Sjekk feriebagasjen for ubudne gjester

– Tusenvis av ferierende nordmenn blir eksponert for veggedyr, og tar med seg dette hjem.

Det sier produktsjef i Frende Forsikring, Øystein Øren og viser til tall fra Folkehelseinstituttet.

Ifølge tall fra FHI var det 2.285 veggedyr-bekjempelser i 2022. Ned fra 2019, hvor det var i overkant av 3.000 bekjempelser, men noe opp fra pandemi-årene, hvor det var lite reising.

Sjekker ikke

Men de aller færreste av oss tar oss bryet å sjekke hotellrommet for skadedyr, viser tall som Norstat har hentet inn på vegne av Frende.

– Kun 47 prosent sjekker hotellrommet eller leiligheten de bor i når de er ute og reiser. Det angrer mange på når de kommer hjem og småkrypene begynner å vise seg, sier Øren i en pressemelding.

Øystein Øren, Frende Forsikring. (Frende Forsikring.)

Veggedyr er et blodsugende insekt som kan være til stor plage. De suger blod mens vi sover og er vanligst å finne i og rundt senger. Hotellsenger er derfor en utbredt smittekilde.

Mange forbinder veggedyr med billige hoteller, men det forekommer også på 5-stjerners hoteller. Noen reisemål er likevel mer utsatt enn andre, for eksempel storbyer som London og New York.

– I noen land er det høyere aksept for insekter og skadedyr enn i Nord-Europa. Høyere aksept for skadedyr, dårlige rutiner og ønske om å spare penger kan være årsaken til at det er mange insekter og skadedyr på hotellrommene, sier Øyvind Magerøy, leder for produkt og forretningsutvikling i Norsk Hussopp Forsikring til Dagsavisen

Men også hos våre nærmeste naboer, Sverige, er veggedyr utbredt. Folkehelseinstituttets (FHIs) veggedyrstatistikk for Norge viser at antall bekjempelser ligger på rundt 2.500 i året, mens det i Sverige er så høyt som rundt 45,000 i året.

– I Sverige er det ekstremt mye. Årsaken er sammensatt, men svenskene er dobbelt så mange som oss, og har innslag av flere kulturer. Mange har heller ikke forsikringsordninger som tar tak i dette. Det er ikke alle som kan betale 30.000 for å ordne opp i skadeproblemene på egen hånd, og da blir det til at de bor med skadedyrene lenge, og flere blir «smittet», sier han.

Problemet med skjeggkre kan reduseres betydelig med ny metode. Foto: Norsk Hussopp Forsikring. (Norsk Hussopp Forsikring.)

– Det er en luksusordning å ha forsikringsordninger som tar seg av dette, om uhellet skulle være ute, sier han.

I dag dekker de fleste innboforsikringer skadedyr.

– Standardforsikringen dekker ikke bekjempelse av skadedyr, dette dekkes av en toppforsikring til noen få hundrelapper ekstra. Det er russisk rulett å risikere å dekke dette selv, når man enkelt kan forsikre seg. Er man på et hotellrom vet man aldri hvem som har bodd der før, og hva som er der av skadedyr, sier han.

Finner du disse skadedyrene, når du kommer hjem etter ferie, er det godt å vite at de kan bekjempes. I praksis er det ikke mulig for ukyndige å bekjempe krypene alene.

Denne veggedyret har nettopp fått seg et bedre måltid. (Norsk Hussopp Forsikring, Inger Kringlebotten.)

Men det kan bli dyrt, om du ikke har forsikring.

Veggedyr er vanskeligere å bli kvitt og det er dyrt å få hjelp av profesjonelle.

– I snitt koster det mellom 30.000 og 50.000 kroner å bekjempe veggedyr. Jo lenge du venter med behandlingen, jo større blir problemet, sier Magerøy.

Mer reising

Under pandemi-årene 20 og 21 holdt vi oss stort sett hjemme eller på hytta, og tall fra Norsk Hussopp Forsikring viser en nedgang i pandemi-årene.

Nå har dette snudd, skriver Frende Forsikring i en pressemelding.

Frykter du å få med noen blindpassasjerer hjem, er det noen grep du kan ta før du pakker ut etter ferien.

– Ikke pakk ut på senga eller stuegulvet, men gjør det for eksempel i badekaret, hvis du har det. Få alle klærne i vaskemaskinen og kjør dem helst på 60 grader. Hvis du har klær som ikke tåler det kan du legge dem i fryseren i tre døgn, sier Øystein Øren.

Norsk Hussopp Forsikring ber deg også sjekke PC-en og laderen, hvis de har vært med reise.

– Mange har PC-en i senga. Veggedyrene elsker varme og søker seg gjerne oppi tastaturet, inni ladeinnganger eller slikt. Derfor må disse også sjekkes hvis du tror du har fått med deg noe hjem, sier biolog Ragna Byrkjeland i Norsk Hussopp Forsikring i pressemeldingen.

De er Norges eneste forsikringsselskap som spesialiserer seg på råte og skadedyr.

Skjeggkre kommer ofte inn i boliger fra emballasje. Det kan være ting du har bestilt som har vært rundt i verden, eller noe du har kjøpt på ferie som du ikke pakket ut før du reiste hjem.

– Et godt tips er å pakke ut nye ting utendørs, eller å kaste emballasjen kjapt, sier Øystein Øren i Frende.

Slik unngår du å få med skadedyr hjem

Det er i bagasjen folk får med seg krypene hjem. Så det beste du kan gjøre for å unngå dette er å ha kontroll på hva du gjør med kofferten din.

Ikke legg bagasjen eller klærne oppå eller under hotellsenga di.

Du bør også ha kofferten mest mulig lukket og gjerne på en hylle når du er på ferie.

Sjekk gjerne rundt senga og madrassen der du bor. Se etter mørke ekskrementflekker, det er et typisk tegn på veggedyr. Lommelykten på mobilen funker fint som hjelpemiddel, sier hun.

Skjeggkre blir gjerne oppdaget når du slår på lyset om natta. Da piler de av sted. De kan typisk også søke ly under ting på gulvet, så du oppdager dem når du løfter det bort.

Hvis du finner spor etter skadedyr bør du gi beskjed til hotellet eller eieren av stedet du leier med en gang. Er du på hotell bør du få bytte rom, hvis det er mulig.

Kilde: Norsk Hussopp Forsikring og Frende Forsikring

