om du vil, ligger på en god andreplass i antall bitt med 143 i samme periode. I 2022 derimot var det ni uprovoserte hendelser i Australia: fire i New South Wales, fire i Vest-Australia og én enkelt hendelse i Victoria.

På verdensbasis er bittofre oftest på toppen av vannet på et surfebrett, vannski eller annen flyteanordning på tidspunktet for angrepet. Grunnen kan være at haien forveksler mennesker med naturlige byttedyr, og blant annet surfebrett kan minne om formen til en sel. Seler er en av haiens favorittmåltider. Kanskje sågar helt øverst på menyen.

Likevel er det i Australia det har vært flest dødsfall knyttet til hai, med 20 dødsfall i en ni års periode. Det kan likevel ikke sammenlignes med hvor mange hai som blir drept av mennesker.

Finnes i Oslofjorden

Vi må ikke til andre siden av verden for å være utsatt for haiangrep. På midten av 2000-tallet hadde Norge sitt første, og eneste, haiangrep. Det skjedde i Oslofjorden og både dykker og haien overlevde.

Oslofjorden er hjemmet til flere haier enn man skulle tro. I 2021 kunne marinbiolog Fredrik Myhre fortelle Dagsavisen at vi faktisk har hele åtte arter svømmende rundt i fjorden: Småflekka rødhai, pigghå, svarthå, hågjel, brugde, kamtannhai, håbrann og gråhai.

Og det var den småflekka rødhaien som sto for angrepet på midten av 2000-tallet.

DWARF SAW SHARK Ikke alle haier kan de ut som hvithaien i filmen haisommer. Dvergsaghaien ble først funnet i 2011 utenfor kysten av Mosambik. (SHIZUO KAMBAYASHI/AP)

– Dette er en av de søteste haiene som finnes. Den ser ut som en liten hundevalp. Men, det som skjedde var at en dykker tok over ryggen på det han trodde var en død fisk som lå på bunnen. Fisken viste seg altså å være en hai, som ikke likte å bli plukket på. Haien snudde 180 grader og bet tak i dykkercomputeren til dykkeren, kunne Myhre fortelle.

Det er for det meste små arter av hai i Oslofjorden, men verdens nest største hai, brugde, er også observert i Oslofjorden. Den kan bli opptil elleve meter lang, men frykt ikke: mennesker er ikke en del av menyen. Matfatet består nemlig hovedsakelig av plankton.

Står ikke på haiens meny

For selv om det har forekommet haiangrep på verdensbasis, er det faktisk slik at mennesker ikke er en del av haiens meny. Ifølge WWF Verdens naturfond er det andre grunner til at haien angriper mennesket.

Et angrep kan for eksempel være haien som forsvarer seg mot det som oppleves som en trussel, fordi de blander mennesket med et naturlig pattedyr eller av ren nysgjerrighet.

Likevel er mange redde, og ifølge meningsmålingsinstituttet Ipsos svarte 51 prosent av amerikanere at de var svært redd for haier. Dagsavisen skrev tidligere i år at forskere mente «Haisommer-effekten«» hadde spilt en viktig rolle i hvorfor folk er redde, selv om haier flest vil snu og svømme den andre veien dersom de møter på et menneske.

– Vi ser at særlig populærkultur påvirker folks holdninger og oppfatninger om haier på en sånn måte at det forsterker faren disse dyrene utgjør, sa psykolog Gabriella Hancock.

Men man skal fortsatt ha respekt for haiene. De er rovdyr, og vil som de fleste andre dyr prøve å forsvare seg selv dersom de føler seg truet.

Kan dø ut

Det er ikke haiangrepene vi skal være bekymret over, men heller hvordan det går med selve haien.

Arten er nemlig ansett som en av de som har høy risiko for å dø ut, og har statusen «sårbar». Dette skriver WWF Verdens naturfond på deres nettside. Arten, som har eksistert i over 400 millioner år, spiller en essensiell rolle for å opprettholde den naturlige balansen i marine økosystemer.

Til Dagsavisen i 2019 sa marinbiolog Fredrik Myhre at haiene er der for å plukke ut de svake og syke individene av andre arter og er kjempeviktige for å holde naturen sunn.

– Haiene er kjempeviktige for naturen i havet. De er toppen av næringskjeden. Det å ta bort en toppredator fra økosystemet sitt er som å kappe hodet av økosystemet.

Mens haien drepte 60 mennesker mellom 2012 og 2021, viser den siste forskningen at rundt 100 millioner haier drepes årlig. En av grunnene er den store etterspørselen etter haifinner, som har utviklet seg til å bli en milliardindustri. Mye av fiskingen er ulovlig, og overfiske har blitt en alvorlig trussel for mange haiarter.

Wildlife Conference På grunn av stor etterspørsel etter haifinner, har haifinneindustrien utviklet seg til å bli en milliardindustri, ifølge WWF Verdens Naturfond. Mye av fisket er ulovlig og overfiske har blitt en alvorlig trussel for mange haiarter. (Wilfredo Lee/AP)

– I det tempoet vi overfisker og ødelegger leveområder i havet nå risikerer vi å miste mange av de haiene som havet er helt avhengig av. Haiene har vært her i over 400 millioner år og er i dag en av de aller mest truede dyregruppene som finnes i havet, på grunn av oss mennesker, utdypet Myhre.

Marin forsøpling, økende vanntemperaturer og liner eller garn på avveie er også faktorer som bidrar til nedgangen av mange haiarter.

